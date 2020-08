Rząd USA niczym Komunistyczna Partia Chin. Ja już nie widzę różnicy

Czy zaczną sypać się blokady?

W dalszej części wywiadu, Mike Pompeo sugeruje, że prezydent Trump ma „dość” obecnej sytuacji i podejmie stosowne kroki w nadchodzących dniach. Co ma być kryterium podczas podejmowania decyzji? Oczywiście bezpieczeństwo narodowe, które zdaje się być tam wytrychem w każdej sytuacji w której nie wiadomo co powiedzieć. Jakie mają być to akcje? Niestety tutaj Pan sekretarz nie był już skory do udzielenia odpowiedzi.

Analitycy jednak widzą dwie opcje. Albo próby przejęcia firm i ich „amerykanizacja”, albo ban na działalność na terytorium Stanów Zjednoczonych. No i tutaj mam poważny zgrzyt. O ile nie jestem w stanie powiedzieć „nie, żadna Chińska firma nie pracuje z komunistyczną partią” o tyle mam problem z wrzucaniem ich do jednego wora. Zresztą całe to działanie i pomachiwanie szabelką jest dość krótkowzroczne.

No bo wyobraźmy sobie najgorszy scenariusz, czyli blokada TikToka i innych aplikacji z Chin. Co z tego wyniknie?

umocnienie pozycji hegemona jakim jest Facebook. TikTok stanowi dla niego realne zagrożenie w długiej perspektywie czasu. Zresztą nie tylko o FB chodzi, ale ogólnie o Amerykańskie korporacje.

co z firmami, które teoretycznie są Amerykańskie? Dobrym przykładem będzie tu Zoom, który jest założony i prowadzony przez Chińczyka i którego firma była oskarżona o wysyłanie danych na serwery w Chinach. Czy ich też obejmie ban? Ogromna ilość Amerykańskich firm korzysta z ich usług. Jeśli oni nie zostaną odcięci to dlaczego? Czym to się różni?

Czy to problem zrobić firmę „słup”, która wypuści aplikację? Doprowadzi to do jeszcze większych patologii w zakresie naszych danych.

Czy tak wygląda wolność?

Amerykański sen…to sen. Coś co nie istnieje, niestety. Państwo, które ogłasza się mocarstwem i które tak dumnie mówi o wolności słowa, wolności ludzi, jest pierwsze jeśli chodzi o podejmowanie identycznych kroków co ich największy polityczny przeciwnik. No bo czym się różni polityka Donalda Trumpa od polityki rządu Chin? I tu i tu jesteśmy świadkami jawnej cenzury, która ogranicza wolność jednostek w imię realizacji celów politycznych czy finansowych (najczęściej obu równocześnie).

Niestety jesteśmy świadkami dramatycznego przedstawienia, bo tak właśnie postrzegam paranoiczne ruchy rządu Stanów Zjednoczonych. Jeśli „ban” to jedyne narzędzie to powoli dochodzimy do końca wolnego rynku w zakresie aplikacji i usług internetowych. Bardzo szybko z Chińskiego zagrożenia będzie można przeskoczyć na każde inne czy to związane z narodowością czy przynależnością do konkretnej grupy.

