Jeśli nie wiesz jaki głośnik JBL wybrać, mamy dla Ciebie 5 różnych propozycji

Przenośne głośniki towarzyszą nam dziś w przeróżnych miejscach. To dzięki nim grillowanie w gronie przyjaciół staje się przyjemniejsze, a niektóre podróże autobusem ze spragnionymi muzyki nastolatkami stają się prawdziwym utrapieniem. Jedną z najpopularniejszych marek oferujących głośniki Bluetooth jest dziś JBL. I to właśnie ich produkty bierzemy dziś na tapet. Jeśli nie wiesz, jakie urządzenie wybrać, spieszymy z pomocą!

Jaki głośnik JBL wybrać? Przegląd głośników JBL

Bezprzewodowe głośniki JBL łączą w sobie dobrą jakość dźwięku, innowacyjne rozwiązania technologiczne i wyróżniający się design, który często można rozpoznać z daleka. Każdy model charakteryzuje się odpowiednim dopasowaniem do różnych potrzeb i preferencji użytkowników. Właśnie dlatego wybraliśmy 5 różnych głośników. Mamy nadzieję, że nasze propozycje pomogą Ci podjąć świadomą decyzję zakupową.

JBL Go 4 – Dobre brzmienie w kompaktowej formie

Głośnik JBL Go 4 to przenośne źródło dobrego dźwięku w cenie nieco ponad 200 zł. Urządzenie zaskakuje głośnością, mimo bardzo kompaktowych wymiarów. Dzięki 45-milimetrowemu przetwornikowi i wyjściowej mocy 4.2 W RMS doznania dźwiękowe są na przyzwoitym poziomie. Połączenie Bluetooth 5.3 zapewnia stabilne połączenie bez straty jakości. Odważny design, zintegrowany uchwyt i różnorodna kolorystyka sprawiają, że głośnik cieszy również oczy. Odporność na wodę i pył na poziomie IP67 czyni go idealnym towarzyszem podróży. Długi czas działania nawet do 7 godzin, z opcją rozszerzenia do 9 godzin dzięki funkcji Playtime Boost, zapewnia nieprzerwane doświadczenia muzyczne przez cały dzień. Możliwość uzyskania dźwięku stereo poprzez łączenie dwóch jednostek JBL Go 4 lub połączenie z innymi głośnikami JBL za pomocą Auracast dodaje jeszcze więcej możliwości personalizacji. Głośnik JBL Go 4 to także zrównoważone podejście do produkcji. Częściowo wykonano go bowiem z materiałów pochodzących z recyklingu.

JBL Clip 5 – Muzyka zawsze pod ręką

JBL Clip 5 to przenośny głośnik, który mieści się w dłoni. Przy takich wymiarach, podobnie jak JBL Go zaskakuje poziomem głośności. Jest wodoodporny, więc będzie idealnym towarzyszem podróży. Dzięki zintegrowanemu mocowaniu możesz przypiąć go niemal do wszystkiego, co posiada ucho, szlufkę lub pętlę. Wydajny przetwornik i pasywny radiator zapewniają dobre brzmienie i przyzwoity jak na te wymiary bas. Jedno ładowanie gwarantuje nawet do 12 godzin muzyki, a funkcja Playtime Boost wydłuża ten czas do nawet 15 godzin. Technologia Auracast umożliwia uzyskanie dźwięku stereo poprzez parowanie dwóch głośników Clip 5 lub połączenie ich z innymi modelami JBL. Dodatkowo głośnik JBL Clip 5 jest częściowo wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu, co łączy stylowy design z troską o środowisko. Aplikacja JBL Portable pozwala dodatkowo na dostosowanie doświadczenia dźwiękowego do Twoich preferencji i korzystanie z dodatkowych funkcji.

JBL Xtreme 4 – Potężna dawka dźwięku

JBL Xtreme 4 to potężna stacja dźwiękowa, która potrafi wypełnić dużą przestrzeń potężnym brzmieniem, przenosząc Cię w świat muzyki. Urządzenie wyposażono w dwa głośniki niskotonowe, dwa przetworniki i dwa radiatory basowe, Dzięki temu głośnik gwarantuje głęboki dźwięk, który oczaruje nawet najbardziej wymagających imprezowiczów. Zgodność z normą IP67 sprawia, że jest odporny na kurz i wodę, dzięki czemu możesz zabrać go ze sobą w mniej oczywiste miejsca. Wymienny akumulator pozwoli uzyskać 24 godziny odtwarzania muzyki. Funkcja Playtime Boost wydłuży czas pracy nawet o dodatkowe 6 godzin. Szybkie ładowanie zapewnia dodatkowe dwie godziny muzyki już po zaledwie 10 minutach. Regulowany pasek na ramię lub przewieszany przez ciało zapewnia wygodę i swobodę, umożliwiając zabranie ulubionej muzyki wszędzie. Dzięki aplikacji JBL Portable możesz dostosować brzmienie głośnika do swoich preferencji, a technologia AI Sound Boost automatycznie dopasuje parametry dźwięku do określonych potrzeb, zapewniając maksymalną wydajność basu i głośności. JBL Xtreme 4 może też służyć jako power bank umożliwiający ładowanie innych urządzeń.

JBL Authentics 200 – Moc w stylu retro

Przenośny głośnik JBL Authentics 200 to ikona klasycznego designu lat 70., która zachwyca swoim wyglądem, ale także zaskakuje nowoczesnymi funkcjami. Z potężnym dźwiękiem oraz fantastyczną klarownością i głębokimi basami, dostarcza przyjemnych doznań muzycznych. Wyposażony w zaawansowane rozwiązania, takie jak obsługa asystentów głosowych Google Asystent i Amazon Alexa, gwarantuje nie tylko przyjemność z słuchania muzyki, ale także swobodę sterowania urządzeniami. Dzięki łączności z aplikacją JBL One oraz technologią multi-room umożliwia zarządzanie dźwiękiem w całym domu. Podobnie jak poprzednicy, ten model również został częściowo wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu i zapakowany w tekturowe opakowanie z certyfikatem FSC.

Źródło: Orange

JBL Charge 5 – Nagrodzony klasyk

Głośnik JBL Charge 5 to jeden z najbardziej rozpoznawalnych modeli marki. Dzięki łączności Bluetooth możesz sparować go z dowolnym urządzeniem, by cieszyć się ulubioną muzyką, gdziekolwiek jesteś. Funkcja PartyBoost pozwala dodatkowo rozszerzyć jego możliwości. Łącząc dwa kompatybilne głośniki, uzyskasz dźwięk stereo, idealny na imprezy. Odporność na zachlapanie (zgodność z normą IP67) oraz pyłoszczelność sprawiają, że możesz zabrać Charge 5 nawet na plażę czy basen, bez obawy o jego stan. Pojemna bateria zapewnia aż 20 godzin ciągłego grania. Warto nadmienić, że głośnik Charge 5 został nagrodzony nagrodą Reddot w 2021 roku.