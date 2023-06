Dekada PeoPay – bank Pekao świętuje 10-te urodziny aplikacji mobilnej

Bank Pekao świętuje dziesięciolecie aplikacji mobilnej PeoPay, czyli jednej z pierwszych aplikacji do mobilnego bankowania na polskim rynku. Z tej okazji bank podzielił się ciekawymi statystykami.

Dekada aplikacji PeoPay w liczbach

Historia bankowości internetowej Pekao rozpoczęła się w 1998 roku, kiedy to klienci banku otrzymali dostęp do pierwszego konta zarządzanego przez internet. Musieli czekać jednak 12 kolejnych lat, na możliwość zarządzania finansami z poziomu telefonu. W 2010 roku Pekao umożliwiło bowiem logowanie do konta przy pomocy urządzenia mogilnego, choć warto zaznaczyć, że jeszcze nie przy użyciu aplikacji, a przeglądarki internetowej – już wtedy z tego rozwiązania korzystało 30 tysięcy użytkowników.

Źródło: Depositphotos

Trzy lata później w ręce klientów oddano pełnoprawną aplikację PeoPay, która początkowo służyła tylko do obsługi płatności mobilnych i zakupów internetowych. W 2014 roku Pekao jako pierwszy bank w Polsce udostępnił posiadaczom kont mobilne płatności zbliżeniowe HCE w aplikacji PeoPay – było to pierwsze tego typu rozwiązanie dla systemu Windows mobile na świecie.

W 2015 roku, kiedy liczba użytkowników przekroczyła pół miliona, Pekao jako pierwsze w Polsce wdrożyło płatności mobilne w urzędach. W październiku 2017 serwis internetowy do zarządzania bankowością Pekao24 połączył się z aplikacją do płatności mobilnych PeoPay, tworząc tym samym kompleksowe oprogramowanie pod tą samą nazwą.

Przełomowy był również rok 2018 – Bank Pekao nawiązał współpracę z Apple, umożliwiając klientom korzystanie z Apple Pay. Warto zaznaczyć, że ponownie jako pierwszy w Polsce.

„Dążymy do tego, aby być jednym z najszybciej rozwijających się, nowoczesnych banków. Podążając i kreując trendy w bankowaniu, chcemy pozyskiwać nowych klientów, dla których poza użytecznością kluczowy jest User Experience”

Do dziś aplikacja banku została zainstalowana na urządzeniach 3,4 mln użytkowników. Od momentu wdrożenia wykonano za jej pomocą 382 mln przelewów na łączną kwotę 264 mld złotych. Każdego dnia klienci realizacją średnio 1,4 mln różnych transakcji – najczęściej są to płatności telefonem i zlecenia przelewów. Ciekawą statystyką są też opłaty za przejazdy autostradami – przy użyciu PeoPay od 2020 zapłacono za nie 756 tyś. razy.

Bank chwali się jednak nie tylko funkcjonalnościami stricte finansowymi. Aplikacja Pekao oferuje szeroki zakres personalizacji interfejsu – klienci mogą wybierać spośród 22 różnych motywów.

„Jakość w tych obszarach i możliwość personalizacji w największym stopniu przekładają się na zadowolenie klientów. Robimy to już 10 lat i wciąż mamy wiele pomysłów na dalszy rozwój” – Bartosz Zborowski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Kanałów Zdalnych w Banku Pekao S.A.

Stock image from Depositphotos