100 000 GB z rozmowami i SMS bez limitu za 35 zł miesięcznie!

Nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS i aż 2,77 TB transferu danych, za 35 zł miesięcznie - to mega oferta, przygotowana przez Plusa i Lidl, dla użytkowników aplikacji mobilnej Lidl Plus.

Takiej promocji jeszcze nie było - Lidl z Plusem udostępnili właśnie opcję aktywowania w aplikacji mobilnej Lidl Plus promocji w ofercie na kartę Plusa, z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS oraz aż 100 000 GB (100 TB) - do wykorzystania aż przez 36 miesięcy. Co oznacza, że miesięcznie do wykorzystania będzie średnio aż 2,77 TB danych za jedyne 35 zł miesięcznie.

Co trzeba zrobić, by skorzystać z tej promocji? Wystarczy odnaleźć odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus - jeśli nie możecie znaleźć, trzeba wejść na smartfonie w ten link i kliknąć kafelek z promocją Plusa. Przekieruje on Was wprost do aplikacji Lidl Plus z przedmiotową promocją.

W tym miejscu aktywujemy przycisk Odbierz i kopiujemy odkryty kod promocyjny.

Promocja dostępna jest dla wszystkich klientów - obecnych i nowych. Jeśli nie korzystacie aktualnie z oferty na kartę w Plusie, możecie zakupić nowy starter lub przenieść numer od innego operatora i dopiero wówczas wysłać przyznany kod. Kod pobrany z aplikacji Lidl Plus wysyłamy w wiadomości SMS na numer 80944.

Co jeszcze ważne, promocja trwa od dziś do 31 października, więc do tego terminu należy wysłać ten kod, by skorzystać z pakietu.

Źródło: Lidl/Plus