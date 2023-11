Panasonic MZ2000 to definicja telewizora OLED z najwyższej półki

Panasonic MZ2000 to flagowy model OLED japońskiej firmy, który jest duchowym następcą poprzednich topowych modeli telewizorów — z wieloma ulepszeniami. Oto, co powinniście wiedzieć o tym telewizorze.

Telewizor Panasonic MZ2000 to przede wszystkim mistrzowski obraz

Rozpocznijmy od jakości obrazu, która jest jednym z kluczowych atutów telewizora Panasonic MZ2000. Zastosowanie paneli OLED w technologii Master OLED PRO Cinema Size gwarantuje obraz o najwyższej jasności, co przekłada się na wyjątkowy kontrast i głębię kolorów. Telewizor ten oferuje prawdziwie kinową jakość obrazu w domowym zaciszu — i nie jest to przesadzone stwierdzenie.

Przypomnijmy, że panele OLED charakteryzują się tym, że każdy piksel na ekranie emituje własne światło. W przeciwieństwie do tradycyjnych telewizorów LED, OLED nie potrzebuje źródła podświetlenia. Dzięki temu osiąga się doskonałe kontrasty, ponieważ piksele mogą być całkowicie wyłączone, co eliminuje „efekt halo” i pozwala na uzyskanie absolutnej czerni. To tłumaczy niesamowitą jakość obrazu i głębię barw, co przyciąga uwagę wielu miłośników filmów, gier i treści w jakości HDR.

Kolejną istotną cechą OLED jest szybki czas reakcji pikseli, co sprawia, że doskonale sprawdza się w przypadku dynamicznych obrazów, takich jak filmy akcji czy gry wideo. Brak opóźnień w przełączaniu pikseli zapewnia płynniejsze i bardziej precyzyjne reakcje na ruch, co jest kluczowe w przypadku rozgrywki dla gamerów. Co więcej, panele OLED charakteryzują się szerokim zakresem kolorów, co pozwala na wyświetlanie jasnych i intensywnych kolorów. Szerokie kąty widzenia gwarantują komfortowe oglądanie z każdego miejsca w pokoju, bez utraty jakości obrazu.

Do tego w przypadku Panasonica MZ2000 mózgiem telewizora jest procesor HCX Pro AI, który ciągle analizuje parametry obrazu i dostosowuje wierność kolorów, kontrast i wyrazistość, co wpływa na to, że faktycznie zapewnia jedne z najlepszych parametrów w swojej klasie.

Nie zapominajmy o HDR

Panasonic MZ2000 ma również szeroką zgodność z formatami HDR (High Dynamic Range), co oznacza, że niezależnie od źródła sygnału, telewizor zapewnia najwyższą jakość obrazu. Obsługuje on wszystkie ważne formaty HDR, takie jak Dolby Vision, HLG, HDR10 i adaptacyjny format HDR10+. Jasność i kolor są optymalizowane w poszczególnych scenach, gwarantując, że każdy obraz wygląda najlepiej, jak tylko może.

Kolejną innowacją jest technologia Dolby Vision IQ, która dostosowuje obraz w czasie rzeczywistym do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu. Bez względu na to, czy oglądamy telewizję w jasny dzień, czy w środku nocy ze zgaszonymi światłami, obraz jest zawsze optymalnie dostosowany do otoczenia, zapewniając dobrą jakość barw i kontrastu — a to przekłada się także na komfort.

Teraz wszystko ma sztuczną inteligencję — i tak samo jest w tym przypadku!

Prawdziwą perełką tego modelu jest jednak funkcja Auto AI. To inteligentne narzędzie, które nieustannie analizuje dostarczany sygnał, dostosowując parametry obrazu i dźwięku. Bez względu na to, czy oglądamy w danym momencie jakieś wydarzenie sportowe (Ligę Mistrzów, Ekstraklasę, mecz tenisa Igi Świątek czy cokolwiek tylko wpadnie nam w oko), film, serial, a nawet koncert czy jakiekolwiek inne treści, telewizor inteligentnie dostosowuje ustawienia, co gwarantuje zawsze optymalny obraz i dźwięk. Oznacza to, że nie musimy ręcznie grzebać w ustawieniach — na dobrą sprawę wystarczy usiąść przed MZ2000 i włączyć wybraną przez nas treść.

Tryb Filmowca, czyli prawdziwe i właściwe oglądanie filmów

Dla miłośników kina telewizor MZ2000 oferuje znany już większości osób tryb filmowca — z tym, że tutaj mamy do czynienia z wersją nowej generacji z inteligentnym wykrywaniem. To doskonała funkcja dla tych, którzy chcą oglądać swoje ulubione filmy zgodnie z zamysłem reżysera. Dzięki inteligentnemu wykrywaniu, telewizor dostosowuje temperaturę barwową i jasność otoczenia, co sprawia, że każdy film jest wierny wizji twórcy w każdych warunkach. Dla niektórych zwykły dodatek, dla innych prawdziwa rewelacja.

