Lidl wyprzedaje przydatną elektronikę. Masa sprzętu taniej

Od poniedziałku 14 października Lidl wprowadzi nowe promocje na elektronikę, które przyciągną uwagę zarówno miłośników nowoczesnych gadżetów, jak i osób dbających o domowy komfort. W ofercie znajdziemy szeroki wybór urządzeń, które mogą ułatwić codzienne obowiązki, zwiększyć bezpieczeństwo oraz poprawić wygodę życia.

Lidl wyprzedaje przydatną elektronikę

Jednym z hitów promocji jest akumulatorowy odkurzacz ręczny Silvercrest w cenie 199 zł. Jest to bardzo funkcjonalne urządzenie, które świetnie sprawdzi się w domu lub samochodzie. Odkurzacz jest kompatybilny z akumulatorami z serii X 20 V Team marki Parkside, co umożliwia wymienność akumulatorów pomiędzy różnymi urządzeniami z tej samej serii. Dzięki temu nie musisz inwestować w kilka różnych ładowarek czy akumulatorów, co jest wyjątkowo praktyczne.

Kolejnym produktem, który zasługuje na uwagę, jest termostat grzejnikowy Silvercrest, dostępny w promocji za 49,99 zł, zamiast regularnej ceny 59,90 zł. Urządzenie to oferuje szereg przydatnych funkcji, takich jak tryb „boost” do szybkiego nagrzewania, funkcję „offset” do dostosowania temperatury, tryb urlopowy oraz ochronę przed zamarzaniem. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą precyzyjnie kontrolować temperaturę w pomieszczeniach i oszczędzać energię.

Detektor dwutlenku węgla marki Smartwares to kolejne urządzenie dostępne w atrakcyjnej cenie – 59,99 zł. To niezbędne wyposażenie każdego domu, które może uratować życie, wykrywając niebezpieczne stężenie CO2 w pomieszczeniach. Jego montaż jest prosty, a użytkowanie intuicyjne.

W ofercie Lidla znajdziemy również bezprzewodowy wentylator z funkcją ogrzewania Silvercrest za 449 zł. Urządzenie oferuje szeroki zakres temperatur (od 5 do 35°C), trzy tryby pracy: naturalny, sen i power, a także nastrojowe oświetlenie i timer ustawiany do 12 godzin. Dzięki temu sprawdzi się zarówno jako wentylator na lato, jak i grzejnik na chłodniejsze dni, co czyni go wyjątkowo wszechstronnym sprzętem.

Na koniec warto wspomnieć o minisejfie z zamkiem ręcznym i elektronicznym za jedyne 89,99 zł. To niewielkie, ale funkcjonalne urządzenie, które pozwoli na bezpieczne przechowywanie cennych przedmiotów w domu.

Grafika: Kamil Świtalski/ Antyweb