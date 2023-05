Jak sprzedawać na OLX? Podpowiadamy jak wystawić ogłoszenie

OLX to jeden z najpopularniejszych serwisów sprzedażowych w Polsce. Jak z niego skorzystać jeśli chcemy coś sprzedać? Zapraszamy do naszego krótkiego poradnika.

W 2022 roku, codziennie 2,2 miliona unikalnych użytkowników odwiedzało OLX. W ciągu roku, ponad 4,5 miliona osób dodało na platformie łącznie ponad 72 miliony ogłoszeń. Kategorie Moda oraz Dla Dzieci cieszyły się największym zainteresowaniem wśród dodawanych ogłoszeń, podczas gdy kategorie Zdrowie i Uroda (+20% r/r), Dom i Ogród oraz Sport i Hobby (+11% r/r) zanotowały największy wzrost podażowy. Najczęściej wystawiane przedmioty w 2022 roku to sukienki, podręczniki szkolne, kurtki, spodnie i gry na konsolę. Pod względem nawiązanych kontaktów kupujących, największym zainteresowaniem cieszyły się smartfony, drewno kominkowe, drobny sprzęt AGD, gry na konsole oraz same konsole.

I nie ma się co dziwić, że Polacy polubili OLX, który oferuje łatwe sposoby zakupu i sprzedaży - nie tylko rzeczy używanych. Jak zacząć przygodę z tym portalem jeśli mamy dużo zbędnych przedmiotów, które zamiast na śmietnik, mogą trafić do kogoś innego? Podpowiadamy jak sprzedawać na OLX i na co trzeba zwracać uwagę rozpoczynając swoją działalność na tej popularnej stronie.

OLX Pierwsze kroki sprzedawcy

Korzystanie z OLX do przeglądania ofert jest bardzo proste - wystarczy wejść na stronę i sprawdzić interesujące nas kategorie lub użyć rozbudowanej wyszukiwarki. Natomiast zakup i sprzedaż na OLX wygląda inaczej i wymaga rejestracji oraz logowania. Można to zrobić poprzez podanie adresu e-mail i hasła lub szybko zalogować się za pomocą konta Google, Apple lub Facebook. Po rejestracji warto uzupełnić swój profil, aby ułatwić dodawanie ogłoszeń w przyszłości.

Przed skorzystaniem z konta OLX, użytkownik zostanie poproszony o wybór trybu korzystania z serwisu. Może on zdecydować, czy chce korzystać z OLX jako przedsiębiorca sprzedający towary lub usługi. W takim przypadku, zostanie uznany on za użytkownika biznesowego. Natomiast jeśli osoba korzysta z OLX prywatnie, czyli jako konsument, bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, zostanie uznany za użytkownika prywatnego. Przykładowo, konto prywatne może sprzedawać swoje rzeczy na OLX jedynie okazjonalnie, nie traktując tego jako działalność i nie prowadzić sprzedaży w celach zarobkowych.

By sprzedać na OLX ważna jest nie tylko cena, za jaką chcemy sprzedać konkretne przedmioty, ale atrakcyjność samego ogłoszenia, które powinno w szczegółowy sposób opisywać oferowany przedmiot. Im więcej informacji i wysokiej jakości zdjeć, tym większa szansa, że potencjalny kupujący zwróci uwagę na to konkretne ogłoszenie.

Jak dodać ogłoszenie na OLX?

Dodanie ogłoszenia na OLX jest bardzo proste i sprowadza się do kilku kroków: Jeśli korzystacie ze strony internetowej OLX - kliknijcie przycisk Dodaj ogłoszenie znajdujący się w prawym, górnym rogu. W aplikacji mobilnej OLX przycisk ten znajduje się na dole ekranu. Co dalej? Witani jesteśmy kreatorem pozwalającym na przygotowanie ogłoszenia, w którym najważniejsze elementy to:

Tytuł - po słowach z tytułu ogłoszenia użytkownicy mogą wyszukać tę ofertę. Warto pamiętać, aby nie pisać tylko wielkimi literami

- po słowach z tytułu ogłoszenia użytkownicy mogą wyszukać tę ofertę. Warto pamiętać, aby nie pisać tylko wielkimi literami Kategoria - wybieramy kategorię sprzedawanego przedmiotu samodzielnie na podstawie podpowiedzi oferowanych przez OLX lub korzystając z dostępnej, rozbudowanej listy. Jeżeli chcesz się upewnić, że wybierasz odpowiednią kategorię, zajrzyj tutaj.

