Promocja na paliwo na kolejnej stacji. Jak zaoszczędzić?

Shell uruchomił akcję rabatową "Podróże z rabatami", która trwa od 21 czerwca do połowy września i pozwala na oszczędność do 40 gr na litrze paliwa. Promocja obowiązuje przez cały tydzień i jest dostępna dla członków programu lojalnościowego Shell ClubSmart. Aby skorzystać z rabatu, wystarczy zatankować co najmniej 10 litrów wskazanego paliwa.

Shell promocja na paliwo - jak skorzystać?

Uczestnicy programu mogą uzyskać obniżki: 40 gr na litr paliw Shell V-Power 95 oraz Shell V-Power Diesel, 20 gr na litr paliw Shell FuelSave 95 oraz Shell FuelSave Diesel, oraz 10 gr na litr Shell AutoGas. Każda transakcja może obejmować maksymalnie 60 litrów paliwa, a rabat nalicza się automatycznie po okazaniu wirtualnej karty w aplikacji Shell ClubSmart lub zarejestrowanej plastikowej karty lojalnościowej.

Shell zaznaczył, że promocja jest dostępna na wybranych stacjach, oznaczonych odpowiednimi materiałami promocyjnymi, i jest przeznaczona wyłącznie dla członków Shell ClubSmart. To kolejna edycja popularnej akcji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem w poprzednich latach.

Podobne promocje zorganizowały inne stacje benzynowe, które również przygotowały specjalne oferty na okres wakacyjny. Circle K uruchomiło akcję "Summer Stop", w ramach której klienci mogli co dwa tygodnie otrzymywać vouchery z rabatem 30 gr/l na paliwa miles i milesPLUS oraz 10 gr/l na LPG SupraGas.

Również bp Polska, jak co roku, zaproponowało swoim klientom atrakcyjne zniżki na paliwo. W ramach promocji "Weekendowe rabaty od bp" klienci z kartą PAYBACK mogli korzystać ze zniżek wynoszących 30 gr/l na paliwo podstawowe. Promocja ta była dostępna na wszystkich stacjach bp w Polsce i cieszyła się dużą popularnością wśród kierowców.

Rabaty na paliwo na Shell, Circle K oraz bp. Kiedy Orlen?

Tego lata nie tylko Shell, ale także inne stacje benzynowe, jak Circle K i bp, oferują korzystne rabaty na paliwo. Niebawem prawdopodobnie także Orlen zapowie swoją wakacyjną promocję na paliwo.

Stock Image from Depositphotos.