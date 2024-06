Obserwuje taki mechanizm od lat, i regularnie co roku Samsung znacznie obniża ceny Galaxy z serii S, już kilka miesięcy po premierze. Tak więc myślę, że wszyscy z tych grup, świadomie wybierają ten właściwy dla siebie moment na zakup tych smartfonów.

Ile mogą zaoszczędzić teraz ci najbardziej cierpliwi fani serii? To zależy od modelu:

Produkt Kwota zwrotu (brutto w PLN) Galaxy S24 500 PLN Galaxy S24+ 700 PLN Galaxy S24 Ultra 800 PLN

Aby skorzystać z takiego zwrotu wystarczy kupić u wybranych partnerów, któryś z tych modeli do końca czerwca i aktywować go do 7 lipca, a zwrot otrzymamy w terminie 3 tygodni od rejestracji w formularzu zgłoszenia w aplikacji Samsung Members.

Którzy to partnerzy? Pełna lista sklepów:

Jeśli ktoś się obawia, że to nie będzie pełna kwota zwrotu, bo trzeba jeszcze zapłacić podatek 10% z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), wyciąg z regulaminu promocji:

(..) przyznane Uczestnikom świadczenia zostaną powiększone o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona i zostanie potrącona na zapłatę zryczałtowanego podatku, który zostanie odprowadzony do właściwego organu podatkowego. Uczestnicy wyrażają zgodę na dokonanie stosownego potrącenia.

Zwrot mamy w gotówce, pozostaje więc pytanie, ile dziś w sumie zapłacimy za te smartfony? Sprawdźmy ceny najtańszych wersji poszczególnych modeli.

Cena Samsung Galaxy S24 128 GB

Premierowa cena za Samsung Galaxy S24 128 GB wynosiła 4099 zł, najtańszą jego wersję znalazłem w sklepie EURO RTV AGD (w Media Expert nadal jest premierowa cena). Za gotówkę zapłacicie za niego 3949 zł lub w 19 ratach po 197,45 zł, czyli 3751,55 zł. Odejmujemy jeszcze zwrot 500 zł, co daje nam 3251,55 zł, czyli 171,13 zł miesięcznie (x19).

Dla porównania, jeśli ktoś kupuje smartfony u operatorów, w Orange w ratach 0% w planie M, ten sam model do kupienia jest za 3851,92 zł, czyli niemal dokładnie 600 zł drożej, nie licząc kosztu abonamentu.

Cena Samsung Galaxy S24+ 256 GB

Premierowa cena za Samsung Galaxy S24 128 GB wynosiła 5199 zł. Co ciekawe, akurat ten model EURO RTV AGD sprzedaje nadal w premierowej cenie, zerknijmy więc teraz na cenę w Media Expert - 4499 zł lub w 19 ratach po 224,95 zł, czyli 4274,05 zł. Odejmujemy 700 zł zwrotu, zostaje 3574,05 zł, czyli 188,10 zł miesięcznie (x19).

Również dla odmiany, sprawdźmy teraz cenę za ten model w Play - 4949 zł, czyli prawie 1,4 tys. zł drożej, bez kosztów abonamentu.

Cena Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB

W dniu premiery, polska cena za Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB wynosiła 6599 zł. Na dziś w Media Expert kupicie go za 5999 zł, ale tu znowu korzystniej będzie w EURO RTV AGD - 5599 zł lub w 19 ratach po 279,95 zł, czyli 5319,05 zł. Po odjęciu zwrotu 800 zł, daje nam to kwotę 4519,05, czyli 237,84 zł miesięcznie (x19).

Z operatorów został na Plus, za ten model zapłacicie tutaj tyle, co w Media Expert - 5999 zł, bez kosztów abonamentu.

Z kolei w T-Mobile - 6249 zł, czyli nieco taniej niż cena premierowa.