- wybieramy kategorię sprzedawanego przedmiotu samodzielnie na podstawie podpowiedzi oferowanych przez OLX lub korzystając z dostępnej, rozbudowanej listy. Jeżeli chcesz się upewnić, że wybierasz odpowiednią kategorię, zajrzyj tutaj. Cena - powinna ona odzwierciedlać wartość przedmiotu. Można również wybrać opcję za darmo lub zamienię , przy czym nie są one dostępne w części podkategorii w Motoryzacji oraz Nieruchomościach.

- powinna ona odzwierciedlać wartość przedmiotu. Można również wybrać opcję lub , przy czym nie są one dostępne w części podkategorii w Motoryzacji oraz Nieruchomościach. Typ ogłoszenia - typ ogłoszenia (osoba prywatna/firma) zostanie przypisany automatycznie po złożeniu deklaracji, w jaki sposób sprzedajemy na OLX. Deklaracja jest przypisana do wszystkich ogłoszeń i jej zmiana jest niemożliwa.

- typ ogłoszenia (osoba prywatna/firma) zostanie przypisany automatycznie po złożeniu deklaracji, w jaki sposób sprzedajemy na OLX. Deklaracja jest przypisana do wszystkich ogłoszeń i jej zmiana jest niemożliwa. Opis - to tu podajemy wszystkie szczegóły dotyczące przedmiotu/usługi. Należy zadbać o szczegółowy i przejrzysty opis. W przypadku sprzedaży przedmiotu warto opisać stan, użyteczność, podać parametry oraz ewentualne wady.

- to tu podajemy wszystkie szczegóły dotyczące przedmiotu/usługi. Należy zadbać o szczegółowy i przejrzysty opis. W przypadku sprzedaży przedmiotu warto opisać stan, użyteczność, podać parametry oraz ewentualne wady. Zdjęcia - klikając Dodaj zdjęcie lub klikając symbol aparatu można dodać maksymalnie 8 zdjęć, które najlepiej odzwierciedlą sprzedawany przedmiot. Trzeba pamiętać o dobrej jakość zdjęć (maksymalna wielkość to 5 MB (format 4:3) lub 1500 x 1205 pikseli. Akceptowane formaty to: jpg, jpeg, png). Dodatkowo: zdjęcia nie mogą pochodzić z Internetu (łamią wtedy bowiem prawa autorskie), powinny przedstawiać wyłącznie oferowany przedmiot, nie powinny zawierać danych kontaktowych np. numeru telefonu.

- klikając lub klikając można dodać maksymalnie 8 zdjęć, które najlepiej odzwierciedlą sprzedawany przedmiot. Trzeba pamiętać o dobrej jakość zdjęć (maksymalna wielkość to 5 MB (format 4:3) lub 1500 x 1205 pikseli. Akceptowane formaty to: jpg, jpeg, png). Dodatkowo: Dane kontaktowe i lokalizacja - wybieramy miejscowość i dzielnicę, w której można obejrzeć przedmiot lub w której wykonywana jest usługa. Użytkownicy nie będę widzieć dokładnego adresu. Użytkownicy najczęściej kontaktują się ze sprzedawcą poprzez wiadomości OLX. Istnieje jednak możliwość podania swojego numeru telefonu. Aby podać więcej niż jeden numer telefonu - należy rozdzielić je przecinkiem i spacją, np. „601234XXX, 601234YYY".

- wybieramy miejscowość i dzielnicę, w której można obejrzeć przedmiot lub w której wykonywana jest usługa. Użytkownicy nie będę widzieć dokładnego adresu. Użytkownicy najczęściej kontaktują się ze sprzedawcą poprzez wiadomości OLX. Istnieje jednak możliwość podania swojego numeru telefonu. Aby podać więcej niż jeden numer telefonu - należy rozdzielić je przecinkiem i spacją, np. „601234XXX, 601234YYY". Dodatkowe parametry - niektóre kategorie pozwalają na dodanie dodatkowych parametrów. W kategorii Moda to rozmiar ubrania, w kategorii Praca - rodzaj umowy, a w kategorii Motoryzacja/Części samochodowe to parametry oferowanej części.

