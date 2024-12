Łączenie usług z Orange Love się opłaca: internet + telefon dużo taniej w parze

Łączenie usług dostępu do internetu z abonamentem komórkowym to korzystne rozwiązanie dla osób, które chcą zaoszczędzić pieniądze i uprościć zarządzanie domowymi usługami telekomunikacyjnymi, niezależnie od lokalizacji.

Nie ulega wątpliwości, iż dziś niemal wszyscy korzystamy z usług komórkowych w smartfonie, a w swoich domach potrzebujemy dostępu do szybkiego internetu. Powstaje więc pytanie, jak połączyć te usługi i zaoszczędzić dzięki temu?

W ofercie Orange Love można znaleźć dwie propozycje w tym zakresie. Pierwsza dla osób, które mieszkają w gospodarstwie domowym, gdzie jeszcze nie ma dostępu do internetu stacjonarnego - w to miejsce mogą zakupić internet mobilny, który to w zasięgu 5G ma już podobne parametry prędkości, co światłowody.

Druga propozycja to rzecz jasna światłowody, chętnie wybierane przez klientów w lokalizacjach z odpowiednią infrastrukturą kablową.

Łącząc to z abonamentem komórkowym, klienci naprawdę mogą sporo zaoszczędzić, bardziej nawet niż w przypadku kupowania z osobna jakiejś taniej oferty na kartę i samych światłowody czy samego internetu mobilnego.

Orange Love Mini - abonament komórkowy z internetem mobilnym

Oferta Orange Love Mini, czyli pakiet składający się z dostępu do internetu mobilnego 5G oraz z abonamentu komórkowego pokazuje, iż nie tylko można zaoszczędzić na ofertach łączonych u jednego operatora, ale i korzystać z bogatszego zestawu usług, niż w przypadku samodzielnych pakietów.

Spójrzmy na ten pierwszy pakiet - z samym dostępem do internetu mobilnego. To świetna cena jak na limit 500 GB transferu danych na pełnej prędkości - 50 zł miesięcznie, ze świeczką szukać takiej oferty. Niemniej załóżmy, że kupujemy ten pakiet jako samodzielną ofertę, do tego i tak będziemy potrzebowali dokupić z osobna ofertę komórkową.

Nawet jeśli, zdecydujemy się tutaj na tanią ofertę na kartę, najtańszy pakiet kosztuje dziś 31 zł miesięcznie, a oprócz nielimitowanych rozmów i wiadomości SMS/MMS, zawiera on limit tylko 30 GB transferu danych w miesiącu.

Teraz spójrzmy na pakiet Orange Love Mini 500 GB, gdzie oprócz wspomnianego dostępu do internetu mobilnego z limitem 500 GB w miesiącu, dostajemy też abonament komórkowy z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz z limitem 300 GB transferu danych w smartfonie. To dziesięć razy więcej niż w najtańszej ofercie na kartę, a cena? 80 zł miesięcznie - można śmiało powiedzieć, że taniej za więcej.

Oglądamy w domu dużo filmów i seriali, ściągamy duże pliki czy gramy i potrzebujemy internetu bez limitu danych i prędkości? Możemy wybrać za zaledwie 25 zł więcej, pakiet Orange Love Mini bez limitu, również w zestawie z abonamentem komórkowym z limitem 300 GB transferu danych w smartfonie.

Orange Love Mini 500 GB z routerem 5G

W przypadku, gdy nie posiadamy routera 5G, również możemy go dokupić w zestawie z internetem mobilnym i abonamentem komórkowym, rozkładając jego koszt na raty 0%.

Dla przykładu, router TCL LINKHUB, będzie nas kosztował dodatkowe tylko 28 zł miesięcznie, przez całą umowę - czyli 24 miesiące. Razem z pakietem Orange Love Mini 500 GB, będzie to więc koszt 108 zł za wszystko - internet mobilny do domu, abonament komórkowy i router 5G, no i wszystko na jednej fakturze.

Orange Love Mini - abonament komórkowy z internetem światłowodowym

Natomiast, w pakiecie Orange Love Mini w ofercie na internet światłowodowy, w zestawie z abonamentem komórkowym, również do smartfona dostajemy pełny no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 300 GB transferu danych. Jednak, jeśli chodzi o limity prędkości internetu, do wyboru mamy aż pięć możliwości - do 300 Mb/s, do 600 Mb/s, do 1 Gb/s, do 2 Gb/s i do 8 Gb/s.

Jak to wygląda cenowo w najtańszym pakiecie z limitem prędkości 300 Mb/s? Niemal identycznie, jak w opcji z nielimitowanym w dane i prędkość internecie mobilnym. Razem z modemem zapłacimy tu 100 zł miesięcznie za dostęp do światłowodów Orange i abonamentu komórkowego.

Do tego pół roku gratis, więc średnio miesięcznie zapłacimy tutaj zaledwie 75 zł miesięcznie.

Kolejne limity prędkości, na które możemy w zasadzie w każdej chwili przejść - w zależności od aktualnych potrzeb, kosztują zaledwie 10 zł miesięcznie więcej. Oczywiście prócz najwyższej aktualnie prędkości do 8 Gb/s, która kosztuje 175 zł miesięcznie.

Orange Love Mini - abonament komórkowy z internetem światłowodowym i Netfliksem

Co ciekawe osoby, które do tej pory z osobna wykupywały dostępem do najpopularniejszego serwisu streamingowego z filmami i serialami - Netflix, również mogą go dołączyć do tego pakietu światłowodów z abonamentem komórkowym. Wówczas opłata miesięczna będzie wynosiła 133 zł, ale wliczając półroczny brak opłat, miesięcznie zapłacimy 99,75 zł.

Jest zatem multum opcji w ofercie łączonej Orange. Pozostaje nam w zasadzie wybór zestawu - internet światłowodowy czy mobilny z abonamentem komórkowym. Cenowo wygląda to naprawdę atrakcyjnie i nie różni się zbytnio w zależności od wybranego łącza internetowego.

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Orange.