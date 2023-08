Nie ma już odwrotu, pożegnajcie starą aplikację mobilną Santandera

Co istotne, będzie to zupełnie nowa aplikacja, napisana od zera i zastąpi na Waszych urządzeniach tę, z której korzystaliście do tej pory. Jak będzie wyglądała i jak bardzo się zmieni jej wygląd i funkcjonalność informowaliśmy Was już rok temu - kiedy to rozpoczęły się jej testy: Santander OneApp - tak będzie wyglądać zupełnie nowa aplikacja mobilna Santandera.

Przez ten cały rok, Santander udostępniał więc dwie aplikacje mobilne, ale już od 4 września sukcesywnie będą podmieniane stare aplikacje na te nowe. Z kolei, jeśli już korzystaliście z wersji beta (zostanie usunięta z mobilnych sklepów po zakończeniu migracji wszystkich klientów), od początku będzie trzeba przeprowadzić proces aktywacji nowej wersji.



W testach wzięło udział przeszło 70 tys. klientów banku, i to na podstawie ich opinii, wniosków i zaleceń powstała ostateczna wersja aplikacji mobilnej Santander, która trafi we wrześniu do wszystkich klientów banku.



Z najważniejszych zmian - to już dla przypomnienia, nowa aplikacja Santander to możliwość personalizacji wyglądu - do wyboru jest wersja minimalistyczna, w kolorze czerwonym oraz w trybie ciemnym. Możemy określić też jakie tapety będą się wyświetlać na ekranie logowania oraz jak ma nas witać (po imieniu, nazwisku, nicku czy jakkolwiek będziemy chcieli się nazwać).





Nie zabraknie też możliwości sortowania czy ukrywania produktów, które mają się wyświetlać nam na ekranie głównym, jak i skrótów w menu. Ciekawą nową opcją będzie tu tryb dyskretny ukrywający saldo - przy czym nie będzie go trzeba każdorazowo włączać i wyłączać gdzieś głęboko w menu, będzie można to zrobić dwukrotnym stuknięciem palcem w logo Santander na ekranie głównym aplikacji. Przydatna będzie też lista ostatnich transakcji i ulubionych odbiorców w formatce przelewów.



Co jeszcze ważne - nowa aplikacja mobilna Santander będzie wymuszała aktywację mobilnej autoryzacji, która będzie domyślą formą zatwierdzania zleceń, które dokonujemy w bankowości internetowej i w aplikacji mobilnej banku.