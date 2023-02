Wszystko wskazuje na to, iż udostępniona w zeszłym rok promocja w ofertach na kartę w Orange, Play, Plus i T-Mobile zostanie z nami i na kolejny rok.

Świadczy o tym decyzja pioniera tej promocji - T-Mobile, który w lutym zeszłego roku, jako pierwszy operator udostępnił świetną promocję w ofertach na kartę. W jej ramach klienci korzystający co miesiąc z jednego z miesięcznych nielimitowanych pakietów, przyznawane mieli dodatkowe 100 GB transferu danych i tak przez cały rok. W ślad za tą promocją, pozostali operatorzy - Orange, Play i Plus udostępnili podobną opcję dla swoich klientów.

Co dalej z tą promocją? Minął już rok od jej debiutu w T-Mobile, więc dziś operator zapowiedział jej kontynuację w kolejnym roku, więc niemal na 100% możemy być pewnie, że i pozostali operatorzy się na to zdecydują, w obawie przez utratą klientów na rzecz konkurencji, w której taka promocja będzie przedłużona.

Dodatkowe 100 GB transferu danych w ofercie na kartę T-Mobile

Najpierw pierwsza dobra wiadomość dla klientów, którzy już przez ostatni rok korzystali z tej promocji - 1200 GB przez rok w T-Mobile. Otóż, jeśli została Wam z niej jakaś paczka niewykorzystanego transferu danych, jej ważność zostanie przedłużona na kolejny rok.



Niewykorzystane dotychczas GB zostaną automatycznie przedłużone na jego koncie na kolejny rok a użytkownik będzie mógł śmigać po Internecie, przez kolejne 365 dni wówczas jeśli będzie posiadał aktywną swoją cykliczną ofertę „Bez limitu”.

Mowa oczywiście o cyklicznych pakietach „Bez limitu”: L, L+, L+UA lub XL. Klienci tych samych pakietów (bez pakietu L), którym skończył się już transfer danych z poprzedniej promocji, mogą ponownie ją aktywować na tych samych zasadach.

Z kolei użytkownicy, którzy wykorzystali już gigabajty z ubiegłorocznej promocji i ci, którzy chcieliby w tym roku regularnie powiększać swój pakiet danych, mogą skorzystać z wyjątkowej oferty na kartę od T-Mobile. Odnawiając cykliczną ofertę o wartości od 35 zł co 30 dni przez rok otrzymają za każdym razem 100 GB ekstra. Promocje „Rok Internetu” oraz „Bez limitu” można włączyć w aplikacji „Mój T-Mobile”.



Czyli przy aktywnym co miesiąc pakiecie cyklicznym L+ i L+UA za 35 zł miesięcznie dostaną co miesiąc 135 GB, a przy pakiecie XL za 39 zł: 140 GB i do tego brak limitów na treści video.

Szczegóły na stronie T-Mobile na kartę.

Dodatkowe 100 GB transferu danych w ofercie na kartę Orange, Play i Plus

Następny w kolejce do przedłużenia tej promocji jest Play, który udostępnił ją w zeszłym roku pod koniec marca, więc jeszcze dwa miesiące do rocznicy. Niemniej prawdopodobnie zasady zostaną takie same, czyli dodatkowe 100 GB w miesiącu będą przysługiwały w pakietach za 35 zł i 40 zł miesięcznie, a więc łącznie będzie to 140 GB i 150 GB.



Szczegóły promocji w Play znajdziecie na tej stronie.

Z kolei w Plusie promocja ta pojawiła się na początku maja 2022 roku, i w odróżnieniu od pozostałych operatorów, już wtedy operator ten zapowiedział, iż w przypadku niewykorzystania wszystkich przyznanych GB, będzie można z nich korzystać przez kolejne lata - czyli to, co w pierwszym komunikacie od T-Mobile dziś. W Plusie w promocji biorą udział dwa pakiety za 35 zł i 40 zł miesięcznie z łącznym limitem transferu danych 130 GB i 135 GB oraz z dodatkowym bonusem 300 GB na konto po roku.



Promocja w Plus dostępna jest na tej stronie.

Orange, jako ostatni operator zdecydował się na tę promocję - 1 sierpnia 2022 roku, i choć przedłużył ją do końca marca tego roku, prawdopodobnie będzie można z niej korzystać i po tym terminie. Wystarczy mieć tu aktywny co miesiąc cykliczny pakiet za 31 zł miesięcznie - Rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu + pakiet 15 GB na 31 dni za 31 zł. Przy aktywacji w aplikacji Mój Orange łącznie z dodatkowymi 100 GB transferu danych, będzie to 145 GB miesięcznie.



Szczegóły promocji w Orange na kartę na tej stronie.

PS. Tytułowe „darmowe” oznacza, że tak naprawdę nie można mówić w tej promocji o darmowości, skoro by dostać dodatkowe 100 GB musimy płacić co miesiąc za dany pakiet w ofercie na kartę. Zwrócił już nawet na to uwagę UOKiK - więcej o tym w tym wpisie.

Stock Image from Depositphotos.