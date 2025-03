100 TERABAJTÓW za 35 złotych? Biegnijcie do Żabki, macie czas do wtorku

Takiej oferty na kartę nigdy nie było - 100 TB to dla jednej osoby w zasadzie brak limitu transferu danych i prędkości w miesiącu. Od dziś do wtorku możecie z niej skorzystać kupując starter Plus na kartę w Żabce.

Bez zbytniego wybiegania w przeszłość, można śmiało powiedzieć, że to jedyna taka oferta na kartę w historii - pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 100 000 GB (100 TB) transferu danych za 35 zł miesięcznie. Co jeszcze ważne - nie przez miesiąc czy 3 miesiące, a przez 3 lata.

Specjalnie przeczytałem regulamin tej promocji, byście Wy nie musieli. Nie ma żadnych kruczków, dodatkowych wymogów (prócz udzielenia zgody marketingowej) - kupujecie starter w Żabce i aktywujecie promocję.

Jakie startery? Promocja dotyczy „Plus Elastyczna na Kartę”, „Nowy Plush”, “Prosto na Kartę”, taryfy Plus Elastyczna Na Kartę, Nowy Plush i Prosto na Kartę.

Oto cała instrukcja z regulaminu:

dokonać zakupu dowolnego startera Plus Na Kartę lub Plush Na Kartę w sklepach sieci Żabka,

zarejestrować zakupiony starter w sklepie sieci Żabka,

zasilić swoje konto kwotą min. 35 zł,

wyrazić zgodę marketingową (wysyłając wiadomość SMS o treści: ZGODA35 pod nr 80944),

maksymalny okres korzystania z niniejszej usługi to 36 miesięcy, po tym okresie usługa zostanie zakończona.

Maksymalnie 24 godziny po aktywacji startera, będziecie mogli co miesiąc, przez 3 lata (pod warunkiem zapewnienia co miesiąc na koncie doładowania w wysokości co najmniej 35 zł), korzystać z nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanych wiadomości SMS/MMS oraz z limitu aż 100 000 GB (100 TB) transferu danych. Co jeszcze istotne, z usług tych możecie też korzystać w roamingu UE wg RLAH.

Na koniec jeszcze ważna informacja dla zapominalskich. Jeśli zdarzy się Wam zapomnieć w którymś z miesięcy zasilić konto kwotą 35 zł (dwa dni przed terminem przyjdzie wiadomość SMS z przypomnieniem), powyższe usługi zostaną zawieszone na 72 godziny. W tym czasie trzeba dokonać tego zasilenia w kwocie 35 zł i usługi zostaną wznowione. Dopiero w przypadku, gdy przez 72 godziny nie nastąpi zasilenie, zostaną one bezpowrotnie dezaktywowane.

Nie ma limitów starterów w tej promocji, trzeba tylko zmieścić się w terminie z podaną wyżej instrukcją, a który zaczyna się dziś, czyli od dnia 19.03.2025 r. do 25.03.2025 r.

Źródło: Plus.