Na każdą kieszeń i każdą okazję: Który głośnik JBL warto kupić?

Przegląd głośników Bluetooth z oferty JBL

Głośniki Bluetooth JBL od lat mają mocną pozycję na rynku. Znamy je z przyzwoitego brzmienia, wytrzymałości i charakterystycznego designu. Sprawdzają się zarówno w domu, jak i w plenerze, a różnorodność oferty marki pozwala dopasować sprzęt do konkretnych potrzeb. W tym artykule przyglądamy się sześciu aktualnym modelom: Charge 6, Flip 7, Go 4, Clip 5, Boombox 3 i Xtreme 4.

Reklama

JBL Go 4

JBL Go 4 to jeden z najmniejszych modeli dostępnych w portfolio marki. Waży 190 gramów i mieści się w kieszeni. Mimo kompaktowych rozmiarów oferuje przyzwoitą jakość dźwięku dzięki 4,2-watowemu przetwornikowi. Obudowa jest odporna na wodę i kurz (IP67), co czyni go dobrym wyborem do użytku plenerowego.

Głośnik korzysta z technologii Auracast i oferuje podstawowy equalizer w aplikacji. Czas pracy to ok. 7 godzin (lub 9 z wykorzystaniem funkcji Playtime Boost). Wspomniana funkcja ucina niektóre dolne częstotliwości. Dzięki temu urządzenie może pracować dłużej, kosztem pełnego brzmienia. JBL Go 4 nie posiada mikrofonu. Ze względu na rozmiar oferuje ograniczony bas, ale jego głównym atutem jest mobilność i niska cena. Dobrze sprawdzi się jako głośnik na rower, spacer czy krótki wyjazd.

JBL Clip 5

Clip 5 to głośnik zaprojektowany z myślą o osobach aktywnych. Wbudowany karabińczyk pozwala przypiąć go do torby lub paska, a waga 285 g sprawia, że jest wygodny w codziennym użytkowaniu. Obudowa spełnia normę IP67, co zapewnia ochronę przed wodą i pyłem.

Z mocą 7 W Clip 5 oferuje zaskakująco donośne brzmienie jak na swoje rozmiary. W porównaniu do Go 4 wypada lepiej pod względem dynamiki i basu, choć nadal działa w trybie mono. Obsługuje Bluetooth 5.4 i Auracast, a aplikacja JBL Portable oferuje możliwość korekcji dźwięku. Akumulator pozwala na 12 godzin pracy. Clip 5 to propozycja dla osób, które chcą słuchać muzyki w ruchu – podczas biegania, wycieczek czy aktywności outdoorowych.

JBL Charge 6

JBL Charge 6 to model ze środka stawki, który dobrze odnajduje się w różnych sytuacjach. Waży niecały kilogram, a swoim kształtem przypomina litrową butelkę bez szyjki. Obudowa spełnia normę IP68, co oznacza pełną odporność na kurz i wodę, w tym zanurzenie do 1,5 metra przez pół godziny.

Pod względem brzmienia oferuje 40 W mocy, z dobrze zarysowanym basem i wyraźnym środkiem. Nowością jest funkcja AI Sound Boost, która dynamicznie optymalizuje dźwięk. W razie potrzeby możemy również skorzystać z 7-pasmowego equalizera (dostępny w aplikacji JBL Portable). Akumulator zapewnia do 24 godzin pracy (lub 28 godzin z Playtime Boost), a funkcja power banku umożliwia ładowanie innych urządzeń. Charge 6 to propozycja dla osób szukających mocnego, uniwersalnego głośnika do użytku zarówno w domu, jak i na zewnątrz.

JBL Flip 7

Flip 7 to lżejszy i bardziej kompaktowy model "średniaka", ważący 570 gramów. Wymiarami bardziej przypomina półlitrową puszkę. Dzięki nowemu mocowaniu pasków łatwo przypiąć go do plecaka lub torby. Certyfikat IP68 zapewnia odporność na pył i wodę. Flip 7 wykorzystuje technologie Bluetooth 5.4 oraz Auracast.

Reklama

Moc dźwięku to 35 W. Za brzmienie odpowiadają pojedynczy tweeter i woofer, wspierane przez podwójne radiatory basowe. Choć dźwięk jest dynamiczny i czysty, bas nie dorównuje temu z Charge 6. Funkcja AI Sound Boost oraz equalizer w aplikacji pozwalają dostosować brzmienie do własnych preferencji. Czas pracy to 14 godzin (16 z Playtime Boost). Flip 7 to praktyczny wybór dla osób ceniących mobilność – sprawdzi się w podróży, na pikniku czy podczas codziennego użytkowania.

JBL Xtreme 4

Xtreme 4 to kompromis pomiędzy mobilnością a dużą mocą dźwięku. Waży 2,1 kg, oferuje pasek na ramię z wbudowanym otwieraczem do butelek, a obudowa spełnia normę IP67. Głośnik wyposażony jest w dwa woofery 70 mm i dwa tweetery 20 mm, co przekłada się na maks. 100 W mocy (lub 80 W przy pracy na akumulatorze).

Reklama

Xtreme 4 oferuje dynamiczne, zbalansowane brzmienie z wyraźnym basem i dobrą separacją tonów. Funkcja AI Sound Boost poprawia jakość dźwięku przy wyższych głośnościach. Akumulator umożliwia do 24 godzin pracy (lub 30 z Playtime Boost). Możliwość wymiany ogniwa to duży plus, a przy tym rzadkość w tego typu sprzęcie. Głośnik wspiera Auracast i zachowuje kompatybilność z PartyBoost, co daje większą elastyczność przy łączeniu urządzeń. Xtreme 4 będzie odpowiedni dla osób, które potrzebują mocniejszego dźwięku, ale nie chcą iść na kompromis w kwestii mobilności.

JBL Boombox 3

Boombox 3 to najbardziej rozbudowany i najmocniejszy z porównywanych modeli. Waży 6,7 kg i choć można go przenieść, trudno nazwać go w pełni mobilnym. Jak wskazuje sama nazwa, bliżej mu do boomboxów z lat 90., niż do kieszonkowych głośników Bluetooth. Jego atutem jest jednak brzmienie. Oferuje 180 W mocy (lub 136 W, gdy pracuje bezprzewodowo), trójdrożny układ przetworników (subwoofer, głośniki średniotonowe i tweetery) oraz głęboki bas i dużą głośność.

Obudowa jest odporna na kurz i wodę (IP67), a akumulator pozwala na 24 godziny odtwarzania. Głośnik obsługuje starszy system PartyBoost, co oznacza kompatybilność z poprzednimi modelami, ale brak współpracy z urządzeniami wykorzystującymi Auracast. W aplikacji dostępny jest equalizer, a urządzenie może pełnić funkcję power banku. Boombox 3 to sprzęt dla tych, którzy szukają maksymalnej mocy – do miejsc, gdzie pojawia się dużo ludzi, imprez plenerowych czy nagłośnienia większych przestrzeni.