Rodos czy Kreta? Który kierunek wybrać na wakacje?

Rodos - wyspa pełna różnorodnego piękna

Urokliwa i atrakcyjna pod względem turystycznym wyspa Morza Egejskiego to jedna z piękniejszych greckich perełek. To miejsce, które przyciąga miłośników plaż piaszczystych i spokojnego morza (część wschodnia), jak również plaż kamienistych z silniejszymi podmuchami wiatru (część zachodnia). Jeśli lubisz zmienne krajobrazy i lubisz przemieszczać się w czasie wakacyjnych podróży, warto wybrać się właśnie na Rodos. Nie brakuje tu bujnej zielonej roślinności, górskich dzikich róż, iglaków, drzewek oliwnych i eukaliptusów. Wśród takich okoliczności przyrody milej się zwiedza, ale też można się doskonale zrelaksować.

Po śladach historii

Podróże, które łączą przyjemne z pożytecznym, sprawiają wielu osobom mnóstwo radości. Na wyspie Rodos jest to jak najbardziej możliwe. Z racji niedużego obszaru można objechać ją w przeciągu dwóch dni. Warto zrobić sobie taką objazdową wycieczkę lub odpoczywać w jednym miejscu, wybierając się jedynie na krótkie spacery. Co można zobaczyć? Przede wszystkim stolicę regionu, czyli miasto Rodos, które zostało wpisane na listę UNESCO. To najlepiej zachowane miasto średniowieczne na świecie. Wciąż mieszkają w nim ludzie, otoczone jest barbakanem z 11. bramami.

Przechadzając się główną ulicą miasta, można zobaczyć domy byłych kawalerów Maltańskich czy znane muzeum Pałac Wielkich Mistrzów. Natomiast miasteczko Lindos słynie z ruin świątyni Ateny z widokiem na zatokę Św. Pawła i średniowiecznych fortyfikacji. Trzeba wspomnieć, że Rodos w czasach średniowiecznych było ważnym punktem strategicznym, o czym świadczą liczne zamki fortece wybudowane np. przez Zakon Joannitów. Rodos to tylko jedna z wysp, gdzie mona zobaczyć takie perełki architektury obronnej. Podobnie jest np. na wyspie Kos z zamkiem Joannitów i popularnym wiekowym platanem czyli Drzewem Hipokratesa.

Gorące plaże i i komfortowe kurorty

Turyści nie mogą narzekać na bazę noclegową, bo jest bardzo duży wybór luksusowych hoteli i pensjonatów. Wiele destynacji odbywa się do kurortu Faiiraki, który tętni życiem nawet po zmroku. Oprócz zjawiskowej piaszczystej plaży znajduje się tu ogromny park wodny, który jest nie lada gratką szczególnie dla dzieci. Po gorącym plażowaniu jest szansa na skorzystanie z oferty klubów nocnych i dyskotek oraz z ponad 60. restauracji z różnorodnym smacznym menu.

Natomiast nieopodal Faliraki (5km) znajduje się Kalithea zbudowana w zatoce z brzegiem porośniętym sosnami. Fani nurkowania znajdą tu dla siebie istny raj a miłośnicy biernego wypoczynku spędza miło czas w gorących źródłach termalnych lub na skalistej plaży. Zdecydowanie inny charakter mają plaże w Elli i Afandou, gdzie można odpoczywać na piaszczysto kamienistej plaży. Z kolei Prassonisi ma do zaoferowania gorący piasek dla fanów plażowania. Wybór jest niezwykle duży.

Kreta - największa wyspa grecka

Ta malownicza największa grecka wyspa to niewątpliwie jeden z najpopularniejszych kierunków wypraw na wakacje. Turyści kochają ją przede wszystkim za łagodny i bardzo ciepły klimat, który nastraja optymistycznie. Zapierające wdech w piersiach laguny mieniące się złotem oraz krystalicznie czyste turkusowa woda to coś wspaniałego. Miłośnicy plażowania na pewno znajdą tu miejsc pod dostatkiem dosłonecznych kąpieli. Jedną z ciekawszych plaż jest Elafonissi stanowiąca arcyciekawe zestawienie turkusowego koloru wody i różowego piasku. W niedużej odległości znajduje się warty zobaczenia rezerwat przyrody. Jeśli jednak szukasz większej dawki spokoju, wtedy skieruj swoje kroki na plażę Fallasarna. Panuje tu iście idylliczna atmosfera, można nurkować i uprawiać inne sporty wodne.

Co więcej, Kreta jest wyspą bogatą w liczne zabytki historyczne i przyrodnicze. Warto zobaczyć m.in. starożytne miasteczko Knossos z najsłynniejszym fragmentem minojskiego pałacu. Największe miasto Krety to Heraklion ze słynnym portem Rocca al Mare, wenecką fortecą i przepiękną bazyliką św. Marka. Osoby z duszą romantyka na pewno odnajdą się w urokliwym mieście Chania pełnym wąskich uliczek i zabytkowych kamieniczek. Miasteczko słynie również z łaźni Tureckiej i weneckiego portu.

Dla kilku chwil odetchnienia warto skierować swoje kroki w stronę niezwykłego Wąwozu Samaria. Spacer widokowym Parkiem Narodowym to wielka uczta dla zmysłów. Podobnie zachwyca Płaskowyż z Lasithi znany z białych wiatraków i malowniczych pejzaży. W ww. Chanii zobaczymy Góry Białe, które przybierają biały kolor po pokryciu śniegiem, jak i pod wpływem kąpieli w słońcu. Miasto słynie również z pięknych dolin i najdłuższych w Grecji jaskiń. Natomiast dla wielbicieli plażowania w niezwykłych okolicznościach przyrody czeka plaża palmowa Vai, którą porasta duży las palmowy. Na Krecie nie mogło zabraknąć atrakcji związanych ze światem fauny, czyli zoo. W Parku Amazonas położonym w Lasithi znajdują się m.in. papugi i małpy z Ameryki Południowej, a największą atrakcję turystyczną stanowią lemury.

Podsumowując, zarówno na Rodos, jak i na Krecie można znaleźć mnóstwo atrakcji dla mniej lub bardziej aktywnych turystów. Kreta charakteryzuje się tym, że jest bardziej rozproszona, tzn. liczne atrakcje rozsiane są po całej wyspie a Rodos koncentruje się głównym ośrodku turystycznym w mieście Rodos. I to jest chyba ta największą różnica. Obydwie wsypy są bogate pod względem historycznym, kulturowym i oferują pyszną kuchnię oraz piękne plaże. Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji, zajrzyj strony ofertami wakacyjnych wyjazdów. Bogate w oferty last minute i all inclusive biuro podróży zawsze ma do zaaferowania mnóstwo atrakcyjnych destynacji. To także popularna wyspa Morza Jońskiego Zakhyntos z olbrzymimi żółwiami Caretta, białymi klifami czy Zatoką Wraku, jedną z najpiękniejszych na świecie.