Wciąż czekasz na podłączenie światłowodu? Sprawdziliśmy najlepsze rozwiązania

Jak w oczekiwaniu, to w naszym zestawieniu zdecydowaliśmy się na kryterium ofert na dostęp do internetu mobilnego bez zobowiązania, w połączeniu z ofertą do telefonu tak, aby można było wygodnie skorzystać z obu usług u jednego operatora i opłacać je na jednej fakturze.

Internet mobilny do domu, ale z jakim limitem transferu danych? Cóż, tutaj jako minimum wybraliśmy 100 GB w miesiącu. Aczkolwiek wiemy, że może dla jednej osoby wystarczy, ale dla kilku w domu to już za mało. Jednak znajdziecie tu też opcje dla dużo większych limitów, a nawet bez limitu danych i prędkości.

Internet w smartfonie i w domu - lajt mobile

Zaczynamy alfabetycznie od lajt mobile, gdzie mamy abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia, zarówno do telefonu jak i na internet mobilny do routera.

Najtańszy nielimitowany w rozmowy i wiadomości pakiet do telefonu kosztuje 25 zł miesięcznie, a zawiera 10 GB transferu danych. Z kolei do routera - 100 GB to koszt 40 zł miesięcznie. Razem - 65 zł miesięcznie.

Internet w smartfonie i w domu - Mobile Vikings

W ofercie Mobile Vikings będzie to oferta na kartę do telefonu i routera. W telefonie to oczywiście pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz limit transferu danych 30 GB za 25 zł, a więc trzy razy więcej niż w lajt mobile i w tej samej cenie.

Natomiast w przypadku internetu mobilnego macie do wyboru trzy opcje, z limitem 100 GB za 40 zł, 150 GB za 50 zł i 250 GB za 60 zł. Tak więc łącznie z ofertą do telefonu zapłacicie tu odpowiednio 65 zł, 75 zł lub 85 zł miesięcznie.

Internet w smartfonie i w domu - nju mobile

Co w nju mobile? Operator ten obsługę na jednym koncie udostępnia w połączeniach: abonament + internet mobilny oraz subskrypcję + światłowody. Jak już będą u Was światłowody nju, można przejść szybko na tę drugą parę zestawu usług.

Tymczasowo zatem, oferta na abonament komórkowy (z miesięcznym okresem zobowiązania) z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem transferu danych na start 60 GB, po pół roku 120 GB, po roku 150 GB, a po dwóch latach stażu 180 GB, kosztuje 29 zł miesięcznie.

Do tego internet mobilny do routera WiFi również za 29 zł miesięcznie i z limitem 100 GB na start, po pół roku 200 GB, po roku 250 GB, a po dwóch latach 300 GB. Łącznie 58 zł miesięcznie.

Internet w smartfonie i w domu - Orange Flex

Orange Flex to subskrypcja i coś w rodzaju oferty hybrydowej. A więc, wykupujemy subskrypcję do telefonu i w jej ramach zamawiamy za darmo dodatkową kartę SIM/eSIM z tym samym numerem tylko do internetu mobilnego, no i wkładamy ją do mobilnego routera WiFi.

Mamy tu dwie opcje - dla osób, którym wystarczy 150 GB w smartfonie i w domu, koszt to 50 zł miesięcznie, czyli 25 zł za usługę. Można tu ewentualnie wykupić dodatkowo w razie potrzeby internet bez limitu danych i prędkości na tydzień za 15 zł i na cały miesiąc za 30 zł.

Druga opcja to od razu internet mobilny bez limitu danych i prędkości w smartfonie i routerze za 80 zł miesięcznie, czyli po 40 zł za usługę.

Internet w smartfonie i w domu - Otvarta

Oferta w Otvarta to ponownie abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Za 17,99 zł miesięcznie mamy pakiet do telefonu z limitem 20 GB.

Z kolei do routera trzy pakiety z limitem 100 GB (200 GB w nocy) za 34,99 zł, z limitem 200 GB (200 GB w nocy) za 64,99 zł i z limitem 500 GB za 99,99 zł. Razem z ofertą do telefonu będzie to koszt odpowiednio 52,98 zł, 82,98 zł i 117,98 zł miesięcznie.

Internet w smartfonie i w domu - Plush

Abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia do telefonu w Plush kosztuje 25 zł miesięcznie i zawiera na start limit 40 GB transferu danych, po pół roku rośnie do 80 GB, po roku do 160 GB, a po dwóch latach stażu do 200 GB.

W przypadku internetu mobilnego 200 GB jest od razu, a koszt to 60 zł miesięcznie, co daje nam razem 85 zł miesięcznie.

Internet w smartfonie i w domu - Premium Mobile

Oferta do telefonu w Premium Mobile z limitem 30 GB transferu danych kosztuje 24,70 zł miesięcznie (przez 9 miesięcy 19,90 zł).

Do routera z kolei mamy trzy opcje, z limitem 100 GB za 39,90 zł, z limitem 200 GB - 49,90 zł i z limitem 500 GB za 69,90 zł. Łącznie za obie oferty zapłacicie odpowiednio 64,60 zł, 74,60 i 94,60 zł miesięcznie - przez pierwsze 9 miesięcy około 5 zł miesięcznie mniej.

Internet w smartfonie i w domu - Virgin Mobile

Na koniec został nam Virgin Mobile. Abonament komórkowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia i z limitem 20 GB, kosztuje 20 zł miesięcznie.

Natomiast internet mobilny z limitem 250 GB to koszt 50 zł. Razem 70 zł miesięcznie.

