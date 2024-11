Klucze U2F w polskich bankach: Kto naprawdę dba o klientów?

Jakie banki wspierają klucze U2F?

W dobie rosnących zagrożeń cybernetycznych ochrona danych osobowych stała się priorytetem dla banków i instytucji publicznych. Jednym z najskuteczniejszych sposobów zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa jest wykorzystanie kluczy U2F (Universal 2nd Factor) – fizycznych urządzeń do uwierzytelniania dwuskładnikowego, które są trudne do złamania, ponieważ wymagają obecności fizycznego urządzenia (klucza) przy każdej próbie logowania. Sprawdziliśmy, które polskie banki wdrożyły wsparcie dla kluczy U2F.

Co to są klucze U2F?

Klucze U2F to niewielkie urządzenia, najczęściej przypominające pendrive’y, które służą do dodatkowego zabezpieczania procesu logowania. Dzięki nim użytkownik nie musi wpisywać kodów SMS ani korzystać z aplikacji autoryzujących – wystarczy podłączyć klucz do urządzenia (najczęściej przez port USB, choć są również wersje z NFC i Bluetooth). Aby autoryzować logowanie, użytkownik musi nacisnąć przycisk na kluczu, co dodaje warstwę fizycznego zabezpieczenia, trudną do przełamania nawet przez najbardziej zaawansowane ataki.

Wprowadzenie kluczy U2F do bankowości i innych instytucji może podnieść poziom zabezpieczeń dla użytkowników. W Polsce ich wsparcie jest jednak ograniczone – nie każda instytucja umożliwia korzystanie z tej technologii. Przeanalizujmy, kto zdecydował się na wdrożenie tego rozwiązania.

Banki w Polsce, które oferują wsparcie dla kluczy U2F

ING Bank Śląski jako pierwszy w Polsce umożliwił swoim klientom korzystanie z kluczy U2F w procesie logowania do bankowości internetowej. Dzięki temu klienci mogą logować się przy użyciu klucza bezpieczeństwa, co zwiększa ochronę konta. Proces konfiguracji klucza w ING jest prosty – wystarczy podłączyć klucz do komputera i zarejestrować go w ustawieniach konta użytkownika. W momencie logowania wystarczy przyłożyć klucz i nacisnąć przycisk, aby potwierdzić swoją tożsamość. ING promuje tę opcję jako sposób na dodatkowe zabezpieczenie konta, zyskując popularność wśród klientów dbających o prywatność.

Rewolucja następuje powoli...

W 2024 roku do grona instytucji oferujących wsparcie dla kluczy U2F dołączył PKO BP. Bank ten wprowadził obsługę kluczy do swojej bankowości internetowej, co było odpowiedzią na rosnące potrzeby klientów w zakresie bezpieczeństwa. W przypadku PKO BP konfiguracja klucza U2F przebiega podobnie jak w ING – po rejestracji urządzenia użytkownicy mogą logować się z jego pomocą, eliminując konieczność stosowania kodów SMS.

Banki spółdzielcze z U2F

Choć wiele lokalnych banków spółdzielczych w Polsce nie oferuje zaawansowanych rozwiązań technologicznych, niektóre z nich wdrożyły obsługę kluczy U2F. Korzystają one z platformy Bankowości Internetowej NOVUM, która w 2023 roku zaczęła wspierać tę formę uwierzytelniania. Banki te dbają o bezpieczeństwo lokalnych klientów, umożliwiając im korzystanie z kluczy U2F bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy technologicznej. To nowoczesne podejście do bankowości lokalnej pokazuje, że nawet mniejsze instytucje potrafią wdrażać innowacje w obszarze bezpieczeństwa.

Instytucje pozabankowe wspierające klucze U2F

W Polsce wsparcie dla kluczy U2F wykracza poza sektor bankowy, obejmując również firmy z branży IT, media społecznościowe i organizacje zajmujące się ochroną prywatności. Chociaż nie jest to rozwiązanie powszechne, coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie kluczy U2F, zwłaszcza tam, gdzie przechowywane są dane wrażliwe lub gdzie potrzeba wysokiego poziomu zabezpieczeń dostępu do kont.

Firmy IT

Branża technologiczna jako jedna z pierwszych przyjęła klucze U2F jako dodatkowy środek ochrony danych użytkowników. W Polsce firmy IT często udostępniają swoim pracownikom możliwość logowania się przy użyciu kluczy U2F do systemów wewnętrznych, a także umożliwiają ich używanie klientom korzystającym z aplikacji SaaS (Software as a Service).

Przyszłość kluczy U2F w Polsce – perspektywy na wdrożenie

Pomimo że klucze U2F zyskują popularność, ich wdrożenie w Polsce wciąż jest ograniczone do kilku banków oraz instytucji z sektora IT. Przyczyną tego może być złożoność implementacji oraz potrzeba edukacji klientów w zakresie korzystania z tej technologii. Banki i instytucje publiczne będą musiały stawić czoła wyzwaniom związanym z wdrożeniem i promocją kluczy U2F, szczególnie w kontekście ich kosztów oraz konieczności wsparcia technicznego dla użytkowników.

Rewolucja w zabezpieczeniach online – klucze U2F w polskich bankach i instytucjach

W najbliższych latach oczekuje się, że więcej banków dołączy do ING i PKO BP, oferując swoim klientom dodatkową opcję zabezpieczenia konta. Również inne branże mogą być zainteresowane wdrożeniem tego rozwiązania, zwłaszcza w sektorach, gdzie przechowywane są wrażliwe dane, jak służba zdrowia, telekomunikacja czy administracja publiczna.