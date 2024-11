Część Polaków straci dostęp do przelewów. Chodzi o klientów Alior Bank

Cyfryzacja naszej codzienności stale postępuje i coś, co dekadę czy dwie temu wydawać się mogło abstrakcją, dzisiaj jest naszą codziennością. Większość operacji finansowych aktualnie odbywa się przez Internet. W związku z tym w przypadku jakichkolwiek problemów z siecią możemy zostać praktycznie odcięci od naszych pieniędzy. Dlatego też banki z wyprzedzeniem informują o planowanych pracach technicznych i organizuję je w godzinach nocnych, by klienci byli zawsze świadomi utrudnień oraz, by były one jak najmniej uciążliwe dla konsumenta.

Reklama

Alior Bank zapowiada prace techniczne. Będzie przerwa z dostępem do aplikacji i strony

Alior Bank wystosował specjalny komunikat, w którym informuje swoich klientów o możliwych utrudnieniach. Chodzi o prace techniczne, podczas których będą ulepszać swoje systemy. W związku z tym klienci mogą spodziewać się przerwy w dostępie do niektórych usług związanych z bankowością internetową, w tym do aplikacji mobilnej oraz strony www.

Prace techniczne będą trwały w nocy z soboty na niedzielę. Rozpoczną się 16 listopada o godzinie 22:30 i mogą potrwać do 17 listopada do godziny 6:00. Jednocześnie bank poinformował, że nadal będzie można korzystać z kart płatniczych oraz bankomatów, więc osoby, które będą wtedy chciały zrobić zakupy, nadal będą mogły to zrobić.

Grafika: depositphotos