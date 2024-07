Przesyłka OLX z Pakietem Ochronnym - wszystko, co musisz wiedzieć

Handel internetowy kwitnie w Polsce od lat, czy to na platformach sprzedażowych czy w serwisach ogłoszeniowych. Tak duży boom zakupowy w naszym kraju, nie miałby miejsca bez rozwiązań ułatwiających transakcje w tych serwisach, i to zarówno dla sprzedających, jak i kupujących.

Przesyłka OLX z Pakietem Ochronnym

Największy serwisu ogłoszeniowy w Polsce, czyli OLX wprowadził taką opcję w postaci usługi Przesyłka OLX z Pakietem Ochronnym. Istotą tej usługi jest to, iż w przypadku, gdy sprzedający wystawia ogłoszenie sprzedaży z opcją Przesyłki OLX, a kupujący decyduje się na zakup z tą usługą, niejako pośrednikiem tej transakcji staje się OLX.

Pieniądze z zakupu trafiają na osobne konto i czekają na przekazanie, dopóki zarówno sprzedający, jak i kupujący nie potwierdzą dokończenia transakcji i nie zgłoszą jakichś zastrzeżeń. Jeśli wszystko jest w porządku - sprzedawca wysłał właściwy produkt i kupujący otrzymał zamówiony towar, pieniądze są przelewane na konto sprzedawcy.

Należy tu jeszcze raz podkreślić, iż Przesyłka OLX chroni obie strony transakcji:

kupującego - daje mu możliwość zwrotu, gdy otrzymany przedmiot nie jest zgodny z opisem umieszczonym w ogłoszeniu lub paczka jest pusta,

sprzedającego - daje mu możliwość odzyskania przedmiotu lub zwrot kwoty, za którą wystawił przedmiot na sprzedaż, w przypadku, gdy kupujący go nie zwróci lub nie uzupełni swoich danych w wyznaczonym czasie.

Korzyści wyboru Przesyłki OLX dla sprzedawców

Każda Przesyłka OLX objęta jest Pakietem Ochronnym, ale to nie jedyna korzyść tej usługi. Wybierając Przesyłkę OLX, nadal decyzja o zawarciu ostatecznej transakcji i sprzedaży konkretnemu kupującemu pozostaje w gestii sprzedającego.

Co więcej nie musi on podawać danych do przelewu kupującemu czy wypełniać danych do odbioru paczki - otrzymuje gotową etykietę nadawczą (lub już nawet bez etykiety, w przypadku wyboru dostawcy InPost), nakleja na paczkę i zanosi do punktu nadania, przy czym nie musi już ponosić kosztów tego nadania.

Niezaprzeczalną zaletą Przesyłki OLX jest też widoczność ogłoszeń w serwisie z tą usługą. A ponieważ kupujący często filtrują w ten sposób oferty, sprzedający mogą liczyć na większe zainteresowanie ich przedmiotami.

Po udanej transakcji, pozostaje już tylko czekać na przelew.

Korzyści wyboru Przesyłki OLX dla kupujących

Oprócz Pakietu Ochronnego, kupujący przedmioty z Przesyłką OLX zawsze widzą pełen koszt swojej transakcji w serwisie już na etapie zamówienia. A składa się on z ceny przedmiotu i kosztów przesyłki. Co więcej, będzie to koszt niższy niż w przypadku zakupu bez opcji Przesyłka OLX. Przesyłki OLX, zostały z osobna wynegocjowane z dostępnymi dostawcami i dodatkowo są objęte okresowymi promocjami, czy wręcz darmowymi dostawami.

Do wyboru mamy tu też szybką i wygodną opcję płatności BLIK, ale kupujących, którzy wolą tradycyjny przelew, również mają taką możliwość.

