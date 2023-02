Wczoraj informowaliśmy Was o przedłużeniu ważności środków zgromadzonych w ramach świetnej ubiegłorocznej promocji w ofertach na kartę „wielkiej czwórki” oraz o jej przedłużeniu na kolejny rok. Z tego względu więcej klientów będzie chciało z niej skorzystać, sprawdźmy jak to zrobić z głównym numerem.

Mowa oczywiście o promocji 1200 GB na rok - 100 GB co miesiąc przez 12 miesięcy aktywnych cyklicznych pakietów w ofercie na kartę w Orange, Play, Plus i T-Mobile. Więcej o tym przeczytacie w tym tekście: „Darmowe” 100 GB co miesiąc w ofertach na kartę zostanie z nami na stałe. Dla tej promocji z pewnością warto przenieść teraz swój numer do oferty na kartę, zwłaszcza, że oprócz niej w bonusie za przeniesienie numeru dostajemy u niektórych operatorów inne usługi.

Jak przenieść numer? W przypadku przeniesienia numeru w abonamencie sprawa jest jasna i oczywista - wystarczy wejść na stronę Orange, Play, Plus czy T-Mobile, wybrać opcję przeniesienia numeru, interesujący nas abonament, podać dane i operator już się zajmie resztą.

Przy nowym numerze w ofercie na kartę też wszyscy wiemy, iż trzeba kupić starter, zarejestrować numer, włożyć do telefonu kartę SIM i korzystać z dostępnych pakietów lub bez.

Problem pojawia się wówczas, gdy korzystamy już z jakiejś oferty u któregoś z operatorów i chcemy przenieść swój główny numer do oferty na kartę, bo od roku i w perspektywie następnych lat pojawiła się ciekawa promocja, jak ta z 1200 GB na rok.

Przeniesienie numeru do Orange na kartę

W Orange jest to chyba najlepiej rozwiązane, można przenieść swój numer online, bez wychodzenia z domu i wyczekiwania na swoją kolej w jakimś salonie. Formularz przeniesienia numeru dostępny jest na tej stronie.



Opcja przeniesienia w Orange w formule online została przeze mnie przetestowana na głównym numerze - przenosiłem od wirtualnego operatora, wszystko działa bez problemu. W bonusie na start dostajemy 2 GB transferu danych oraz usługę ważności konta i bonusów na rok.

Po przeniesieniu numeru możemy aktywować sobie promocję 1200 GB na rok - wymagany cykliczny pakiet za 31 zł miesięcznie przez rok (regulamin) lub 300 GB na rok - brak konieczności aktywacji pakietu, wystarczy doładować konto raz na 31 dni kwotą minimum 5 zł (regulamin).

Przeniesienie numeru do Play na kartę

W Play niestety trzeba się już udać z dokumentami do salonu, by przenieść swój numer do Play na kartę (szczegóły na stronie Play).



W bonusie na start dostaniemy tutaj 20 GB transferu danych i 200 zł na konto - do wykorzystania na rozmowy i wiadomości.

Po przeniesieniu numeru możemy skorzystać z promocji 1200 GB na rok - wymagana aktywacja cyklicznego pakietu za 35 zł lub 45 zł miesięcznie (regulamin).

Przeniesienie numeru do Plus na kartę

Przeniesienie numeru do Plus na kartę również wiąże się z koniecznością odwiedzin w salonie (szczegóły).



W bonusie na start dostaniemy 3 miesiące wybranego pakietu za darmo.



Jednak aby skorzystać z promocji 1500 GB na rok, trzeba po przenosinach aktywować pakiet za 30 zł lub za 40 zł miesięcznie (regulamin).

Przeniesienie numeru do T-Mobile na kartę

W T-Mobile podobnie trzeba się pofatygować do salonu, by przenieść numer do oferty na kartę - listę salonów znajdziecie w podlinkowanej stronie (szczegóły).



W odróżnieniu od innych operatorów, nie mamy tu żadnego bonusu na start. A jeśli chodzi o promocję 1200 GB na rok, możemy ją aktywować po udanym przeniesieniu numeru, na dwóch pakietach - za 35 zł lub 39 zł miesięcznie (regulamin).

Pakiety w ofertach na kartę z promocją 1200 GB na rok

Orange Play Play Plus Plus T-Mobile T-Mobile nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne nielimitowane wiadomości SMS/MMS transfer 1740 1680 1800 1860 1920 1620 1680 średnio 145 140 150 155 160 135 140 5G nie tak tak nie tak nie tak koszt 31,00 zł 35,00 zł 40,00 zł 30,00 zł 40,00 zł 35,00 zł 39,00 zł

