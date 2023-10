Co kwartał ponad 100 tysięcy klientów wybiera Play. Dlaczego?

W sumie już we wstępie odpowiedziałem Wam na pytanie z tytułu, ale mimo to prześledźmy ten ostatni rok, bo wyniki Play są ewenementem, przynajmniej w skali ostatnich czterech kwartałów.

Jak zaraz zobaczycie, w każdym z ostatnich kwartałów spośród wszystkich operatorów „wielkiej czwórki”, jedynie Play przekraczał 100 tyś. numerów przejętych od konkurencji. Ten wynik w połączeniu z podobną co u innych operatorów liczbą oddanych numerów, pozwolił Play co kwartał notować dodatni bilans w raportach UKE.

Nie ulega wątpliwości, że to efekt formalnego połączenia Play z UPC w zeszłym roku, gdyż niemal momentalnie z minusowych bilansów fioletowego operatora, od IV kwartału 2022 roku Play zaczął dużo więcej numerów przyjmować od konkurencji, niż ich jej oddawać.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – IV kwartał 2022 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 90804 83130 -7674 Play 96065 105231 9166 Plus 95463 51920 -43543 T-Mobile 56746 75463 18717 Razem 339078 315744 -23334

Oczywiście to nie samo przejęcie, a przede wszystkim oferta Play dla klientów UPC, którzy to od razu na start mogli przenieść swój numer bez płacenia za abonament przez całą umowę lub przez 9 miesięcy, czy ostatnio,- skorzystać z rabatu 30 zł na całą umowę przy każdym abonamencie (linki do opisów tych ofert znajdziecie w tym wpisie).

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – I kwartał 2023 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 93729 76778 -16951 Play 93870 112276 18406 Plus 92662 54116 -38546 T-Mobile 58477 72411 13934 Razem 338738 315581 -23157

To wszystko sprawiło, iż świetny bilans Play kontynuował, począwszy od I kwartału tego roku, kiedy to przyjął ponad 112 tys. numerów.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – II kwartał 2023 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 84003 75388 -8615 Play 79723 110721 30998 Plus 97783 44403 -53380 T-Mobile 64343 69080 4737 Razem 325852 299592 -26260

W II kwartale było to 110 tys. i bilans 30 tys. numerów na plusie.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami - III kwartał 2023

Najnowszy raport UKE pokazuje najlepszy wynik Play w ostatnim roku, a więc tendencja ta nie maleje, a jeszcze rośnie.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – III kwartał 2023 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 88842 82512 -6330 Play 85883 128631 42748 Plus 108754 48183 -60571 T-Mobile 66310 71013 4703 Razem 349789 330339 -19450

Przede wszystkim w III kwartale 2023 roku, Play przyjął od konkurencji prawie 130 tys. numerów, a oddał tylko 85 tys., co dało bilans aż 42 tysięcy numerów na Plusie.

Jeszcze tylko T-Mobile też zakończył miniony kwartał na plusie, ale tylko z prawie 5 tys. numerów. Dalej mamy Orange z ponad 6 tys. numerów na minusie i Plus z dziesięciokrotnie większym minusem.

Tym samym Plus zaczyna odnotowywać podobne straty, które były udziałem,- co ciekawe właśnie Play od 2019 roku. Od początku tamtego roku, Play zaczął tracić po kilkadziesiąt numerów na rzecz konkurencji - I kwartał: 20 444 na minusie, II kwartał: 45 581, III kwartał: 62 984 i IV kwartał: 65 004.

Nie jest to dobra wiadomość dla Plusa zwłaszcza, że Play borykał się z tym problemem aż do 2022 roku. Za cały 2020 rok Play odnotował 248 925 numerów na minusie, czyli średnio 62 231 kwartalnie. Sytuacja ta zaczęła się poprawiać w 2021 rok, niemniej jednak też zakończył go na minusie 133 454 numerów. Ratunek przyszedł dopiero wraz z przejęciem UPC w 2022 roku, czego efekty widzicie powyżej.

Co z operatorami wirtualnymi, którzy odpowiadają wprawdzie tylko za 4% rynku, ale wymieńmy te najlepsze wyniki, czyli z dodatnim bilansem powyżej tysiąca numerów:

Vectra - 4 970 numerów na plusie

Viking Mobile - 4 867

Premium Mobile - 4 850

Peoplefone - 3 023

Netia - 2 524

Lajt Mobile - 1 736

Canal+ - 1 137

INEA - 1 152

Źródło: UKE.