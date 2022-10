T-Mobile chce jeszcze więcej klientów podebrać konkurencji. Pełen no limit na wszystko za 40 zł

Co powiecie na pełen no limit na rozmowy, wiadomości i transfer danych za 40 zł miesięcznie? Tak właśnie, choć dość nieśmiało na swojej stronie operator zachęca klientów do przeniesienia swojego numeru od konkurencji.

Aktualnie T-Mobile ma dwie promocje dla przenoszących numer do tego operatora. Pierwsza, to 6 darmowych rat za urządzenie - co widać na stronie dla przenoszących numer oraz druga, promowana malutkim banerem w prawym dolnym rogu - 9 miesięcy bez płacenia abonamentu.

Tak więc jeśli miesięczna rata za wybrane przez Was urządzenie jest mniejsza niż 90 zł, korzystniejszą opcją będzie skorzystanie z promocji na 9 miesięcy abonamentu za 0 zł.

Według ostatnich raportów UKE z przenoszeń numerów pomiędzy operatorami, T-Mobile jako jedyny z operatorów infrastrukturalnych przez wszystkie trzy kwartały tego roku odnotował dodatni bilans. Najwyraźniej cały 2022 rok T-Mobile chce zakończyć z jeszcze lepszym wynikiem, stąd ta druga - choć mniej eksponowana promocja na stronach tego operatora.

Skąd te 40 zł miesięcznie? To kwota, którą można łatwo wyliczyć w przypadku abonamentu M Nielimitowana za 65 zł miesięcznie. Obejmuje on nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz nielimitowany w dane internet mobilny - jedynie z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s.

9 miesięcy gratis za ten plan oznacza, że 65 zł zaczynamy płacić dopiero od 10 miesiąca, tak więc łącznie przez kolejne 15 miesięcy razem za ten abonament zapłacicie 975,00 zł, a co średnio przez cały okres umowy daje nam 40 zł miesięcznie.

Ciężko to porównywać z innymi ofertami na rynku, bo na razie poza T-Mobile żaden operator nie zdecydował się na dodanie do ofert nielimitowanego transferu danych. Niemniej patrząc najbliżej, czyli na ofertę na kartę w T-Mobile - pakiet z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz 140 GB transferu danych w 5G + nielimitowany transfer na treści video w jakości HD, kosztuje 39 zł miesięcznie.

Szczegóły tej promocji znajdziecie na dedykowanej stronie T-Mobile.

Źródło: T-Mobile.