Protest-O-Matic to aplikacja dizęki której możecie zrobić dla klimatu dokładnie tyle samo, co ludzie niszczący dzieła sztuki w muzeach.

Zmiany klimatu to bez wątpienia poważny problem. Rzekłbym nawet, że najpoważniejszych, ponieważ jeżeli nie zapobiegniemy postępującej degradacji środowiska naturalnego, życie na naszej planecie może stać się nie tyle utrudnione, co nawet niemożliwe. Dlatego też na łamach Antywebu często gęsto pokazuje, którzy producenci faktycznie dbają (w jakikolwiek sposób) o względy ekologiczne, tworząc produkty łatwe w naprawie i pozwalające na lata użytkowania, a którzy aktywnie takim praktykom przeciwdziałają. Jednocześnie jednak, w ostatnim czasie dziwnie popularni stali się "aktywiści", których działania kompletnie nie rozumiem i nei popieram. Niszczenie dzieł sztuki czy przyklejanie się w różne miejsca nie sprawi, że problemy klimatyczne zaczną być traktowane przez duże korporacje jakkolwiek poważniej i jest to, moim zdaniem, akt wandalizmu, który trzeba potępiać i wyśmiewać, a nie traktować poważnie i naśladować. Jeżeli jednak ktoś czuje nieodpartą potrzebę obrzucenia czegoś jedzeniem, teraz może to zrobić za darmo.

Protest-O-Matic - dla tych co chcą "protestować" z domu

Protest-O-Matic to darmowa apka którą można poprać z GitHuba i wkleić do swojej przeglądarki. Na co pozwala? Na wszystko to, co robią normalni aktywiści, czyli obrzucenie dowolnego obrazka wirtualnym jedzeniem, a nawet - przyklejenie się do ekranu. Appka pokazuje nawet gdzie. Można w ten sposób "zdewastować" "bezcenne" NFT. Jakie będą skutki takiego wandalizmu?

Cóż, podejrzewam, że dla klimatu będą one podobne, jak akcje przyklejania się do ściany w muzeum czy fabryce VW.