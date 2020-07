Dlaczego? Ano dlatego, że oskarżając platformę de facto o szpiegowania, zabrzmiały te same dźwięki co w przypadku Huawei i oczy całego świata zwróciły się w kierunku Stanów Zjednoczonych. W przypadku Stanów Zjednoczonych mógłby występować nawet ten sam powód do banowania współpracy z Tik-Tokiem, czyli protekcjonizm gospodarczy. Traf chciał bowiem, że dwie największe platformy konkurujące z nim, czyli Facebook i YouTube, pochodzą właśnie z Ameryki Północnej. Ban nie jest też wymysłem mediów – Trum wszak już nazywa Tik-Toka „szpiegiem z Chin” a podmiot trafił już na listę potencjalnych firm do zbanowania. Gabinet prezydenta znów mógłby więc upiec dwie pieczenie na jednym ogniu – sobie zrobić dobry PR „chroniąc Amerykanów przed złymi zakusami Chin” oraz wysłać pozytywny sygnał w kierunku np. Facebooka, który wyraźnie idzie ostatnio prezydentowi na rękę. Dla tik-Toka ban może oznaczać zakaz współpracy np. z Google, czyli – być może nawet usunięcie z Google Play. Niepewny status nie sprzyja rozwojowi i zarząd platformy nerwowo zaczął szukać sposobu, by odciąć się od chińskiego rządu. Grupa amerykańskich inwestorów zwietrzyła tu swoją szansę.

Tik-Tok może pójść w amerykańskie ręce

Jako pierwszy ten przeciek podało czasopismo The Information. Według niego grupa inwestorów, na czele z General Atlantic i Sequoia Capital chce wykupić Bytedance, obecnego właściciela Tik-Toka. To sprawiłoby, że operowały on „na amerykańskiej ziemi” . Niestety, nie wiadomo, jaka jest zakładana kwota transakcji, ani czy w tej sprawie zaczęły się już jakieś negocjacje. Jednak jeżeli doszłoby do takiej współpracy, jest duża szansa na wycofanie się prezydenta USA ze swojego stanowiska wobec Tik-Toka, a być może nawet przywrócenie aplikacji w Indiach.

Co byście powiedzieli na Tik-Toka „Made in U.S.A.”?

Źródło