Kiedy można skorzystać z Pakietu Ochronnego

Najistotniejszym jednak elementem usługi Przesyłka OLX, jest zawarty w niej Pakiet Ochronny. Można z niego skorzystać w szerokim zakresie, a w szczególności w następujących przypadkach:

Otrzymania pustej paczki; Wystąpienia rozbieżności między otrzymanym przedmiotem a jego opisem w ogłoszeniu na przykład:

różnic wynikających z tytułu, opisu, zdjęć towaru, jego rodzaju, ilości, funkcjonalności. W odniesieniu do przedmiotów z elementami cyfrowymi – również kompatybilności;

braku cech, o których sprzedawca zapewniał w treści ogłoszenia;

innego koloru przedmiotu;

innego rozmiaru, gdy był on jednoznacznie wskazany w treści ogłoszenia;

uszkodzenia przedmiotu, o którym kupujący nie wiedział przed zawarciem transakcji;

przedmiotu używanego, gdy w ogłoszeniu był określony jako nowy, a ze zdjęć i innych materiałów wynikało, że przedmiot jest wolny od wszelkich śladów używania;

przedmiotu niekompletnego, gdy ogłoszenie jednoznacznie wskazywało elementy towaru i jest brak, któregoś z tych elementów.

Oczywiście w powodach zgłoszenia nie można wskazać, że się rozmyśliłem czy podawać, iż po otrzymaniu przedmiotu okazało się, że mi się jednak on nie podoba - takich przypadków Pakiet Ochronny zwyczajnie nie obejmuje.

W przypadku otrzymania przedmiotu zgodnego z ogłoszeniem, wystarczy w terminie 24 godzin potwierdzić to na koncie OLX, pieniądze trafiają wówczas automatycznie na konto sprzedającego.

Terminy obowiązujące w ramach Pakietu Ochronnego

Na koniec pozostała nam kwestia terminów, które obowiązują w przypadku przesłanek, uprawniających do skorzystania z Pakietu Ochronnego.

Jeśli kupujący otrzymał przedmiot zgodny z ogłoszeniem, to w ramach zakupu z Przesyłką OLX, potwierdza zakończenie transakcji poprzez kliknięcie przycisku “Zamówienie jest OK”.

Jeśli towar, który otrzymał kupujący, nie jest zgodny z jego opisem w ogłoszeniu lub paczka jest pusta, ma on 24 godziny na zgłoszenie problemu w ramach Pakietu Ochronnego. Procedura jest bardzo prosta. Należy:

kliknąć przycisk „Mam problem”,

wybrać jedną z dwóch dróg zgłoszenia – bezpośrednio do sprzedającego lub do zespołu OLX.

W pierwszym przypadku – jeśli sprzedający zaakceptuje zwrot, a kupujący odeśle przedmiot i otrzyma zwrot środków, następuje zakończenie procedury. Jeśli zaś kupujący zdecydował się na skierowanie sprawy do zespołu OLX, co jest sugerowane w przypadku pustych paczek, wówczas procedura wygląda następująco:

w ciągu maksymalnie 30 dni kalendarzowych zespół OLX wydaje decyzję, o której informuje zainteresowane strony,

po akceptacji zgłoszenia kupujący ma 72 godziny na uzupełnienie danych do zwrotu,

następnie sprzedający ma 72 godziny na opłacenie przesyłki zwrotnej i uzupełnienie danych,

kupujący ma kolejne 72 godziny na nadanie paczki,

jeśli zgłoszenie zostanie odrzucone, to kwota, za którą został wystawiony przedmiot zostanie wypłacona sprzedającemu.

Jak widać, korzystanie z Przesyłki OLX gwarantuje komfort transakcji każdej ze stron. Sprzedający i kupujący mogą tu liczyć na pełne wsparcie na każdym jej etapie ze strony OLX, dzięki czemu cały proces sprzedaży i zakupu w ramach serwisu, nie powinien nastręczać nikomu problemów z jego finalizacją.

Artykuł powstał we współpracy z serwisem ogłoszeniowym OLX.