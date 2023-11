Jak przenosić dwa numery to teraz. Tylko dobrze wybierz

Wielu klientów polskich operatorów wciąż preferuje abonamenty komórkowe w Orange, Play, Plus i T-Mobile. Pomijając pobudki takich wyborów, jeśli decydować się na taki wariant z przeniesieniem numerów do innego operatora, to właśnie teraz.

Mamy obecnie okres promocji przedświątecznych połączony w promocjami Black Week, abyście się w tym nie pogubili, przejrzałem je dzisiaj i wybrałem najlepsze warianty dla osób, które chcą przenieść swój numer i bliskiej osoby do innego operatora.

Przeniesienie numerów do abonamentu Orange

W przypadku przeniesienie dwóch numerów do Orange, mamy najprostszy wybór odpowiedniego pakietu. Najkorzystniej wychodzi tu Plan S za 55 zł miesięcznie. Droższy plan również ma 3 miesiące gratis przy przenosinach, a najdroższy wprawdzie 5 miesięcy, ale finalnie uśredniając koszty będzie to dużo drożej.

Nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 50 GB transferu danych w miesiącu to wystarczający pakiet dla większości użytkowników smartfonów, więc po co przepłacać za dodatkowe gigabajty, których nie wykorzystamy?



Ile zapłacimy tu za dwa przeniesione numery? Za pierwszy numer na koncie będzie to koszt 55 zł miesięcznie, a za drugi 35 zł. Łącznie zapłacimy więc 90 zł miesięcznie przez 21 miesięcy, co uśredniając da nam 78,75 zł, czyli 39,38 zł za numer przez całą umowę.

Przeniesienie numerów do abonamentu Play

Inaczej to wygląda w Play. Tutaj warto przejść do droższego abonamentu L, który kosztuje w Black Week tyle co abonament M, a zniżka na drugi numer liczona jest od kwoty wybranego abonamentu i jest wyższa w abonamencie L.



Trzeba też dobrze wybrać, by nie płacić więcej za drugi abonament. Jeśli wybierzemy domyślny formularz i dopiero w kolejnym kroku dobierzemy przeniesienie numerów, naliczy nam zły rabat (opcja po prawej stronie na zrzucie).



Sprawdzałem różne konfiguracje i najlepiej wybrać najpierw przeniesienie jednego numeru, a dopiero później w kolejnym kroku, dodanie kolejnego numeru do przeniesienia (opcja po lewej stronie na zrzucie). W rezultacie za dwa numery zapłacicie 100 zł miesięcznie (50 zł za numer), na każdym pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz brak limitów danych oraz prędkości przez pierwszy rok, a w drugim 240 GB miesięcznie.

Przeniesienie numerów do abonamentu Plus

W Plusie najkorzystniej wychodzi przeniesienie teraz dwóch numerów do abonamentu L, który standardowo kosztuje 69 zł miesięcznie i zawiera nielimitowane rozmowy, nielimitowane wiadomości SMS/MSM oraz 120 GB transferu danych.



Jednak w świątecznej promocji, możemy do tego abonamentu przenieść dwa numery, w tej samej cenie 69 zł (34,50 zł za numer). Z jednym zastrzeżeniem, że do takiego konta przypisywane jest wprawdzie 240 GB, ale do podziału na te dwa numery. W zasadzie wychodzi to nawet korzystniej, bo jedna osoba może w takim przypadku wykorzystywać dajmy na to 140 GB, a druga 100 GB lub w innych proporcjach.

Przeniesienie numerów do abonamentu T-Mobile

Najbardziej zagmatwane jest to teraz w T-Mobile, z uwagi na dwie promocje na abonament komórkowy - świąteczną i na Black Week. Jedna daje darmowe miesiące, druga zniżkę.



Jeśli wybierzemy świąteczną promocję na dwa numery w abonamencie M z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz brakiem limitów danych z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s, zapłacimy za nie 70 zł miesięcznie przez pierwszy rok umowy i 120 zł przez kolejne 12 miesięcy. Tak więc będzie to darmowy drugi numer przez rok, a później za 50 zł miesięcznie. Uśredniając wychodzi to 95 zł miesięcznie, czyli 47,50 zł za numer.



W to miejsce warto skorzystać z drugiej promocji na Black Week, gdzie ten sam abonament kosztuje 55 zł miesięcznie przez całą umowę, a drugi 35 zł miesięcznie w tym samym planie.



Wybrałem nową umowę, bo przy przenoszeniu chcieli podania numeru przenoszonego. Niemniej, promocja działa dla nowych i przenoszonych numerów - razem daje to nam więc 90 zł miesięcznie, czyli 45 zł za numer. Korzystniej niż w świątecznej promocji.

Pod względem zawartości najlepsza opcja na przeniesienie dwóch numerów dostępna jest więc teraz w T-Mobile, z kolei cenowo najkorzystniej wychodzi to teraz w Plusie.

Stock Image from Depositphotos.