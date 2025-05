Problemy z mBankiem. Pilny komunikat: nie ponawiaj już zleconych przelewów

Pierwsze informacje o problemach pojawiły się na profilu mBanku na Facebooku około 4 godziny temu. Z informacji tych wynikało, iż część przelewów realizowanych przez klientów tego banku nie została przekazana do odbiorców.

Mamy dla Was ważną informację. Dziś część przelewów sesji porannej nie wyszła z banku. Do mBanku nie dotarła też sesja z godziny 11.15. Wasze polecenia zapłaty, które realizujemy, również nie zostały zrealizowane. Prosimy, nie zlecajcie kolejnych. Wszystkie wyślemy zaraz po tym, jak przywrócimy działanie systemu. Pracujemy nad rozwiązaniem sytuacji. Damy znać, jak tylko wszystko wróci do normy. Przepraszamy.

Od tego czasu pojawiały się tylko uspokajające komentarze osób zarządzających profilem, a dopiero przed chwilą — o 17:20, zamieszczono aktualizację tego wpisu, w której to bank wyjaśnia, iż nie wysłał dziś większości przelewów, w tym poleceń zapłaty. Nie dotarły też przelewy dla klientów mBanku, wysłane z innych banków.

Ważna informacja jest taka, że jeśli zlecaliście dzisiaj przelew w mBanku lub miało zejść z Waszego konta polecenie zapłaty, a nie dotarło do odbiorcy — nie ponawiajcie tych przelewów, zostaną zrealizowane jutro. Co do osób oczekujących na przelew w mBanku — musicie się uzbroić w cierpliwość, powinny jutro dotrzeć.

Źródło: mBank — profil na Facebooku