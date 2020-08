TikTok – jak ban będzie w ogóle funkcjonował?

Tego prezydent (oczywiście) nie stwierdził. Kluczowa wydaje się jednak informacja, że TikTok będzie zakazany tylko na terenie USA. Oznacza to, że mało prawdopodobnym byłaby sytuacja, gdzie ustawa zakazuje współpracy Tik-Toka z Google czy Appstore i tym samym – uniemożliwia korzystanie z aplikacji ludziom także poza Stanami Zjednoczonymi. Wiążą się z tym jednak dwa poważne problemy. Po pierwsze – istniejące już na telefonach aplikacje działałyby dalej, a jako, że Tiktok jest najpopularniejszą aplikacją pobieraną w USA w ostatnim czasie, oznacza to, że wielu ludzi taki ban po prostu by nie dotknął. Po drugie, wciąż możnaby zainstalować aplikacje bez korzystania z oficjalnych repozytoriów. Dlatego też bardziej prawdopodobne moim zdaniem jest zablokowanie serwerów firmy.

Decyzja już wzbudziła wiele kontrowersji za oceanem. Jako, że dziś mamy dowiedzieć się więcej informacji na temat bana, będziemy aktualizować dla Was ten post.

