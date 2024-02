Takie promocje zdarzają się tylko raz na 5 lat. Warto z nich skorzystać

Sklep internetowy huawei.pl świętuje swoje 5. urodziny, a to doskonały moment na uruchomienie promocji, która zachęci fanów marki i potencjalnych nowych klientów do zainteresowania się ofertą chińskiego producenta. Oprócz stałej promocji, która potrwa do 17 marca, Huawei przygotowuje także weekendowe akcje specjalne, dzięki którym wybrane produkty można kupić w jeszcze niższych cenach. W ramach kończącego się właśnie weekendu w oficjalnym sklepie Huawei w promocji do zdobycia są:

słuchawki HUAWEI FreeBuds 5 w różnych kolorach za 549 zł,

w różnych kolorach za 549 zł, zegarek HUAWEI WATCH GT3 PRO 43 mm Elegant z ceramiczną bransoletą za 1749 zł,

43 mm Elegant z ceramiczną bransoletą za 1749 zł, zegarek HUAWEI WATCH FIT 2 Classic z białym skórzanym paskiem będzie za 549 zł,

z białym skórzanym paskiem będzie za 549 zł, zegarek i słuchawki HUAWEI WATCH Buds za 1749 zł.

Promocyjne ceny można dodatkowo obniżyć o 50 zł z wykorzystaniem kodu A50WEEKEND. Warto jednak się pospieszyć, że ta specjalna akcja weekendowa Huawei obowiązuje do końca dnia - do godziny 23:59. Szczegóły związane z ofertą oraz pełny regulamin znajdziecie na stronach oficjalnego sklepu. Jednak to nie koniec atrakcji, gdyż do 17 marca trwa ogólna promocja urodzinowa sklepu Huawei. W jej ramach kupić można m.in. wybrane laptopy, smartwatche, słuchawki, tablety i smartfony ze zniżkami sięgającymi nawet 600 zł. Co ciekawe, do niektórych z produktów objętych urodzinową promocją, dołączany jest upominek lub można dobrać w zestawie akcesoria w obniżonych cenach. W ramach urodzinowej akcji można też skorzystać z rozszerzenia rozszerzenia gwarancji o kolejny rok, które przeceniono o 50%.

5. urodziny sklepu Huawei. Promocje i atrakcje dla klientów

Co można kupić taniej? Między innymi 14-calowy HUAWEI MateBook D 14 2024 wyposażony w procesor Intel i5, 16 GB pamięci RAM oraz dysk 512 GB, który dostępny jest w cenie 2999 zł. Dodatkowo, w ramach prezentu można otrzymać specjalne etui oraz dokupić bezprzewodową myszkę HUAWEI Bluetooth za 49 zł oraz słuchawki douszne HUAWEI FreeBuds SE 2 za 159 zł. Dla tych, którzy szukają większych ekranów, jest 16-calowy HUAWEI MateBook D 16 2024 w wersji z procesorem Intel i5, 8 GB pamięci RAM oraz dyskiem 512 GB w cenie 2799 zł. Model z procesorem Intel i9, 16 GB pamięci RAM oraz dyskiem 1 TB przeceniono na 4999 zł. Obie konfiguracje komputera są dostępne wyłącznie na huawei.pl i można do nich dokupić mysz HUAWEI Bluetooth za 49 zł oraz słuchawki douszne HUAWEI FreeBuds SE 2 za 159 zł. W przypadku mocniejszej konfiguracji w ramach prezentu dodawana jest również przedłużona gwarancja.

W niższej cenie można również kupić telefony i tablety. To m.in. HUAWEI P60 Pro z 8 GB RAM, którego promocyjna cena wynosi 4349 zł (po zastosowaniu kuponu dostępnego na stronie produktu), czy HUAWEI MatePad Pro 13.2" z 12 GB RAM oraz pamięcią 256 GB, który dostępny jest w cenie 4199 zł. Kupując tablet można liczyć na prezent w postaci etui oraz ochrony ekranu na 12 miesięcy gratis. Dodatkowo, do zestawu można dokupić bezprzewodową klawiaturę HUAWEI Smart Keyboard za 399 zł oraz rysik HUAWEI M-Pencil 3. generacji za 199 zł.

Szczegóły akcji promocyjnej znajdują się na oficjalnych stronach sklepu HUAWEI.