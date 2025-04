Allegro zdetronizowane? TEMU królem zakupów w Polsce? Zakorkujcie te szampany

Opublikowane dziś zestawienie Mediapanelu za marzec 2025 w kategorii zakupy online, rozgrzało polski internet, bo Allegro straciło w nim po raz pierwszy pozycję lidera w polskim e-commerce. Co to tak naprawdę oznacza? Może to i spory wyczyn, ale nie przeceniałbym go tak bardzo.

"Allegro zdetronizowane przez Temu", "Nowy król polskich zakupów", Temu przed Allegro. Historyczne wyniki w handlu internetowym", "Stało się Allegro przeskoczone przez Chińczyków", "Gdzie Polacy robią zakupy online. Allegro straciło pozycję lidera" - to tylko niektóre tytuły, na które dziś trafiliście w sieci.

Wyniki Mediapanelu to ruch nie sprzedaż

Oceniając wyniki Mediapanelu, trzeba wziąć jednak pod uwagę, co dokładnie one pokazują i jakie znaczenie mają dla serwisów. Czym innym są te wyniki dla portali Onetu, WP czy Interii, bo one zarabiają na ruchu, a czym innym jest dla platform sprzedażowych, dla których ruch jest tylko początkiem, a finalnie zarabiają na… sprzedaży.

TEMU w marcu 2025 roku odnotowało ruch na poziomie 18,1 mln RU, a Allegro 17,8 mln. Dla TEMU to szczytowe osiągnięcie, dla Allegro chleb nasz powszedni. Spójrzmy jeszcze na wyniki za marzec 2024:

Allegro 19,8 mln, miesiąc wcześniej 18,2 mln, TEMU odpowiednio 14,0 mln i 13,6 mln. Dla Allegro to stały poziom RU, dla TEMU to poziom, do którego systematycznie dążyli (w jaki sposób, to zaraz wyjaśnimy) od startu platformy w Polsce.

TEMU wystartowało w Polsce w czerwcu 2023 roku, w dwa miesiące zdobyli 6 mln RU, a we wrześniu mieli już 10 mln - w trzy miesiące. Jak to osiągnęli?

Nie sposób tu nie sięgnąć do porównania z bliźniaczą platformą Shopee, która to zadebiutowała w Polsce we wrześniu 2021 roku, już na koniec 2022 roku dogoniła Aliexpress z liczbą ponad 9 mln użytkowników, i… wycofała się z Polski 13 stycznia 2023 roku.

Co ciekawe, jeszcze we wrześniu 2022 roku, Shopee zorganizowało pierwszą konferencję prasową w Polsce, na której poinformowano o zaangażowaniu do promocji platformy ambasadora w postaci Sławomira.

Tak więc nic nie zwiastowało tej katastrofy, a jednak po półtora roku się wycofali. TEMU jest już w Polsce prawie 2 lata mimo, że mają wiele cech wspólnych, przede wszystkim śmiesznie niskie ceny za dosłownie wszystko. Powiedzieć o zawartości tych obu platformy sprzedażowych dżem, mydło i powidło, to nic nie powiedzieć. Od biżuterii, przez torby, obuwie czy ubrania, aż po artykuły motoryzacyjne, AGD czy smarthome.

Wspólna była też taktyka przyciągania potencjalnych kupujących, czyli wszechobecne reklamy w sieciach społecznościowych. Jednak Shopee popełniło jeden błąd, a w zasadzie dwa. Wysokobudżetowe reklamy w telewizji (Baby Shark) czy zaangażowanie gwiazdy muzycznej z Polski. Drugim błędem było postawienie na lokalnych sprzedawców, czym chcieli wejść już w buty Allegro, co jak wiemy nie udało się nawet największym gigantom światowego e-commerce.

To wszystko wygenerowało olbrzymie koszty działalności, które nijak się przekładały na zyski ze sprzedaży (początkowy brak prowizji dla polskich sprzedawców).

Jak TEMU przyciąga potencjalnych kupujących do platformy? Niskobudżetowe reklamy w sieciach społecznościowych, w postaci krótkich filmików prezentujących świetne rozwiązania w codziennym życiu.

Tu przykładowa reklama na Facebooku (w marcu 2025 - 25,5 mln RU), klikamy, przenosi nas do koła fortuny, w którym wygrywamy ten produkt za 0 zł, drugie kręcenie - razy trzy, klikamy - zainstaluj aplikację mobilną TEMU, by odebrać. Nie chcemy instalować? Wyświetla wiele innych produktów za 0 zł, kliknięcie w każde - zainstaluj aplikację.

Osobiście w marcu trzy razy kliknąłem w podobne reklamy, bo naprawdę są one zachęcające. Ilu z tych 25 mln RU na Facebooku w to kliknęło? Myślę, że większość, a ilu zainstalowało aplikację? Pewnie z kilka milionów - bez problemu generując średni czas na poziomie prawie godziny.

Mamy wyjaśniony wielomilionowy ruch (dane Mediapanel obejmują jednocześnie ruch na stronie i w aplikacjach + dane na temat wyświetleń stron i aplikacji na których umieszczone są playery). Co ze sprzedażą?

Mamy tylko globalne dane sprzedaży TEMU, ale cofnijmy się do badania “Customer Journey 2024. Poszukiwanie i zakup produktów online”, które pokazuje jak Polacy kupują online.

Aż 41% rodaków kupuje na platformach sprzedażowych, z czego aż 80% na Allegro. TEMU z kolei miało gorszy wynik niż AliExpress, choć jak widzimy wyżej z danych za marzec 2024, już i tę platformę TEMU przegoniło wówczas, pod względem generowanego ruchu na stronie i w aplikacji.

Polacy wyszukując produkty do kupienia na Allegro, finalizują je zakupem aż w 78%, a nawet gdy wyszukują w Google, kupują na Allegro w 41%.

Ciężko z tym wygrać samymi cyferkami w Mediapanelu. Przekonało się już o tym Shopee, z czasem dowiedział się o tym eBay, od razu wiedział Amazon, myślę, że i TEMU to odkryje.