Pora na WiFi 6E - 6 GHz robi zasadniczą różnicę dla graczy

Przez ostatnie 20 lat sprzęt sieciowy przeszedł długą drogę. Od zwykłych routerów, które zarządzały tylko połączeniami kablowymi, do wielozadaniowych mikrokomputerów obsługujących łączność przewodową i bezprzewodową z prędkościami, które na początku stulecia nawet nam się nie śniły. Co więcej nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić w najbliższym czasie, bo najnowszy standard WiFi 6E wprowadza kolejną istotną zmianę.

WiFi 6E to przyszłość i zapowiedź jeszcze lepszych prędkości

Gdy wspominam czasy swoich studiów i moją pierwszą bezprzewodową sieć WiFi w mieszkaniu, to chce mi się płakać. Transfery osiągane przez sieć w standardzie 802.11g (max. 54 Mbps) były tragiczne. Próba skopiowania większego pliku była drogą przez mękę co sprawiało, że za wszelką cenę wszędzie chciałem pociągnąć kabel. Wtedy było to tylko 100 Mbps, ale skok jakościowy był kosmiczny.

Dzisiaj najpopularniejsze domowe sieci przewodowe osiągają transfery rzędu 1 Gbps, czyli dziesięciokrotnie większe. Mało kto buduje sieć w jeszcze szybszym standardzie - 2,5 Gbps czy nawet 10 Gbps bo jest to zwyczajnie drogie i w większości przypadków zbędne. 1 Gbps wydaje się wystarczający do wszystkich domowych zastosowań, tym bardziej, że większość z nas i tak częściej korzysta z sieci bezprzewodowej.

Standard WiFi od czasów protokołu oznaczonego symbolem 802.11g przeszedł bardzo długą drogę. Przede wszystkim dodano nowe częstotliwości - 5 GHz, a w ostatnim czasie również 6 GHz. Pozwoliło to na znaczne zwiększenie pasma, z którego możemy korzystać, a co za tym idzie zwiększenie ilości danych jakie można przesłać w jednostce czasu. Dziesięciokrotny wzrost prędkości względem tych 54 Mbps nie zrobiłby dzisiaj na nikim wrażenia. Najwydajniejsze obecnie routery wykorzystujące WiFi 6/6E potrafią przesyłać dane z prędkością 4800 Mbps, czyli niemal stukrotnie szybciej niż to co oferowało moje pierwsze studenckie urządzenie. Postęp w tej dziedzinie jest ogromny i przekłada się to w znaczący sposób na użyteczność samej technologii łączności bezprzewodowej.

Dzisiaj w wielu przypadkach nie trzeba już za wszelką cenę ciągnąć po całym domu/mieszkaniu kabli. Sieć WiFi w wielu przypadkach będzie wystarczająca i to niezależnie od tego czy korzystamy tylko z serwisów VOD w telewizorze, przeglądamy internet na smartfonie czy gramy w najnowsze gry na komputerze/konsoli. Oczywiście to wszystko pod warunkiem, że mamy odpowiedni sprzęt wspierający najnowsze standardy łączności. I właśnie dlatego warto zwrócić uwagę na urządzenia sieciowe z oferty firmy MSI, która niedawno wprowadziła do sklepów kilka bardzo ciekawych rozwiązań.

WiFi 6E, port 2.5 Gbps i podświetlenie RGB

Oferta MSI jest całkiem prosta, składają się na nią obecnie dwa routery z wyższej półki - RadiX AX6600 i AXE6600, które oferują niemal te same rozwiązania. Mowa tutaj o łączności w standardzie odpowiednio WiFi 6 i WiFi 6E, czyli w tym drugim przypadku ze wsparciem dla pasma 2.4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz. To ostatnie to swoista nowość, która pozwala zestawić szersze kanały, a dzięki technologii MIMO 4x4 (wykorzystanie 4 anten) przesyłać dane równolegle korzystając z czterech strumieni jednocześnie. Dzięki temu rozwiązaniu teoretyczna prędkość przesyłu sięga 4804 Mbps. To już wartości, które robią wrażenie i są więcej niż wystarczające dla każdego zastosowania.

