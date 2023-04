Orange przebił wszystkich - 2400 GB w ofercie na kartę. Kto da więcej?

Dla przypomnienia, promocje te rozpoczął ponad rok temu T-Mobile, a wówczas stawką było 1200 GB na ok, a więc o połowę mniej, niż dziś proponuje Orange.

W ofercie na kartę najłatwiej i najszybciej zmienić operatora i zasilić bazę kart SIM konkurencji, więc każdy z operatorów dwoi się i troi, by tą skądinąd świetną promocję udoskonalić i zgarnąć jak najwięcej z tej puli.

Dla samych klientów, to w zasadzie żaden dodatkowy koszt, jeśli już korzystają z uprawnionych pakietów do tej promocji, wystarczy wysłać bezpłatnego SMS-a, by aktywować sobie tę promocję i co miesiąc cieszyć się dodatkową paczką danych - od 100 GB, już teraz - do aż 200 GB w miesiącu.

Jakie to pakiety i konkretne paczki danych?

2400 GB na rok w ofercie na kartę Orange

Zaczynamy od dzisiejszej premiery w Orange na kartę. Operator ten co prawda podwoił comiesięczną paczkę danych do 200 GB, ale też i zaostrzył kryteria.

W poprzedniej promocji 100 GB w miesiącu, wystarczyło aktywować pakiet za 31 zł miesięcznie. Do udziału w promocji 200 GB w miesiącu uprawnione są dwa droższe pakiety: za 35 zł i 39 zł miesięcznie - regulamin (pdf).

W ramach Promocji Abonent, który w okresie trwania Promocji wyśle SMS o treści 2400GB na numer: 811 (koszt wysłania SMS-a wynosi 0zł) oraz dodatkowo włączy usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB + 5G pass” w wersji cyklicznej 31-dniowej za 35 zł lub 39 zł (zwaną dalej „Usługa”) otrzyma za darmo Bonus w postaci 2400 GB, czyli maksymalnie 12 paczek po 200 GB każda, przyznawanych wraz z odnowieniem się Usługi. Pierwsza paczka 200 GB zostanie przyznana od razu, a kolejne w dniu odnawiania się Usługi. Łącznie Abonent otrzyma 12 takich paczek.



Tak więc podsumowując - w pierwszym z pakietów za 35 zł, klienci aktywujący tę promocję będą mogli co miesiąc korzystać z 267,5 GB transferu danych, a w pakiecie za 39 zł 267,5 GB. Co ważne, działa tu kumulowanie niewykorzystanego transferu więc w obu przypadkach można uzbierać sumarycznie dużo więcej niż obiecane 2400 GB w rok.

2000 GB na rok w ofercie na kartę Play

Play również różnicuje uprawnione do promocji paczki darmowych gigabajtów. W pakiecie za 40 zł można dostać po 150 GB dodatkowego transferu w miesiącu, co daje 1800 GB + 200 GB na start, razem 2000 GB.



Klienci tańszego pakietu za 35 zł korzystają z pierwotnej promocji, po 100 GB miesięcznie - razem 1200 GB + 200 GB na start, łącznie 1400 GB. Razem z transferem z wymienionych pakietów, będzie to więc odpowiednio 200 GB w miesiącu i 140 GB.

2000 GB na lata w ofercie na kartę Plus

W Plusie na kartę, największy dodatkowy transfer w ramach promocji obowiązuje w pakiecie za 40 zł miesięcznie, czyli podobnie jak w Play. Tak samo jak zsumowany transfer, z tą różnicą, iż z uzbieranego transferu danych można korzystać przez lata - bez ograniczeń czasowych.



W tańszych pakietach za 35 zł i 30 zł możemy aktywować promocję 1500 GB na lata. Miesięcznie będzie to dodatkowe 100 GB, a po roku bonusowe 300 GB.



1200 GB na rok w ofercie na kartę T-Mobile

Jedynie pionier tej promocji - T-Mobile uparcie trzyma się dodatkowego transferu przez rok na poziomie 1200 GB. Dostępny on jest w dwóch pakietach cyklicznych - za 35 zł miesięcznie oraz za 45 zł miesięcznie.



Stock Image from Depositphotos.