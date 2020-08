Przejęcie TikTok przez Microsoft w cieniu bana Chińskiego giganta

1 sierpnia pojawiła się jednak niecodzienna opcja. Przejęcie (częściowe) przez Microsoft. Dlaczego częściowe? Bo dotyczyłoby tylko pewnego fragmentu danych. ByteDance zaproponowało żeby Microsoft był odpowiedzialny za ochronę danych i użytkowników na terenie Stanów Zjednoczonych. Znaczy to mniej więcej tyle, że byłyby dwa TikToki. Jeden dla USA*, a drugi dla reszty świata. Do tych doniesień Microsoft nie chciał się odnieść.

W ciągu doby, 2 sierpnia, pojawiła się jednak oficjalna odpowiedź potwierdzająca trwające rozmowy Microsoftu z ByteDance. Warto jednak tu zaznaczyć, że cały czas żyjemy w cieniu potencjalnego bana ze strony Donalda Trumpa. Nie jest to komfortowa sytuacja dla giganta z Redmond. Teoretycznie korzyści z takiego przejęcia są ogromne, jednak jeśli politycy namieszają to potencjalne zyski mogą zamienić się o ogromne straty. W swoim komunikacie Microsoft podkreśla, że działa szybko i wszystko zostanie ustalone do 15 sierpnia.

Wczoraj, 3 sierpnia, Donald Trump „pobłogosławi” transakcji pod warunkiem, że wszystko zostanie dograne właśnie do 15 sierpnia. To chyba najlepsza wiadomość dla Microsoftu, ponieważ droga jest teraz czysta.

O co w tym wszystkim chodzi?

O politykę, o wpływy, o dostęp do danych, o pieniądze. Tak chyba najprościej to podsumować. Wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi, a Chinami trwa w najlepsze. USA coraz mocniej napiera na Chiny używając brutalnej siły. Odcięcie Huawei, potencjalny ban na TikToka, ale też blokada innych Chińskich usług działających na terenie Stanów Zjednoczonych.

Microsoft po zakupie aplikacji (według analityków zrobi to za 5 miliardów dolarów) zapewni, że dane użytkowników Amerykańskich zostaną przeniesione z Chińskich serwerów na te, znajdujące się w USA. Gigant z Redmond zadba o ich bezpieczeństwo i odpowiednie przetwarzanie. Oczywiście MS nie robi tego z dobroci serca, ale dla czystego zysku…w końcu to firma prywatna.

TikTok to obecnie maszynka do robienia kasy. Są w fazie hiper-wzrostu. Na koniec roku 2019 odnotowali przychód z reklam na poziomie 20 miliardów dolarów co oznacza poprawę wyników o 180%. Chińska aplikacja nie zamierza się zatrzymać i niedługo stanie się realnym zagrożeniem dla Facebooka. Microsoft nie przepuści takiej okazji. Jednak pierw musi dojść do transakcji, a na to przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać.