Telewizor współpracujący z Netfliksem

Co również jest dość ciekawe, Panasonic MZ2000 to telewizor współpracujący z… Netfliksem. Obsługuje on bowiem adaptacyjny tryb skalibrowany Netflix, który zapewnia jakość obrazu odpowiadającą zamierzeniom twórców. Dodatkowo, czujnik światła otoczenia automatycznie dostosowuje ekran do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu, co oznacza, że zawsze będziemy cieszyć się obrazem zgodnym z zamysłami twórców.

Nie tylko obraz. Co z dźwiękiem?

Panasonic MZ2000 nie oferuje tylko wyśmienitego obrazu — w końcu poza ekranem równie istotny jest dźwięk. W tym modelu Panasonic oferuje dźwięk przestrzenny 3D, który sprawia, że mamy wrażenie, jakbyśmy byli w samym środku akcji. Unikalny system audio 360° Soundscape Pro z głośnikami skierowanymi do góry i na boki obsługuje standard Dolby Atmos, co sprawia, że dźwięk jest realistyczny i zapewnia faktyczne wrażenia kinowe — tym bardziej, że przy audio maczała palce również firma Technics.

My Home Screen 8.0, czyli nowa wersja systemu telewizora

Panasonic MZ2000 oferuje również My Home Screen 8.0. To nowa wersja systemu operacyjnego telewizora, która zapewnia jeszcze większą dostępność i prostotę obsługi Smart TV. Teraz możemy dostosować ekran główny, przypinając ulubione aplikacje do ekranu głównego, co ułatwia dostęp do ulubionych treści i aplikacji, a także do ustawień. To rozwiązanie, które sprawia, że nawigacja jest szybka i wygodna.

Funkcja My Scenery i głosowe komendy

Warto również wspomnieć o funkcji My Scenery. Aby stworzyć odpowiednie otoczenie do relaksu czy też do momentów skupienia, jak podczas rozgrywek online, telewizor MZ2000 oferuje funkcję My Scenery. Możemy wybierać spersonalizowane obrazy i filmy, które odpowiadają naszemu nastrojowi i potrzebom w danej chwili.

Panasonic MZ2000 oferuje również głosową obsługę telewizora dzięki Asystentowi Google i Alexie od Amazona. Dzięki temu możemy wygodnie sterować funkcjami urządzenia za pomocą komend głosowych z poziomu pilota. To ułatwia korzystanie z telewizora, przyspiesza dostęp do ulubionych treści i ułatwia wyszukiwanie.

Gracze również znajdą coś dla siebie

Panasonic MZ2000 to również telewizor, który idealnie sprawdzi się dla graczy. Tryb Game Mode Extreme to rozwiązanie, które minimalizuje opóźnienie sygnału, gwarantując szybką i płynną rozgrywkę. Standard HDMI 2.1 obsługuje funkcje HFR (High Frame Rate) i VRR (Variable Refresh Rate), co zapewnia płynne doznania gamingowe i przekłada się na „cheaty w prawdziwym życiu”.

Funkcja Game Control Board pozwala na intuicyjną konfigurację ustawień gier, dzięki czemu możesz dostosować rozgrywkę do swoich preferencji. Modele z serii MZ2000 obsługują także technologię AMD FreeSync Premium oraz są zgodne z NVIDIA G-SYNC, co przekłada się na jeszcze bardziej imponującą rozgrywkę na najnowszych urządzeniach gamingowych.

Ważna funkcja dla miłośników klasycznej telewizji

Jeśli nadal korzystacie z tradycyjnej telewizji, to Panasonic MZ2000 ma to, czego potrzebujecie. Jest on wyposażony w tuner Penta, który obsługuje wiele źródeł sygnału, wliczając w to IPTV i TVIP. Możemy więc bez problemu oglądać swoje ulubione programy.

Mistrzowski design

Panasonic MZ2000 jest dostępny w trzech rozmiarach: 55, 65 i 77 cali. Telewizor jest niezwykle cienki, jedynie z tyłu ma lekkie zgrubienie, lecz wpływa to na jakość audio, więc jest to „kompromis”, na które warto pójść. Ramki są niezwykle cienkie i jedynie na dole jest czarny pasek ze srebrnym napisem Panasonic, co wygląda naprawdę dobrze. Jeśli nie macie gdzie powiesić telewizora, nie musicie się specjalnie martwić — w zestawie znajduje się solidna i obrotowa podstawka, która zagwarantuje komfort i wygodę na każdej komodzie i w każdym pomieszczeniu. Panasonic MZ2000 prezentuje się naprawdę dostojnie.

Podsumowanie

Telewizor Panasonic MZ2000 to synonim luksusu, jakości i doskonałego designu. Dzięki swojej wydajności, obrazowi, dźwiękowi przestrzennemu i inteligentnym funkcjom, jest świetnym wyborem… niemal dla każdego. Ten telewizor spełnia najwyższe oczekiwania i dostarcza niezapomniane wrażenia podczas oglądania filmów, seriali i gier wideo. To wrażenie kinematograficzne w naszym własnym domu.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Panasonic