Orlen stawia na samoobsługę, co wiąże się z redukcją etatów. Nie chodzi jednak o stacje paliw.

Orlen w Ruchu — młoda inicjatywa przechodzi spore zmiany

Orlen w Ruchu to inicjatywa PKN Orlen, jednego z największych koncernów paliwowo-energetycznych w Polsce, mająca na celu rozwinięcie sieci punktów sprzedaży detalicznej w dogodnych lokalizacjach miejskich. Projekt ten został zainicjowany po przejęciu przez Orlen firmy Ruch, znanej głównie z dystrybucji prasy i prowadzenia kiosków, w 2021 roku — o czym wtedy informował Grzegorz Ułan.

Źrodło: Orlen

Orlen w Ruchu łączy funkcje kiosków z nowoczesnymi usługami, oferując szeroki wachlarz produktów i usług, w tym sprzedaż prasy, książek, artykułów spożywczych i drobnych produktów codziennego użytku, możliwość odbioru przesyłek kurierskich, usługi finansowe i ubezpieczeniowe czy punkty gastronomiczne z kawą i przekąskami. Celem tej inicjatywy jest ułatwienie dostępu do produktów i usług Orlen w codziennym życiu klientów, zwłaszcza w miastach, gdzie mobilność jest kluczowym aspektem. Orlen planował również rozbudowę tej sieci w różnych lokalizacjach miejskich, takich jak centra handlowe, stacje kolejowe, przystanki komunikacji miejskiej, co ma na celu zwiększenie wygody i dostępności dla klientów.

Orlen ma inny pomysł na przyszłość Ruchu

Teraz jednak Orlen zmienia znacznie podejście i firma oficjalnie zaczęła przyglądać się rozwiązaniom dostępnym na rynku, które pozwolą jej na redukcję zatrudnień w punktach Orlen w Ruchu i całkowicie zautomatyzują wszystkie te lokale. Jak donosi Business Insider, Orlen skierował zapytanie do potencjalnych dostawców, aby uzyskać szczegółowe informacje o dostępnych rozwiązaniach, możliwościach tych dostawców oraz dokonać wstępnej oceny ich kompetencji.

Źrodło: Orlen

Firma jest gotowa pracować nawet z kilkoma dostawcami takich usług, żeby osiągnąć zamierzony cel — Orlen zaznacza jednak wyraźnie, że całkowita samoobsługa nie dotyczyłaby stacji benzynowych, więc odnosi się to wyłącznie do punktów Orlen w Ruchu. Potencjalni dostawcy takiego rozwiązania zostali poproszeni o przesłanie odpowiedzi na zapytanie dotyczące weryfikacji dostępnych na rynku innowacji dla zewnętrznego systemu vendingowego do 12 lipca.

Żabka Nano, ale to Orlen

Orlen planuje wprowadzenie modułów maszyn vendingowych, które umożliwią sprzedaż standardowych towarów spożywczych, takich jak kanapki, ale również produktów z kategorii non-food, takich jak artykuły samochodowe. Koncern preferuje rozwiązanie, w którym system vendingowy będzie zintegrowany ze standardowymi ekspresami do kawy, obecnymi na stacjach paliw. Wszystkie transakcje zakupowe mają być realizowane w jednym module sprzedażowym. Firma informuje:

Źrodło: Orlen

Dostawca lub konsorcjum odpowiedzialny będzie za dostarczenie kompletnego konceptu wraz z jego kompleksową obsługą.

Coraz mniej punktów Ruchu

Do tego Business Insider donosi, że blisko 30 procent punktów Ruchu zostało zamkniętych. Na koniec ubiegłego roku sieć Ruch obejmowała 565 aktywnych punktów detalicznych. W ciągu 2023 roku zlikwidowano jednak aż 249 punktów, a otwarto zaledwie 38 — i to w nowym formacie, w ramach projektu Nowa Bryła. Większość z nich miała powierzchnię 16 metrów kwadratowych.

Źródło: Depositphotos

Co sądzicie o takim rozwiązaniu? W pełni samoobsługowe sklepy to już nic nowego — mamy na polskim rynku chociażby wspomnianą już wcześniej w tym tekście Żabkę Nano, których robi się coraz więcej. Czy takie rozwiązanie ma prawo się sprawdzić i czy Orlen w Ruchu zmierza w dobrym kierunku? Dajcie znać, co o tym myślicie, w komentarzach.

Źródło: Business Insider