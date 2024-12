Został tydzień na aktywację darmowego 1 TB transferu danych

To są dwie niezależne od siebie promocje, możecie skorzystać z jednej lub z obu. Zacznijmy od zupełnie darmowej opcji - po Waszej stronie pozostaje jedynie odrobina wysiłku i jednorazowy koszt w wysokości 5 zł na wykupienie w Żabcie jakiegoś startera (u operatora innego niż Orange czy nju mobile). No i później zarejestrowanie tego numeru i przeniesienie go do Orange na kartę.

Reklama

Darmowy 1 TB transferu danych na cały rok

Regulamin do tej pierwszej promocji znajdziecie pod tym linkiem (pdf), tutaj opiszę po krótce, co ona Wam daje.

Otóż w ramach tej promocji, wystarczy przenieść zakupiony numer u innego operatora pod tym linkiem i na start dostaniecie 1000 GB transferu danych oraz rok ważności konta i bonusów - już zupełnie za darmo. To oznacza, że z tego 1 TB transferu danych możecie korzystać przez cały rok, bez konieczności doładowań i utrzymywania ważności konta.

Wyciąg z regulaminu - korzyści po spełnieniu warunków promocji:

otrzyma automatycznie (bez potrzeby samodzielnego włączenia) Bonus w postaci pakietu 1000 GB za 0 zł ważny tyle, ile środki na koncie głównym oraz przedłużenie ważności konta głównego i bonusowych gigabajtów o 1 rok od aktualnej daty ich ważności w postaci usługi „Przedłużenie ważności konta głównego i GB” za 0 zł.

Nie ma tu żadnych haczyków, a jedyna potencjalna niedogodność to wyrażenie zgód marketingowych. Jeśli obawiacie się, że nie zdążycie z faktycznym przeniesieniem numeru do końca roku, dobra wiadomość jest taka, że promocja zadziała już na numerze tymczasowym na karcie SIM, którą otrzymacie kurierem w ciągu - dwóch do trzech dni od zlecenia przeniesienia numeru.

Dodatkowe GB transferu danych za 5 zł miesięcznie

Jeśli 1 TB to za mało i potrzebujecie dodatkowych setek GB, możecie skorzystać jednocześnie z drugiej promocji, która również kończy się 31 grudnia 2024 roku - link do regulaminu (pdf).

Wyciąg z regulaminu - korzyści po spełnieniu warunków promocji:

Reklama

otrzymają za darmo Bonus w postaci 300 GB, czyli maksymalnie 12 paczek po 25 GB każda, przyznawanych co 31 dni. Pierwsza paczka 25 GB zostanie przyznana od razu, a kolejne co 31 dni pod warunkiem posiadania ważnego konta na połączenia wychodzące oraz doładowania się za min. 5 zł dowolnym sposobem doładowania w okresie max. 30 dni przed przyznaniem kolejnej paczki GB.

Po aktywacji tej promocji, każdego miesiąca przez rok będziecie otrzymywać paczkę 25 GB transferu danych + 10 GB za doładowanie konta kwotą 5 zł w aplikacji Mój Orange i 2,5 GB za samo doładowanie.

Reklama

Łącznie będzie to więc 37,5 GB transferu danych miesięcznie, a przez rok 450 GB. Co zrobić z samą kwotą doładowań? Łącznie uzbiera Wam się na koncie 12 x 5 zł, co daje 60 zł, a tę kwotę możecie w całości przeznaczyć na przedłużenie ważności środków i zgromadzonych GB na kolejne 2 lata - 2 x 29 zł.

Taką kartę SIM możecie wykorzystać jako zapasowy internet do domu - na wypadek awarii głównego łącza, do mobilnego routera WiFi - na jakieś wyjazdy wakacyjne czy urlopowe, na działkę czy jako druga karta SIM do smartfona z dualSIM - tylko do internetu. To ostatnie zastosowanie, to idealna opcja dla osób, które niewiele wykonują połączeń czy wysyłają wiadomości, a jedynie odbierają (do tego wystarczy numer główny), a korzystają w smartfonie głównie z dostępu do internetu.