Wakacyjne promocje na paliwo. Gdzie zatankujemy taniej?

Początek lata = niższe ceny paliw

Lato to czas, kiedy wielu z nas rusza w podróż, aby odpocząć od codziennych obowiązków i zrelaksować się w ulubionych zakątkach. Z tego powodu wakacyjne promocje na paliwo stały się nieodłącznym elementem letniego krajobrazu, uwielbianym zarówno przez kierowców, jak i całe rodziny planujące dłuższe wyprawy. To popularna i ceniona u kierowców taktyka, dzięki której podróżowanie staje się bardziej przystępne cenowo.

W związku z rozpoczęciem tegorocznego sezonu wakacyjnego, wiele stacji benzynowych ponownie wprowadziło atrakcyjne promocje, a nie ma wątpliwości, że wkrótce dostaniemy informacje o jeszcze wielu ciekawych ofertach. A na jakie stacje musimy teraz podjechać, żeby tankowanie było mniej obciążające dla portfela?

Wakacyjne promocje na Circle K

Z okazji rozpoczęcia sezonu wakacyjnego, Circle K przygotowała dla swoich lojalnych klientów kolejne zniżki na paliwo w ramach akcji „Summer Stop”. Klienci będą otrzymywać vouchery z rabatem 30 gr/l na paliwa miles i milesPLUS oraz 10 gr/l na LPG SupraGas co dwa tygodnie.

Źródło: Depositphotos

Vouchery będą dostępne na kontach lojalnościowych Circle K EXTRA, widoczne w aplikacji mobilnej lub serwisie internetowym po zalogowaniu. Rabat z voucherami będzie obowiązywać do 50 litrów paliwa. Każdy klient może wykorzystać voucher w dogodnym dla siebie momencie, w okresie jego ważności. Pierwsze zniżki pojawią się już 1 lipca, a akcja potrwa do 31 sierpnia. Oferta skierowana jest do wszystkich uczestników programu lojalnościowego EXTRA. Aby skorzystać z rabatów, klienci powinni upewnić się, że mają założone konto oraz zainstalowaną aplikację Circle K przed kolejną wizytą na stacjach po 1 lipca.

Weekendowe zniżki na stacjach bp

Nie tylko Circle K oferuje promocje na wakacje. Podobnie jak w poprzednich latach, bp Polska za pośrednictwem swojego konta na X (dawniej Twitter) ogłosiło wakacyjną promocję rabatową pod hasłem „Weekendowe rabaty od bp”, oferując klientom zniżki w wysokości 30 gr/l na zakup paliwa podstawowego. Promocja ta, dostępna na wszystkich stacjach bp w Polsce, skierowana jest do klientów posiadających kartę PAYBACK.

Źródło: bp Polska

Promocja będzie obowiązywać w każdy weekend (piątek, sobota, niedziela) przez całe wakacje, od 28 czerwca 2024 r. do 1 września 2024 r. Weekendowe rabaty 30 gr/l dotyczą paliw podstawowych dostępnych na stacjach bp (nie obejmują paliw Ultimate i LPG). Dodatkowo, bp kontynuuje czwartkowe i niedzielne promocje na paliwo diesel premium (Ultimate ON). W te dni paliwo bp Ultimate diesel będzie dostępne w cenie diesla podstawowego. Szczegółowe informacje dotyczące promocji będą dostępne w regulaminie na stronie http://bp.pl od 28 czerwca br.

Czekamy na resztę — promocje na Orlen pewnie już za chwilę

Chociaż na razie Orlen nie ogłosił jeszcze swoich wakacyjnych promocji, to raczej ze spokojem można założyć, że za chwilę się to zmieni. Kiedy tylko poznamy wakacyjne promocje na paliwo na Orlenie lub innych stacjach benzynowych, damy Wam o tym znać i zaktualizujemy ten tekst.

Źródło: Depositphotos

Źródła: Circle K, bp Polska

Grafika wyróżniająca: Depositphotos