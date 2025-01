Jak przenosić numery do Plusa, to teraz i wszystkie

Początek roku, to jak zwykle okazja do znalezienia ciekawych ofert wyprzedażowych. Nie inaczej jest i teraz w ofercie Plusa. Co więcej, to podwójna okazja, bo z jednej strony można skorzystać w niej z atrakcyjnej oferty abonamentowej dla większej liczby przenoszonych numerów - na przykład dla całej rodziny, a z drugiej - jednocześnie zakupić wraz z nią smartfona w cenie nawet o połowę niższej.

Zacznijmy od wyprzedaży smartfonów dla przenoszących jeden numer do Plusa, a później pokażę Wam, jak będzie się to przedstawiało cenowo, gdy zdecydujemy się jednocześnie przenieść całą rodzinę do tego operatora.

Przeniesienie numeru do Plusa z zakupem smartfona ze zniżką do 50%

W ofercie abonamentowej dostępne są trzy pakiety - S, M i L, wszystkie z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem transferu danych - 6 GB, 50 GB i 120 GB, w cenie odpowiednio 39 zł, 59 zł i 69 zł miesięcznie z rabatem.

I tak, w zależności od wybranego pakietu, możemy teraz zakupić wybranego z promocji smartfona, z następującą zniżką:

w pakiecie L - zniżka na smartfona wynosi aż 50%,

w pakiecie M - zniżka na smartfona wynosi 30%,

w pakiecie S - zniżka na smartfona wynosi 20%.

Oczywiście, najkorzystniejsza opcja na zakup smartfona dostępna jest w pakiecie L, bo urządzenie kupimy tu o połowę taniej. Nawet przeliczając to w tańszym o 10 zł abonamencie, finalnie zapłacimy mniej, decydując się na pakiet za 69 zł miesięcznie.

Do wyboru mamy cztery smartfony, których to ceny w pakiecie L przedstawiają się następująco:

Samsung Galaxy S24 FE 128 GB – 1599 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 133,15 zł/mies., cena przed obniżką – 3199 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3199 zł);

– 1 zł na start oraz 12 rat po 133,15 zł/mies., cena przed obniżką – 3199 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3199 zł); motorola edge 50 neo 12/512GB – 999 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 83,16 zł/mies., cena przed obniżką – 1999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1979 zł);

– 1 zł na start oraz 12 rat po 83,16 zł/mies., cena przed obniżką – 1999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1979 zł); realme 12+ 5G 8/256GB – 799 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 66,50 zł/mies., cena przed obniżką – 1599 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1599 zł);

– 1 zł na start oraz 12 rat po 66,50 zł/mies., cena przed obniżką – 1599 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1599 zł); Samsung Galaxy A16 5G 4/128 GB – 499 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 41,50 zł/mies., cena przed obniżką – 999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 999 zł).

Samsung Galaxy S24 FE 128 GB

Tego smartfona nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, to solidne urządzenie z wydajnymi podzespołami, atrakcyjnym wyglądem i nowoczesnymi funkcjami Galaxy AI. Jest to świetna propozycja dla osób szukających flagowego smartfona w niższej cenie.

Jego regularna cena w sklepach wynosi aktualnie 3 199,00 zł, a w promocji Plusa dla przenoszących numer kupicie go w cenie zaledwie 1 599,00 zł.

motorola edge 50 neo 12/512GB

Motorola edge 50 neo to smartfon oferuje dobry stosunek jakości do ceny, atrakcyjną specyfikację oraz dużą ilością pamięci RAM i przestrzeni na dane.

Mamy tu wyświetlacz pOLED, zapewniający dobre odwzorowanie kolorów, wysoki kontrast i głęboką czerń, a odświeżanie 120 Hz gwarantuje płynne animacje i przewijanie. Na pokładzie znajdziemy procesor MediaTek Dimensity 7300, który powinien zapewnić płynne działanie w codziennych zadaniach, a także poradzi sobie z większością gier mobilnych.

