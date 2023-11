3Hosting.pl - dobry hosting na Twoją stronę w niskiej cenie, również przy odnowieniu

Nasuwa się od razu pytanie, jak do tego doszło? Cóż, mechanizm wydawał się tu prosty. Wiele nowych firm, pierwsze co robiło to zlecało stworzenie strony oraz wykupienie hostingu zewnętrznej firmie, ewentualnie komuś znajomemu czy z rodziny i dostawało gotowy produkt, w relatywnie niskiej cenie. Po roku przychodziło zaskoczenie i pierwsza faktura z firmy hostingowej o kilkaset złotych wyższa niż na początku. Pozostawało przenieść się z całym majdanem gdzie indziej, na co niewiele firm się decydowało,- z niewiedzy lub przekonania, że to nie takie proste jak zmiana operatora i oferty komórkowej albo płacić więcej za kolejne lata.

O ile więcej? Dla przykładu, jeden z największych dostawców hostingowych,- home.pl, za najtańszy pakiet pobiera na start przez pierwszy rok niespełna 50 zł, ale już od drugiego roku opłata rośnie do prawie 800 zł, to przepaść cenowa i nie dziwi, że niejedna młoda firma bywa zszokowana taką kolejną fakturą.

3Hosting.pl - hosting www w niskiej cenie za odnowienie

Firma hostingoa 3Hosting.pl, należąca do grupy WeNet, proponuje zupełnie inne podejście, i za najtańszy pakiet wydajnego hostingu (dyski NVMe) z certyfikatem SSL, bez limitu transferu czy domen i skrzynek pocztowych oraz darmową migracją, liczy sobie 150 zł rocznie (184.50 zł brutto), również przy odnowieniu. Uśredniając pierwszą i drugą fakturę, już wychodzi to dużo taniej niż w wyżej wymienionym przypadku.



To komfortowa sytuacja, nie tylko dla nowych firm, które liczą koszty na start, ale też tych funkcjonujących już na rynku, a którym to zależy na ich optymalizacji. W zasadzie, od pakietu Premium wzwyż, dopłacamy tu więcej jedynie za miejsce na serwerze, które łatwo dopasować do własnych potrzeb i wielkości serwisu.

50 zł za odnowienie domeny .pl na 3Hosting.pl

Kupno domeny to kolejny ważny kosztowy element dla każdej nowej firmy czy sklepu internetowego, a który to również naznaczony jest w popularnych firmach hostingowych stosunkowo ogromnymi marżami. Na home.pl kupno pierwszej domeny.pl kosztuje zaledwie 6,14 zł, ale już odnowienie ponad 200 zł rocznie.



Na 3Hosting.pl odnowienie domeny kosztuje tylko 50 zł, czyli bez marży rejestratora, tj. po cenach rejestru. Tak więc mamy tu już porównanie kosztu 200 zł (netto) rocznie na 3Hosting.pl, co ważne na stałe za hosting i domenę, a niemal 1000 zł od drugiego roku na home.pl.

Panel administracyjny na 3Hosting.pl

Mamy już serwer i domenę, czas zajrzeć do środka, czyli panelu administracyjnego na 3Hosting.pl.



Już na pierwszy rzut oka, wydaje się on dobrze i intuicyjnie zaprojektowanym narzędziem do zarządzania serwerem i domenami. W kilku krokach i kliknięciach dodamy do niego zakupioną nową domenę, wygenerujemy potrzebne skrzynki pocztowe czy stworzymy bazę danych i konto ftp.

Wszystkie opcje dostępne są z jednego wyraźnego i przejrzystego menu,- uruchamiając ten panel pierwszy raz, jednym spojrzeniem dostrzegłem wszystkie potrzebne do konfiguracji na start opcje i rzeczy do wykonania.



Odnajdzie się w nim każda, nawet mniej zaznajomiona z takimi narzędziami osoba. Co więcej, domyślnie dodane są tu takie usługi jak analiza ruchu czy wydajności strony, dzięki czemu początkujący użytkownicy nie będą musieli dodatkowo zagłębiać się w takie usługi jak Google Analytics, Google PageSpeed, GTMetrix czy innych podobnych.



Tak więc mamy tu podgląd ruchu na stronie www bezpośrednio w panelu hostingu, z wyszczególnionymi wizytami i unikalnymi użytkownikami. Podejrzymy też charakter wejść i ich dokładne źródło. Nie zabrakło też liczby osób na stronie na żywo.



Sprawdzimy tu też wydajności naszej strony, a więc między innymi to jak długo się wczytuje i co najważniejsze,- jak jest oceniana przez Google.



Zainstalowany już domyślnie skrypt w panelu automatycznie wykrywa też słowa kluczowe stron i na bieżąco wyświetla informacje na temat ich pozycji w Google i naszej konkurencji pod względem SEO.



Znajdziemy tu też informacje jak inne strony internetowe na tej platformie sprawdzają się pod względem optymalizacji, wydajności czy SEO, i dzięki takiemu porównaniu łatwiej będzie znaleźć jakiś punkt odniesienia, mniej zaznajomionym z tematem osobom.



Jeśli dany klient ma jakieś drobne problemy czy niejasności na temat tych wyników czy sposobu ich poprawienia, może skorzystać z podpowiedzi sztucznej inteligencji, z którą może porozmawiać w formie czatu. AI podpowie nam na bazie danych analitycznych co można usprawnić, jak poprawić wydajność, SEO czy zoptymalizować bounce rate na naszej stronie. W każdej chwili, w tej samej analitycznej części panelu możemy też poprosić o szybki kontakt z konsultantem.

To wszystko dostępne jest od strony klienta końcowego, który sam zarządza swoim serwerem i hostingiem. Mamy tu też jednak ciekawą pozycję w menu panelu dla freelancerów, którzy zawodowo zajmują się obsługą serwisów dla kilku klientów.



Freelancer może ze swojego panelu administracyjnego mieć podgląd na strony www swoich klientów, widzieć ich wyniki oraz prowadzić bezpośrednią komunikację z nimi w ramach platformy.

Podsumowując, całość wydaje się naprawdę dobrze przemyślana, począwszy od samej wizji produktów, jakie oferuje 3Hosting.pl, a w szczególności kwestie kosztowe po stronie klientów za oferowane usługi, które mają obecnie chyba najlepszy stosunek parametrów do aktualnych cen na rynku, po samo zarządzanie już zakupionym miejscem na serwerach i domeną.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą WeNet, właścicielem firmy hostingpowej 3Hosting.pl.