Przesyła OLX - jeżeli przedmiot jest w kategorii, w której dostępne są Przesyłki OLX, można dodać tę opcję do swojego ogłoszenia. Przesyłka OLX to usługa, dzięki której można bezpiecznie kupować i sprzedawać z dostawą. Partnerami serwisu są Poczta Polska, InPost i Alsendo - za wysyłkę z Przesyłką OLX płaci kupujący. Gdy ktoś kupi przedmiot z Przesyłką OLX zostanie wysłane powiadomienie. W ciągu 24 godzin należy potwierdzić sprzedaż. Następnym krokiem jest wygenerowanie etykiety. InPost udostępnia możliwość nadania przesyłki bez etykiety nadawczej. Sprzedawca ma 72 godziny na nadanie przesyłki od momentu potwierdzenia sprzedaży. Przelew na konto bankowe realizowany jest w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez kupującego, że zamówienie jest w porządku.

Jeśli ogłoszenie należy do płatnych kategorii, należy opłać zamówienie. Dodatkowo, by ogłoszenie było lepiej widoczne, można skorzystać z jednego z dostępnych pakietów promowań. Jeśli jednak ogłoszenie nie należy do płatnych kategorii i nie interesuje nas korzystanie z pakietu promowania, wystarczy wybrać przycisk Dodaj bez promowania. Po kilku minutach ogłoszenie powinno zostać wyświetlone na OLX.

Ile kosztuje dodanie ogłoszenia na OLX?

Na OLX użytkownicy mogą dodać ogłoszenie, które będzie aktywne przez okres 30 dni. Istnieją trzy opcje dodawania ogłoszeń:

Dodanie ogłoszenia za darmo - ta opcja jest dostępna w podkategoriach, gdzie przewidziano darmową pulę ogłoszeń. Pula ta jest odnawiana co 30 dni. Jeśli chcesz dodać więcej ogłoszeń niż limit, będziesz musiał zapłacić za każde kolejne ogłoszenie.

- ta opcja jest dostępna w podkategoriach, gdzie przewidziano darmową pulę ogłoszeń. Pula ta jest odnawiana co 30 dni. Jeśli chcesz dodać więcej ogłoszeń niż limit, będziesz musiał zapłacić za każde kolejne ogłoszenie. Dodanie ogłoszenia odpłatnie - jeśli w danej kategorii nie ma puli darmowych ogłoszeń, każde dodanie ogłoszenia będzie płatne.

- jeśli w danej kategorii nie ma puli darmowych ogłoszeń, każde dodanie ogłoszenia będzie płatne. Dodanie ogłoszenia w ramach opcji "Zapłać, jeśli sprzedasz" - w tej opcji nie płaci się z góry za publikację ogłoszenia. Opłata jest pobierana dopiero po potwierdzeniu sprzedaży z Przesyłką OLX. Wartość prowizji jest uzależniona od kategorii i wartości sprzedaży i można ją sprawdzić w tabelach dostępnych na OLX. Opcja ta jest dostępna w kategoriach: Muzyka i Edukacja, Moda, Dla Dzieci, Elektronika, Sport i Hobby, Dom i Ogród, Zdrowie i Uroda oraz Zwierzęta.

Jak wyglądają limity i opłaty za dodanie ogłoszenia? Więcej informacji dla poszczególnych kategorii znajdziecie poniżej:

Jak zapłacić za dodanie ogłoszenia na OLX?

Jeżeli dodajemy ogłoszenie w kategorii płatnej, po uzupełnieniu danych oraz załączeniu zdjęć, należy za nie zapłacić - wysokośc opłaty zależna jest od kategorii (informacje wyżej). Sprzedawca ma kilka opcji do wyboru:

E-przelew - wybierając jeden z banków spośród tych widocznych na ekranie i postępując zgodnie ze wskazówkami

Karta - wybierając tę opcję, wystarczy podać dane znajdujące się na karcie płatniczej

Blik - podanie kodu, który generowany jest na stronie lub w aplikacji banku

Płatność telefonem - opłata zostanie dodana do rachunku telefonicznego

W ten sam sposób zapłacimy za Pakiet Promowań lub Wyróżnienie ogłoszenia. Płatności są obsługiwane przez serwisy: Dotpay, Adyen, PayU oraz Boku.

Sprzedawanie na OLX nie jest wcale takie trudne. Wystarczy trzymać się kilku wskazówek, skupić się na atrakcyjności ogłoszenia i liczyć, że znajdzie się ktoś, kogo akurat zainteresuje konkretny przedmiot.