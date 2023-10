Moje ING 2.0 - nowa aplikacja mobilna z istotnymi zmianami

Przedstawiciele banku na wstępie zaznaczyli, iż jest to raczej ewolucja niż rewolucja. Skupia się ona na zapewnieniu w nowej wersji przede wszystkim łatwiejszej personalizacji i wygodniejszym oraz szybszym dostępie do funkcji czy usług dostępnych w aplikacji.

Katarzyna Stawecka, Dyrektor Banku odpowiedzialna za Retail Digital Experience w ING Banku Śląskim:

Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że Polacy są otwarci na technologie i aplikacje, w których mogą załatwić wiele spraw, ale chcą mieć jednocześnie kontrolę nad nowymi rozwiązaniami. Właśnie te wskazania przyświecały nam przy aktualizacji naszej aplikacji. To co proponujemy to możliwość ustawienia aplikacji przez klienta jak najbardziej według siebie z jednoczesnym zachowaniem kontroli nad aplikacją i wykorzystaniem jej możliwości asystenckich.



Zaczynając od ekranu logowania do aplikacji mobilnej Moje ING, pojawią się na nim szybkie skróty do najczęściej wykorzystywanych funkcji. Widać tu będzie na przykład aktywny bilet komunikacji miejskiej, więc podejrzymy go czy udostępnimy do kontroli, bez logowania do aplikacji banku.

Największa jednak zmiana to panel główny po zalogowaniu. Na stronie głównej zniknie konieczność pionowego scrollowania, a opcja wyboru głównych funkcji, jak rachunek osobisty, karty płatnicze czy kredytowe, umieszczone zostaną w sekcji poziomej. Dostęp do nich uzyskamy przesuwając ekran w prawo lub w lewo.



Poniżej znajdziemy skróty do najczęściej wykorzystywanych pozostałych usług czy funkcji, takich jak BLIK, analiza wydatków czy doładowania telefonu. Można je będzie włączać, wyłączać czy zamieniać kolejnościami, a nawigacja pomiędzy nimi będzie taka sama jak w głównej sekcji na górze.

Ostatnia, dolna sekcja, to głównie komunikaty od banku, informujące o kwestiach bezpieczeństwa czy nowych spersonalizowanych ofertach do danego konta.



Co dalej? W najbliższej przyszłości ma pojawić się opcja weryfikacji telefonu z banku. Jeśli zadzwoni do nas pracownik banku, w aplikacji mobilnej pojawi się odpowiedni alert o takiej komunikacji.

Nowa aplikacja mobilna Moje ING 2.0 udostępniona zostanie wszystkim klientom banku - indywidualnym i biznesowych, na smartfony z Androidem i iOS już 12 listopada.

Źródło: ING Bank Śląski.