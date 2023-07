Już 70% Polaków zna język obcy - to pomaga w znalezieniu pracy

Znajomość języków obcych przydaje się nie tylko podczas zagranicznych wyjazdów, ale i podczas szukania pracy - wiadomo to od dawna, przynajmniej od czasów transformacji w naszym kraju. Dziś Pracuj.pl udostępniło ciekawe wyniki swojego raportu w tym temacie, z którego dowiemy się jak to wygląda z tym obecnie wśród rodaków.

W czasach globalizacji i umiędzynarodowienia środowisk pracy, znajomość języków obcych pomaga w znalezieniu pracy, a często to wręcz wymóg, by przystąpić w ogóle do rekrutacji. Według badania Pracuj.pl już 56% Polaków miała okazję współpracować z obcokrajowcami w firmie, w której pracują.



Jednocześnie, już 70% badanych przyznaje, iż zna przynajmniej jeden język obcy w stopniu umożliwiającym mu swobodną komunikację z obcokrajowcem. Jakie znamy języki obce? Nie będzie tu zaskoczeniem, iż zdecydowana większość z tych osób wskazuje język angielski - 87%, z czego 60% zna ten języki przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym.



Na drugim miejscu wymieniany jest język naszych zachodnich sąsiadów, czyli niemiecki - 48% wskazań, w tym 15% deklaruje poziom minimum średniozaawansowany, z kolei podium zamyka język rosyjski, który to jeszcze przed transformacją był obowiązkowy w systemie naszej podstawowej edukacji.



Co do deklaracji poziomu znajomości języków obcych, możemy wziąć te liczby jako szacunkowe, bo inne badanie Talent Bridge z zeszłego roku - "Yes, I don’t. Znajomość języka angielskiego wśród kandydatów do pracy" pokazało, iż niemal połowa kandydatów do pracy błędnie określa swój poziom znajomości (szczegóły w tym wpisie).

Niemniej warto znać języki obce, o czym przekonało się 19% respondentów, którzy to bez tego nie otrzymaliby swojej obecnej pracy, bo to było głównym kryterium przy wyborze konkretnego kandydata na aplikowane stanowisko. Z drugiej strony, twórcy badania pokusili się o ciekawy wniosek, z którego wynika, iż znajomość języków obcych jest kluczowa podczas rekrutacji, ale niekoniecznie jest egzekwowana już podczas wykonywania swoich obowiązków po zatrudnieniu - to dobra wiadomość dla tych osób, którym wydaje się, że bardzo dobrze znają język obcy.

Agnieszka Bieniak, HR Dyrektorka w Grupie Pracuj:

Nasze badanie przynosi ciekawe spostrzeżenia na temat roli umiejętności językowych w rekrutacji i ścieżce kariery. Z jednej strony wyniki pokazują, że umiejętność posługiwania się językiem obcym, szczególnie angielskim, jest istotna dla pracodawców na etapie rekrutacji. Jednakże po zatrudnieniu, wykorzystanie umiejętności językowych często nie jest tak kluczowe, co wskazuje na pewien rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami a praktyką.

Co z wynagrodzeniem? Czy fakt znajomości języków obcych pozwala na uzyskanie wyższych zarobków? Z tym bywa różnie 40% ankietowanych twierdzi, iż wpłynęło to na wysokość ich wynagrodzenia, jednak 28% było przeciwnego zdania. Nie najlepiej to też wygląda już w trakcie zatrudnienia - niemal 60% pracodawców nie dba o utrwalanie czy dalsze postępy w nauce języków obcych swoich pracowników.



Oczywiście można to robić we własnym zakresie, jednak dla badanych bardziej motywująca i angażująca byłaby nauka w godzinach pracy, niż popołudniami po pracy, kiedy najczęściej umysł już nie funkcjonuje tak wydajnie - 6 na 10 respondentów deklarowało, iż możliwość nauki języka obcego w ramach godzin pracy, zwiększyłaby ich skłonność do aplikowania o pracę do firmy, która to umożliwia.



Na koniec przyjrzyjmy się zyskującemu na popularności trendowi związanemu z tzw. workation, a więc możliwością podjęcia pracy zdalnej połączonej z wypoczynkiem za granicą. Z takiej opcji skorzystała by chętnie niemal połowa badanych.

Konstancja Zyzik, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Pracuj.pl:

Niewątpliwymi atutami pracy zdalnej są takie aspekty jak oszczędność czasu i możliwość lepszego wykorzystania go na własne potrzeby. W tym zakresie, pracownik po zakończeniu obowiązków zawodowych w trybie workation może przeznaczyć czas na poznawanie kraju, w którym przebywa. W tym kontekście znajomość języków obcych, w szczególności angielskiego jest ważnym atutem. Warto zauważyć, że te trendy mogą mieć wpływ na kształtowanie się rynku pracy i strategie rekrutacyjne firm.



Jakie najpopularniejsze kierunki na takie wyjazdy wskazują badani? Najchętniej wyjechaliby do Hiszpanii i Włoch - wiadomo, cieplejszy niż nasz klimat. Nieco mniej wskazań było po stronie Niemiec, USA i Francji.

Źródło: Pracuj.pl

Stock Image from Depositphotos.