Przelewy w Wigilię i Sylwestra – ważna informacja od PKO

Opłat za rachunki, przelewów i internetowych zakupów lepiej nie zostawiać w trakcie świąt na ostatnią chwilę, bo może skończyć się to bolesnym rozczarowaniem. Niektóre firmy pracują co prawda bez zmian, ale znaczą większość na czas Bożego Narodzenia i przerwy od pracy zmienia sposób funkcjonowania i do tej grypy należą także banki. PKO – najpopularniejszy bank w Polsce – ostrzega klientów przed świątecznymi zmianami w sposobie realizowania przelewów krajowych. Warto zapamiętać te wytyczne.

Przelewy bankowe w Wigilię i Sylwestra – kiedy wysłać, by doszły jak najszybciej

Aby dostosować procesy bankowe do okresu świątecznego i zapewnić, że wszystkie przelewy zostaną zrealizowane w odpowiednich terminach, PKO wprowadza poniższe zalecenia. Klienci, którzy 24 grudnia i 31 stycznia planują wykonywać przelewy w serwisie iPKO, aplikacji IKO lub przez Infolinię powinni zastosować się do następujących wytycznych i zlecać je do:

12:15 – jeśli zlecasz standardowy przelew do innego banku (za pośrednictwem ELIXIR),

13:30 – jeśli zlecasz przelew do innego banku przez system SORBNET2 w serwisie iPKO,

13:45 – jeśli zlecasz przelew przez system SORBNET2 przez infolinię.

Co jeśli klient banku się spóźni? Cóż, jeśli zlecisz przelew po tych godzinach:

24 grudnia – realizacja najpóźniej 27 grudnia 2024 r.

31 grudnia – realizacja najpóźniej 2 stycznia 2025 r.

Bank w komunikacie dodał jednak, że przelewy na telefon BLIK i przelewy natychmiastowe będą realizowane Na bieżąco – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

