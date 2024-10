Action co tydzień aktualizuje swoją ofertę promocyjną. Często wśród masy produktów w niższych cenach znajduje się przydatna elektronika. Tak jest i tym razem.

Od 9 do 15 października sieć Action oferuje atrakcyjne promocje na elektronikę, które mogą zainteresować zarówno osoby szukające funkcjonalnych urządzeń biurowych, jak i te, które chcą poprawić oświetlenie i atmosferę swojego domu. W tym tygodniu obniżki cen obejmują szeroki wachlarz produktów, od praktycznego sprzętu po nowoczesne oświetlenie, co czyni je idealnymi propozycjami na jesienne dni.

Promocje na elektronikę w Action

Jednym z głównych hitów tej promocji jest laminator Fichero, dostępny w cenie 44,45 zł, obniżonej z 54,95 zł. Laminator jest wyposażony w pięć arkuszy do laminowania i charakteryzuje się krótkim czasem nagrzewania oraz obsługą dokumentów w formacie A4.

Wśród propozycji znajdziemy także żarówki LED LSC E27, które obecnie można nabyć za 21,99 zł, zamiast 29,90 zł, za opakowanie 10 sztuk. Każda żarówka ma moc 8,5 W i emituje światło o temperaturze barwowej 3000 kelwinów, co tworzy przyjemne, ciepłe białe światło. Ten rodzaj oświetlenia doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach takich jak salon, sypialnia czy jadalnia, tworząc przytulną atmosferę. Żarówki te przypominają tradycyjne oświetlenie, jednak dzięki technologii LED są bardziej energooszczędne.

Ciekawą propozycją dla osób szukających funkcjonalnych rozwiązań oświetleniowych jest lampa czujnikowa, dostępna za jedyne 10,99 zł (wcześniej 13,90 zł). Lampa jest wyposażona w 8 diod LED emitujących jasne, ciepłe białe światło i posiada magnetyczną podstawę, co ułatwia jej montaż. Dodatkowo czujnik ruchu działa już z odległości 3 metrów, co czyni ją idealną do zastosowania w szafach czy pomieszczeniach gospodarczych, gdzie potrzebne jest szybkie i wygodne oświetlenie.

W promocyjnej ofercie Action znajdziemy także baterie Panasonic AAA, 40 sztuk za 31,99 zł zamiast 44,45 zł. To korzystna oferta dla każdego, kto potrzebuje zapasów do zasilania drobnej elektroniki.

Dla miłośników świątecznych dekoracji idealnym wyborem będzie kurtyna świetlna z 192 diodami LED, dostępna za 24,95 zł (zamiast 29,95 zł). Kurtyna działa na energię słoneczną, co czyni ją ekologicznym wyborem. Można ją zawiesić przed oknem, na rynnie lub na ścianie, tworząc ciepły, świąteczny klimat.

Na koniec warto wspomnieć o termometrze wewnętrznym Nor-Tec, dostępnym za 14,49 zł, zamiast 17,95 zł. Ten funkcjonalny gadżet nie tylko mierzy temperaturę, ale także wyświetla datę i godzinę oraz poziom wilgotności powietrza. Dzięki magnetycznemu tyłowi i składanej podstawce, termometr łatwo zamontować w dogodnym miejscu.

Grafika: depositphotos