Pod jednym z moich ostatnich wpisów, Czytelnik zwrócił mi uwagę, iż to nieprawda, że nasi operatorzy tylko w abonamentach podnoszą ceny, bo dotknęło to też nielimitowane pakiety w ofertach na kartę, gdzie kiedyś standardem było 25 zł miesięcznie, a teraz jest to już minimum 30 zł. To prawda, ale nie u wszystkich operatorów, oto znalezione przez ze mnie oferty w tej cenie.