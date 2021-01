„Zwrot w kierunku prywatności” to żart. Na telefonach mamy przynajmniej kilka lokalizatorów

Temat prywatności, nie tylko w sieci, wraca jak bumerang i każda duża afera ma być przełomem w myśleniu użytkowników na temat tego, jakie dane firmy o nich zbierają. Ostatnim takim wydarzeniem była zmiana regulaminu WhatsAppa, po której komunikatory takie jak Signal czy Telegram zanotowały rekordowy przypływ użytkowników. Sytuacja ta, w połączeniu z rosnącą popularnością DuckDuckGo była określana mianem „dużego zwrotu ku prywatności”. Czas jednak na kubeł zimnej wody, ponieważ zamiana jednego komunikatora na inny to tylko kropla w morzu, ponieważ na naszych smartfonach jest dużo więcej aplikacji, które bardzo mocno inwigilują wiele aspektów naszego życia. Jednym z tych aspektów jest oczywiście nasze położenie, dzięki któremu można studiować wzory naszych zachowań, nasze preferencje oraz, oczywiście, podsyłać nam spersonalizowane reklamy.

Dopóki nie pozbędziemy się tych lokalizatorów, nici z prywatności

Wiele aplikacji twierdzi, że potrzebuje naszej lokalizacji do poprawnego działania. Niestety, ale te dane zebrane o nas w ten sposób rzadko kiedy zostają w ramach tylko jednej organizacji. Najczęściej są one nie tylko udostępniane innym podmiotom, ale też instytucjom państwowym. Dlatego też nieco przerażają dane zebrane przez ExpressVPN, według których na rynku obecnych jest co najmniej 450 aplikacji z funkcjami nastawionymi stricte na śledzenie użytkownika. Co gorsza, według informacji z ich raportu, w sumie zostały one pobrane ponad 1,7 miliarda razy. Co więcej, jest duża szansa, że wiele osób ma swoich smartfonach więcej niż jeden lokalizator. Żeby wymienić tylko kilka typów aplikacji, to należą do nich najpopularniejsze komunikatory, programy społecznościowe, programy do nawigacji, aplikacje fitness czy te związane z jedzeniem. Niestety, są tu też programy które teoretycznie nie powinny mieć z lokalizacją nic wspólnego, jak kalkulator czy klawiatura. Jeżeli jesteście ciekawi, ile z nich macie na swoim telefonie, pełna lista znajduje się tutaj.