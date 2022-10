Wczoraj wieczorem opisywaliśmy Wam dość agresywną promocję T-Mobile w stosunku do innych operatorów, która ma za zadanie podebranie im klientów. Dziś postanowiłem sprawdzić, jak obecnie pozostali operatorzy przyciągają do siebie klientów konkurencji.

Wspomniana promocja T-Mobile, to abonament przez 9 miesięcy za darmo dla przenoszących numer od innego operatora. Jak Orange, Play i Plus zachęcają do przenoszenia numerów pod swoje skrzydła?

Generalnie możemy zaobserwować na tym polu dwie taktyki - albo tak jak T-Mobile, operatorzy dają określoną liczbę miesięcy za darmo, albo oferują zniżkę na kolejne numery. Zwykle też jest tak, że stosowane są obie formy.

Pod uwagę bierzemy scenariusz przeniesienia dwóch numerów do abonamentu za około 60 zł u każdego z operatorów, bez dokupowania urządzenia.

Przeniesienie numeru do Orange

Zaczynamy alfabetycznie od Orange. U tego operatora za przeniesienie numeru dostajemy 3 miesiące gratis na abonament oraz 20 zł rabatu na drugi numer.

Przeniesienie numeru do Orange Koszt Liczba miesięcy Razem Abonament nr 1 60,00 zł 21 1 260,00 zł Abonament nr 2 40,00 zł 21 840,00 zł Suma 2 100,00 zł Miesięczny koszt na numer 43,75 zł

Abonament za 60 zł to nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 60 GB transferu danych. Drugi numer przez 21 miesięcy będziemy opłacać w cenie 40 zł.

Uśredniając koszt na dwa numery przez cały okres umowy - 24 miesiące, za każdy z nich zapłacimy więc 43,75 zł miesięcznie.

Przeniesienie numeru do Play

Aktualnie Play nie daje darmowych miesięcy, ale możemy liczyć u tego operatora na 10 zł zniżki na cały okres umowy.

Przeniesienie numeru do Play Koszt Liczba miesięcy Razem Abonament nr 1 50,00 zł 24 1 200,00 zł Abonament nr 2 30,00 zł 24 720,00 zł Suma 1 920,00 zł Miesięczny koszt na numer 40,00 zł

Tak więc za abonament, który kosztuje 60 zł na głównym numerze (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 120 GB transferu danych przez pół roku, później 60 GB), zapłacimy 50 zł miesięcznie. Z kolei za drugi numer dla przenoszących się od innego operatora zapłacimy 30 zł.

Średnio na każdy numer koszt miesięczny zamknie się nam w kwocie 40 zł.

Przeniesienie numeru do Plus

W przypadku Plusa będzie nieco dłuższa tabelka, bo ten operator na drugim numerze daje abonament pół roku za złotówkę, a kolejne miesiące za 40 zł.

Przeniesienie numeru do Plus Koszt Liczba miesięcy Razem Abonament nr 1 65,00 zł 24 1 560,00 zł Abonament nr 2 1,00 zł 6 6,00 zł Abonament nr 2 40,00 zł 18 720,00 zł Suma 2 286,00 zł Miesięczny koszt na numer 47,63 zł

Abonament za 65 zł zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 60 GB transferu danych.

Uśredniając miesięczny koszt na dwa numery, wyjdzie nam 47,63 zł za każdy z nich miesięcznie. Warto tu jeszcze wspomnieć o darmowym na rok dostępie do Disney+, dzięki któremu możemy zaoszczędzić łącznie 347,88 zł (14,50 zł miesięcznie) - oczywiście pod warunkiem, że planujemy bez przerwy co miesiąc korzystać z tego serwisu streamingowego z filmami i serialami.

Przeniesienie numeru do T-Mobile

Z uwagi na to, że wspomniana na początku promocja 9 miesięcy za darmo dla przenoszących numer już wygląda korzystanie w świetle powyższych wyliczeń u innych operatorów - koszt 40 zł na numerze miesięcznie, upewniłem się czy łączy się ona ze zniżką 20 zł na kolejnym numerze.

Przeniesienie numeru do T-Mobile Koszt Liczba miesięcy Razem Abonament nr 1 65,00 zł 15 975,00 zł Abonament nr 2 45,00 zł 15 675,00 zł Suma 1 650,00 zł Miesięczny koszt na numer 34,38 zł

Tak więc za główny numer zapłacimy od 10 miesiąca 65 zł, a za drugi 45 zł. Mowa o abonamencie z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz nielimitowanym w dane transferze danych, z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s.

Średni koszt przy dwóch numerach, zamknie się nam u tego operatora w kwocie 34,38 zł miesięcznie na numerze, tak więc najniższej spośród „wielkiej czwórki”.

Stock Image from Depositphotos.