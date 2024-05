Jak dodać legitymację szkolną do mObywatel 2.0: wszystko, co musisz wiedzieć o cyfrowym dokumencie dla uczniów

mLegitymacja sprawia, że możesz mieć dokument zawsze przy sobie. Po prostu wyświetlasz go na ekranie smartfona. W tym artykule przedstawimy Ci proste kroki, jak dodać legitymację szkolną do aplikacji mObywatel 2.0.

Tekst aktualizowany 2.05.2024.

mLegitymacja szkolna: Nowoczesne rozwiązanie dla uczniów

Czy zdarzyło Ci się kiedyś zapomnieć zabrać z domu swojej tradycyjnej legitymacji szkolnej? Tłumaczenie się przed kontrolerem biletów nigdy nie należy do przyjemnych zadań, a przecież to nie jedyna sytuacja, w której dokument może być potrzebny. Na szczęście mamy już coś takiego jak mLegitymacja. Dzięki cyfrowej wersji dokumentu możesz mieć swoją legitymację zawsze przy sobie, wyświetlając ją na ekranie smartfona. W tym artykule przedstawimy Ci proste kroki, jak dodać legitymację szkolną do aplikacji mObywatel 2.0.

mLegitymacja szkolna to oficjalny dokument, który zgodnie z prawem potwierdza Twoją przynależność do danej szkoły. Przy jej użyciu możesz skorzystać z różnych ulg i benefitów dla uczniów.



W jakich szkołach działa mLegitymacja?

Aby móc aktywować usługę mLegitymacja szkolna, Twoja szkoła musi spełniać pewne warunki. Przede wszystkim, jej przedstawiciele muszą podpisać porozumienie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Ponadto, w samej szkole musi działać odpowiedni system do wydawania mLegitymacji. Twoja szkoła może wysłać zgłoszenie tutaj:https://ose.gov.pl/lista-szkol-mlegitymacja

Jak dodać legitymację szkolną do mObywatel 2.0?

Jeśli wiesz już, że Twoja szkoła umożliwia zdobycie cyfrowej legitymacji szkolnej, wystarczy zainstalować na smartfonie aplikację mObywatel 2.0 i odpowiednio skonfigurować usługę. Aby przystąpić do aktywacji mLegitymacji, musisz zdobyć kod QR oraz hasło aktywacyje. Otrzymasz je od swojego wychowawcy lub w sekretariacie szkoły. Przejdźmy do procesu dodawania legitymacji do aplikacji mObywatel 2.0:

Otwórz aplikację mObywatel 2.0 i kliknij przycisk „Dodaj”. Z listy wybierz „Legitymacja Szkolna” Zeskanuj kod QR za pomocą aparatu lub wpisz go ręcznie. Podaj kod aktywacyjny i kliknij przycisk „Aktywuj”. Po załadowaniu na ekranie wyświetli się świeżo aktywowana legitymacja.

W jaki sposób zweryfikować mLegitymację?

Potwierdzenie ważności mLegitymacji szkolnej można przeprowadzić za pomocą kilku różnych metod. Po pierwsze, możesz okazać dokument na ekranie swojego urządzenia mobilnego tak, jak tradycyjną legitymację. Wizualna weryfikacja obejmuje sprawdzenie kilku kluczowych elementów zabezpieczeń. Po pierwsze, mLegitymacja szkolna posiada hologram, którego kolor zmienia się w zależności od ruchu telefonu. Dzięki temu można łatwo stwierdzić autentyczność dokumentu. Ponadto, na ekranie widoczna jest flaga, falująca jako element dynamiczny. To kolejny wyróżnik, który potwierdza oryginalność legitymacji. Dodatkowo, na ekranie telefonu wyświetlana jest data wydania legitymacji oraz termin jej ważności. Jeżeli legitymacja jest ważna, kolor informacji jest zielony, natomiast w przypadku jej nieważności — czerwony. Na ekranie wyświetlany jest też czas okazania legitymacji. Ostatnim elementem pozwalającym na weryfikację jest powtarzający się wzór tła, który również stanowi element zabezpieczający.

źródło: gov.pl

Inne sposoby weryfikacji cyfrowej legitymacji szkolnej

Weryfikacja mLegitymacji może również obejmować działania określane jako „funkcjonalne”. Możesz np. „przekazać” legitymację za pomocą kodu QR lub sprawdzić nazwę i adres szkoły. Dodatkowo, istnieje również możliwość weryfikacji kryptograficznej. Osoba, która dokonuje weryfikacji, może sprawdzić ważność certyfikatu za pomocą aplikacji mWeryfikator. Aby przekazać dane osobie weryfikującej, wystarczy pokazać kod QR i zaakceptować zakres przekazywanych danych. Dzięki temu użytkownik mWeryfikatora będzie mógł zobaczyć Twoje imię, nazwisko i zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może również sprawdzić ważność certyfikatu online, o ile ma połączenie z internetem.

mLegitymacja szkolna to innowacyjne rozwiązanie, które ułatwia codzienne życie uczniom. Dzięki niemu tradycyjne dokumenty przestają być niezbędne. Potrzebne informacje mieszczą się na ekranie telefonu. Weryfikacja jest prosta i obejmuje zarówno aspekty wizualne, jak i funkcjonalne. Dzięki temu, potwierdzając swoją tożsamość, możesz skorzystać z ulg i benefitów dostępnych dla uczniów.