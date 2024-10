Lidl rozpieszcza majsterkowiczów. Elektronika w niższych cenach

Od soboty 26 października miłośnicy majsterkowania i profesjonalni rzemieślnicy będą mieli okazję skorzystać z wyjątkowych promocji na elektronarzędzia w sklepie Lidl. Tej jesieni oferta jest szczególnie atrakcyjna, obejmując szeroki wachlarz urządzeń marki Parkside – cenionej zarówno za trwałość, jak i przystępne ceny. Niektóre z tych produktów dostępne będą wyłącznie online, co oznacza, że zakupy należy zaplanować na stronie internetowej Lidla lub za pośrednictwem aplikacji.

Promocje w internetowym sklepie Lidla

Jedną z głównych pozycji promocji jest młotowiertarka akumulatorowa 20 V marki Parkside, którą można nabyć za 299 zł (wcześniej 349 zł). Należy jednak pamiętać, że w zestawie nie ma akumulatora ani ładowarki, co wymaga dodatkowego zakupu. Mimo to urządzenie oferuje wysoką wydajność i wszechstronność, co sprawia, że jest idealne do prac w drewnie, metalu czy betonie. To idealna opcja dla osób, które posiadają już akumulatorowe urządzenia Parkside, więc brak akumulatorów, czy ładowarki nie będzie dla nich problemem.

Kolejną propozycją jest pistolet akumulatorowy do klejenia na gorąco 4 V za jedyne 49,99 zł. To kompaktowe narzędzie doskonale sprawdzi się przy drobnych naprawach, pracach hobbystycznych, a także dekoracyjnych projektach DIY. Jego bezprzewodowa konstrukcja zapewnia swobodę ruchu i wygodę pracy.

Jeżeli potrzebujesz precyzyjnych cięć, warto zwrócić uwagę na wyrzynarkę precyzyjną włosową 120 W za 499 zł. Jest to urządzenie stworzone z myślą o rzemieślnikach i modelarzach, którzy cenią sobie dokładność i precyzję w cięciu materiałów. Ten model idealnie nadaje się do pracy z drewnem, metalem oraz tworzywami sztucznymi.

Elektronika na półkach sklepowych

W ramach promocji można też nabyć wiertarkę udarową 750 W za 79,99 zł (wcześniej 129,99 zł). Ten sprzęt wyposażony jest w 3-metrowy przewód, ogranicznik głębokości oraz walizkę, co czyni go idealnym do wszelkiego rodzaju prac budowlanych i remontowych. Dzięki swojej mocy oraz funkcji udaru wiertarka sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach, od lekkich prac w drewnie, po wiercenie w twardych materiałach, takich jak beton.

Lidl gazetka

Innym atrakcyjnym produktem jest szlifierka do ścian i sufitów 710 W w cenie 299 zł (przecena z 399 zł). Aby skorzystać z tej oferty, należy posiadać aplikację Lidl Plus. Szlifierka posiada teleskopowy trzonek o regulowanej długości, co ułatwia pracę na wysokościach, a jej 4,5-metrowy przewód zapewnia duży zasięg. W zestawie znajdziemy również narzędzia montażowe, 2 szczotki węglowe i komplet tarcz szlifierskich.

Warto także zwrócić uwagę na szlifierkę kątową 1200 W za 99,99 zł (wcześniej 119,99 zł). Jest to idealne narzędzie do cięcia i szlifowania metalu, betonu oraz innych twardych materiałów. W zestawie otrzymujemy dwie szczotki węglowe oraz metalową tarczę do cięcia, co zwiększa funkcjonalność urządzenia.

Na uwagę zasługuje również stacja gorącego powietrza i lutownicza 745 W w cenie 199 zł, która będzie świetnym wyborem dla osób zajmujących się elektroniką lub drobnymi naprawami. Urządzenie umożliwia lutowanie oraz pracę z materiałami wymagającymi ciepłego powietrza, co czyni je wszechstronnym narzędziem.

Nie można zapomnieć o elektrycznym wkrętaku precyzyjnym za 59,99 zł, który ułatwi drobne naprawy oraz składanie mebli czy elektroniki. W tym samym przedziale cenowym (59,99 zł) znajdziemy dalmierz laserowy oraz laser krzyżowy, oba przecenione z 99,99 zł, idealne dla osób pracujących w budownictwie czy aranżacji wnętrz.

Grafika: Kamil Świtalski/Antyweb