Sama przepustowość to jednak nie wszystko. Nad całością musi czuwać odpowiedni system oraz procesor, który jest w stanie te dane przekazać do konkretnych urządzeń. I to właśnie oferują routery MSI RadiX. Dzięki zastosowaniu szybkiego, czterordzeniowego procesora oraz dedykowanych, osobnych chipów radiowych dla każdego pasma, są w stanie zaoferować najwyższe transfery w technologii WiFi 6E. Dodatkowo nad wszystkim czuwa autorski system operacyjny, który nie tylko zarządza pracą całego urządzenia, ale również czuwa nad tym, aby każdy użytkownik mógł swobodnie korzystać z internetu.

MSI wykorzystuje rozwiązanie nazwane AI QoS, czyli wbudowany silnik AI, który automatycznie analizuje ruch w sieci i nadaje odpowiednie priorytety konkretnym pakietom tak jak sobie tego życzymy. Jeśli chcecie mieć zawsze jak najniższy ping w grach sieciowych, to router zadba o to aby pakiety danych związane z rozgrywką sieciową miały najwyższy priorytet. Dzięki temu, według badań przeprowadzonych w laboratoriach MSI wartość opóźnień (pingu) może być mniejsza nawet o 90% względem standardowych rozwiązań. Sztuczna inteligencja analizuje cały ruch w sieci i zapewnia też komfortowe korzystanie z serwisów streamingowych oraz pracę zdalną, która wiąże się z licznymi spotkaniami online.

Oprogramowanie to jednak nie wszystko, jak przystało na firmę z ogromnym doświadczeniem na rynku PC, MSI sporo zainwestowało również w zapewnienie odpowiedniego chłodzenia wszystkim układom scalonym na płytce PCB. Zastosowano tutaj rozbudowany system radiatorów oraz rurek cieplnych, które gwarantują najwyższą wydajność w każdych warunkach. Co więcej model RadiX AXE6600 wyposażono w podświetlenie LED, więc miłośnicy podświetlenia RGB z pewnością będą zadowoleni, bo kolory oraz tryb świecenia można dowolnie modyfikować. Można je także wyłączyć np. w godzinach nocnych ;-).

Warto pewnie też wspomnieć, że w routerach MSI znajdziemy jeden port 2.5 Gbps, który możemy wykorzystać do podłączenia źródła internetu albo naszego domowego komputera, w którym chcemy mieć najwyższą możliwą wydajność. Poza tym do dyspozycji mamy jeszcze 4 porty LAN 1 Gbps oraz port USB 3.0, który pozwala na podłączenie pamięci masowej i stworzenie np. dysku sieciowego. Możliwości oprogramowania routerów MSI są w tym zakresie całkiem rozbudowane, a samym urządzeniem można zarządzać nie tylko z poziomu przeglądarki, ale również przy pomocy aplikacji na smartfonie oraz wersji MSI Center dostępnej dla komputerów PC z systemem Windows.

WiFi 6 to świetna technologia, która znacząco przyśpiesza działanie sieci bezprzewodowej, ale żeby skorzystać z pełni jej zalet, obsługiwać ją muszą również nasze urządzenia. Ze smartfonami czy komputerami przenośnymi nie ma zazwyczaj problemów, jeśli natomiast nie możecie podłączyć komputera stacjonarnego standardową "skrętką" i chcecie skorzystać z połączenia bezprzewodowego, to warto sięgnąć po inny produkt MSI. Niewielki dongle USB - AX1800 to zintegrowana karta sieciowa wspierające standard WiFi 6 i pozwalająca na transfery danych z prędkością nawet 1800 Mbps w paśmie 5 GHz. Ten niewielki moduł wystarczy wpiąć do portu USB, sterowniki zazwyczaj zainstalują się same, a wy zyskacie niemal natychmiastowy dostęp do sieci bezprzewodowej z dużą prędkością. W zestawie poza samym donglem ze skladaną anteną jest też świetnie wykonany przedłużacz USB, który pozwoli umieścić cały moduł w dogodnym miejscu na biurku, aby zapewnić mocny sygnał i wygodne podłączenie.

Reasumując okazuje się, że pomimo stawiania dopiero pierwszych kroków na rynku urządzeń sieciowych, MSI ma kompletną ofertę dla najbardziej wymagających użytkowników oraz graczy. Jeśli wymagacie najwyższej wydajności, szybkich transferów i zaawansowanego oprogramowania do zarządzania ruchem w sieci, to routery z rodziny RadiX AX(E)6600 są doskonałym wyborem. Tym bardziej teraz, bo w sklepie X-kom.pl dostępne są obecnie w obniżonej o 40% cenie. Warto się pośpieszyć, bo promocja trwa tylko do 15.07.2023.