Do tego tylne aparaty 50 Mpix (główny), 10 Mpix i 13 Mpix (ultraszerokokątny) oraz przedni 32 Mpix, oferują dobrej jakości zdjęcia w różnych warunkach oświetleniowych.

Kupując go w sklepie, musielibyście liczyć się aktualnie z wydatkiem rzędu około 2 tys. zł, w promocji Plusa, kupicie go za mniej niż tysiąc złotych.

realme 12+ 5G 8/256GB

Realme 12+ 5G to również smartfon ze średniej półki, ale z imponującymi w tej cenie parametrami. Napędza go ośmiordzeniowy MediaTek Dimensity 7050 5G oraz z 8 GB pamięci RAM, ale z funkcją dynamicznego rozszerzenia, pozwalającą na uzyskanie do 16 GB (8 + 8 GB), co poprawia multitasking.

Do tego sporo miejsca na dane - 256 GB, tylne aparaty 50.0 Mpix i dodatkowe obiektywy 8.0 Mpix i 2.0 Mpix, pozwalające na robienie zdjęć szerokokątnych i makro czy pojemna bateria 5000 mAh oraz szybkie ładowanie 67W sprawiają, że to ciekawa propozycja w tej cenie.

Cena sklepowa tego urządzenia, to aktualnie 1 599,00 zł, a w promocji Plusa zaledwie 799,00 zł.

Samsung Galaxy A16 5G 4/128 GB

Drugi ze smartfonów Samsunga w promocji Plusa, to Samsung Galaxy A16 5G 4/128 GB. Mimo niskiej ceny oferuje również dobre parametry, wystarczające do komfortowego wykonywania codziennych zadań. Procesor Exynos 1330, 4 GB pamięci RAM i 128 pamięci wewnętrznej zapewni płynne działanie przy przeglądaniu internetu, korzystania z aplikacji społecznościowych czy oglądania filmów - poradzi sobie również z mniej wymagającymi grami.

Jeśli chodzi o sam wyświetlacz, to mamy tu Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli (Full HD+), z odświeżaniem 90 Hz. Z kolei w przypadku aparatów, do dyspozycji dostajemy przedni 13 Mpix oraz tylne 50 Mpix (główny), 5 Mpix (ultraszerokokątny) oraz 2 Mpix (makro).

To również pojemna bateria 5000 mAh, zapewniająca długi czas pracy na jednym ładowaniu oraz najnowsze oprogramowanie Android 14 z nakładką One UI 6.1.

Jego cena w popularnym elektromarkecie to aktualnie 999,00 zł, a w promocji Plusa - jedyne 499,00 zł.

Jak przenieść numery dla całej rodziny w Plusie

Na koniec obiecana na początku instrukcja, jak przenieść numery wszystkich członków rodziny, w dużo niższej cenie.

Jak już zakupiliśmy smartfona w abonamencie L dla naszego numeru głównego, możemy również przenieść do Plusa do pięciu innych numerów, pod warunkiem dokupienia do nich jeszcze jednego smartfona - nie tylko spośród tych wymienionych powyżej, ale i tych dostępnych jeszcze w poprzedniej wyprzedaży, jak Honor 90 5G 8/256GB, Samsung Galaxy A35 5G 6/128GB czy realme 12 Pro 12/256GB 5G.

Mamy tu do wyboru dwie opcje, jeśli dla partnera/partnerki i dzieci, wystarczający będzie transfer danych na poziomie 50 GB miesięcznie, za każdy z takich numerów zapłacimy zaledwie 29 zł miesięcznie.

Natomiast, w przypadku zapotrzebowania na ponad dwukrotnie wyższy limit transferu danych - 120 GB, cena za każdy z przenoszonych numerów jest tylko o 10 zł wyższa - 39 zł miesięcznie.

To naprawdę atrakcyjna cenowo propozycja, kwoty 29 zł czy 39 zł, to aktualnie koszt pakietów w ofertach na kartę, tutaj bez konieczności pamiętania o doładowaniach mamy w tej samej cenie wygodne abonamenty, z zapłatą za wszystkie numery na jednej fakturze.

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Plus.