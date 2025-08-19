Biletowa rewolucja w stolicy. Jak będzie działać nowy system?

Pamiętacie innowacyjny pomysł ZTM, by utrudnić ludziom korzystanie z aplikacji do kupowania biletów? Szukanie i skanowanie kodów QR w autobusie, tramwaju i metrze stało się już codziennością mieszkańców i odwiedzających stolicę. Choć system miał okazać się sporym sukcesem, wkrótce znów się zmieni – oby na lepsze.

Reklama

Za dwa lata oddamy pasażerom nowoczesny, prosty i intuicyjny system płatności za przejazdy Warszawskim Transportem Publicznym. Nowy system biletowy pozwoli na szybki i wygodny sposób wniesienia opłaty za bilet, optymalizację kosztów podróży, dostosowanie ceny do rzeczywistego wykorzystania środków transportu. Zapewni to pasażerom większą elastyczność i wygodę.

– mówi Tomasz Mencina, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Jak będzie wyglądał nowy system?

Pasażerowie korzystający z nowego systemu będą logować się na swoje indywidualne konto, gdzie pojawi się możliwość zakupu zarówno biletów długookresowych, jak i krótkookresowych, a także załatwienia innych spraw związanych z komunikacją miejską – takich jak składanie wniosków czy reklamacji. Od 2027 roku rozpocznie się również proces instalacji nowych urządzeń w pojazdach i na stacjach metra. Dzięki nim będzie można kupić bilet elektroniczny w prosty sposób – wystarczy wybrać rodzaj biletu i przyłożyć kartę płatniczą, telefon lub smartwatch z obsługą NFC. Bilet zostanie automatycznie przypisany do wybranego środka płatności. Warto zaznaczyć, że wciąż dostępne pozostaną tradycyjne formy: Karta Miejska oraz papierowy bilet, choć w nowej wersji – z kodem QR zamiast paska magnetycznego. Dodatkowym ułatwieniem będzie także planer podróży, który zostanie wbudowany w aplikację i portal pasażera. Dzięki niemu podróżni będą mogli z łatwością zaplanować swoją podróż środkami WTP, a system podpowie najbardziej dogodne połączenie.

Brzmi fajnie, choć znów martwi obecność kodów QR. Z ocenami warto się jeszcze wstrzymać do pierwszy testów systemu, który ma być gotowy już w 2027 r. , ale instalowanie i pełne jego wdrożenie potrwa do 2029 r. Przez dwa lata pasażerowie będą mogli również korzystać z obowiązujących obecnie rozwiązań. Gdy zakończy się cały proces, można spodziewać się wygaszenia dotychczasowego sposobu kasowania biletów za przejazd.

Stock image from Depositphotos