Poczta Polska rzuca wyzwanie dyskontom, zaoferuje wyprawki szkolne

Po wyprawkę szkolną na Pocztę

Jak podają Wiadomości Handlowe, Poczta Polska zamierza rzucić wyzwanie popularnym dyskontom i powiększyć ofertę artykułów szkolnych i biurowych. W zeszłym roku w placówkach Poczty sprzedano towary o wartości ponad 350 mln złotych, a segment ten cały czas dynamicznie się rozwija. Poczta Polska zamierza ten trend wykorzystać i zaoferować jeszcze więcej produktów w ramach akcji "Back to School", która trwa od początku lipca. Jeśli zatem przyjdzie wam stać w kolejce do okienka za osobą, która właśnie kompletuje wyprawkę szkolną dla dziecka, to nie miejcie do nikogo pretensji ;-).

Cytując wiceprezesa Poczty Polskiej, Andrzeja Bodziony, Poczta stale dostosowuje ofertę sezonową do gości swoich placówek, dba o odpowiedni wybór oraz przystępność cen produktów, a klienci, szczególnie w mniejszych miejscowościach chwalą sobie możliwość zrobienia zakupów papierniczych w urzędzie pocztowym. W ostatnim roku Poczta Polska pierwszy raz od dłuższego czasu osiągnęła pozytywne wyniki finansowe, za co po części odpowiada rozwój segmentu sprzedaży przeróżnych produktów. W najbliższym czasie raczej się to nie zmieni, bo jak widać przynosi pozytywne efekty.

Warto natomiast odnotować, że Poczta szuka również partnerów do współpracy w tym zakresie i w pierwszy weekend września zaoferuje darmową dostawę. Wybrane firmy z branży e-commerce, których lista nie została jeszcze opublikowana, będą oferowały w dniach 3-4 września darmową dostawę za pośrednictwem usług oferowanych przez Pocztę Polską. Obecnie firma oferuje dostawy za pośrednictwem kuriera, ale także automatów paczkowych oraz licznych punktów odbioru przesyłek, których jest już w całej Polsce ponad 17 000.

źródło: Wiadomości Handlowe