Listopadowe szaleństwo na GeekBuying.pl. Gratka dla gadżeciarzy!

W listopadzie można spodziewać się dwóch rzeczy: szarugi za oknem i niesamowitych promocji. Nasz partner - sklep GeekBuying.pl postanowił uczcić ten miesiąc wyjątkowymi ofertami. Aktualna runda promocji potrwa do 11 listopada 2023 roku, a kolejna - od 11 do 13 listopada. Spieszcie się, bo promocje trwają do wyczerpania zapasów!

W aktualnej rundzie promocyjnej, GeekBuying oferuje 6 ciekawych produktów w naprawdę świetnych cenach. Jeżeli chcecie zapoznać się z całym asortymentem objętym obniżkami - sprawdźcie go tutaj.

Składana hulajnoga elektryczna KuKirin S3 Pro

Zaawansowany design, mocny silnik 1000W, i możliwość składania - to tylko kilka zalet hulajnogi elektrycznej KuKirin S3 Pro. Teraz dostępna za jedyne 500 złotych mniej!

Monitor gamingowy KTC M27T20 Pro

Dla pasjonatów gier przeznaczono monitor gamingowy 2K mini-LED KTC M27T20 Pro w cenie niższej o 730 złotych!

Odkurzacz Roborock S8 6000Pa

Sprzątanie nie będzie już nudne z odkurzaczem Roborock S8 6000Pa. Ponad 1000 złotych taniej ze specjalnym kodem rabatowym!

Przenośna Stacja Zasilania FOSSiBOT F2400

Planujesz wyprawę camperem? Przenośna stacja zasilania FOSSiBOT F2400 to idealne rozwiązanie. Teraz za 2900 złotych mniej!

Monitor gamingowy FHD KTC H27V13

Wejdź do świata gier z monitorem gamingowym FHD KTC H27V13 za 200 złotych mniej! Naprawdę świetna oferta.

Odkurzacz Roborock S7 Max Ultra

GeekBuying.pl oferuje także odkurzacz Roborock S7 Max Ultra - tym razem aż za 1510 złotych mniej. Coś dla takiego leniucha, jak ja.

Obecna runda promocyjna trwa tylko do 11 listopada, ale to nie koniec atrakcji! Już od 11 listopada rusza kolejna, która potrwa do 13 listopada 2023 roku. Geekbuying.pl oferuje promocje do 65% na przeróżne kategorie produktów, a korzystając z BLIK-a zyskujesz dodatkowe zniżki. Nie zapomnij również o kodach rabatowych na cały asortyment, które możesz przejrzeć tutaj.

Ponadto, Geekbuying.pl szczególnie poleca w trakcie tej akcji poniższe produkty, które z pewnością przypadną do gustu każdemu entuzjaście nowoczesnych technologii:

Robot Odkurzający Roborock Q8 Max+ - 3199 złotych

Podwójne szczotki gumowe

Moc ssąca: 5500Pa

Akumulator 5200mAh - do 4h pracy

Worek na kurz 2,5L wystarczający nawet na 7 tygodni bez opróżniania

Precyzyjne mapowanie pomieszczeń

Bezproblemowo omija przeszkody

Składana Terenowa Hulajnoga Elektryczna KuKirin G2 MAX - 3089 złotych

Silnik bezszczotkowy 1000W

Akumulator litowy 48V 20Ah, zasięg 80 km

Zdejmowane siodełko & Wysuwany słupek

Odporne na zużycie opony terenowe 10 cali

Układ 6 lamp dających bezpieczeństwo jazdy o zmroku Przenośna Stacja Zasilania FOSSiBOT F2400 2048Wh/2400W - 4099 złotych

Pojemność - 2048Wh, moc wyjściowa 2400W

Bateria LiFePO4 wytrzyma ponad 3500 cykli

Ultra szybkie ładowanie w 1,5 h

Funkcja UPS

6 gniazd wielofunkcyjnych z osłonami

Bezprzewodowy Odkurzacz Ręczny JIMMY H10 Flex - 1199 złotych

Duża moc ssąca 245W, cyfrowy silnik bezszczotkowy 600W

Zdatny do wyjęcia akumulator z długim czasem pracy - 80 minut

Technologia wykrywania kurzu

Głowica szczotki podłogowej posiada 6 diod LED

Monitor Gamingowy KTC H27T22 27-calowy 2560x1440 QHD - 949 złotych

Rozdzielczość Full HD 2560 x 1440 & Panel Fast IPS AUO 8.2

Częstotliwość odświeżania 165Hz i Czas reakcji 1ms (GTG)

Dobre pokrycie sRGB - 16,7 Milionów Kolorów

Obrotowy uchwyt z regulacją wysokości

Obsługuje standard montażu Vesa, nadaje się do uchwytów lub ramion ze standardem montażu Vesa

Rama biurka elektrycznego ACGAM ET225E - 899 złotych

Motocykl Elektryczny dla Dzieci Hyper GOGO Cruiser 12 Plus - 1629 złotych

Silnik 160W o prędkości maksymalnej 10mph, 3 poziomach prędkości (5/8/10mph).

Bateria 21,9V o pojemności 5,2Ah pozwala przejechać 12km na pełnym ładowaniu.

Pojemnik na wodę, wytwornica pary imituje efekt dymu z wydechów

Wyświetlacz prezentujący prędkość

Z ciekawymi dodatkami, jak głośnik Bluetooth i światła LED.

Komputer T-bao MN58U Mini PC AMD Ryzen 7 5800U 32GB DDR4 1TB SSD Windows 11 za 1579 złotych

Głośnik Bluetooth Tronsmart T7 30W - 179 złotych

Technologia SoundPulse z dźwiękiem surround 360°

Klasa wodoodporności IPX7

True Wireless Audio

Efekty świetlne LED

Możliwość ustawienia equalizera w aplikacji

Grawerka laserowa LONGER RAY5 10W - 1299 złotych

Rozmiar grawerowania 400x400mm

3,5-calowy ekran dotykowy

Plamka lasera 0,06x0,06mm

Prędkość grawerowania 10000mm/min

Z takimi ofertami listopad zdecydowanie jest jeszcze bardziej przyjemnym miesiącem promocji. Skorzystajcie z listopadowych promocji w sklepie GeekBuying - pamiętajcie, aby sprawdzić ofertę ze wszystkimi promocjami, rabatami i kodami do zastosowania w sklepie. Udanych łowów!