Aktualizacje systemowe to jeden z tych tematów, które od lat budzą niekończącą się dyskusję. Z jednej strony: na przestrzeni lat jest w tej kwestii coraz lepiej. Z drugiej: nikt nie ma jednoznacznego pytania na to, ile lat producent powinien wspierać swoje urządzenia, by być fair w stosunku do swoich klientów. Pewnym jest to, że wsparcie to nie może trwać wiecznie i kiedyś trzeba pozwolić urządzeniom przejść na emeryturę, gdy najzwyczajniej w świecie nie domagają już technicznie.

Samsung obrał sobie za cel konkurowanie w tym temacie z najlepszymi — czyli Google Pixelami oraz iPhone'ami od Apple. I to jest akurat doskonała wiadomość. Część ich smartfonów ma liczyć nawet na siedem lat aktualizacji — mowa tutaj o najwyższej półce. Te nieco tańsze mają obietnice pięciu lat. A te najpopularniejsze, które sprzedają się jak świeże bułeczki mają nieco mniej szczęścia. I wśród nich właśnie jest kilka takich modeli, które nie doczekają się już nowych wersji systemu Android.

Samsung kończy wsparcie dla trzech popularnych smartfonów. Nie otrzymają już nowej wersji systemu

Lista smartfonów które straciły właśnie wsparcie nie jest może spektakularnie długa — i jak możecie się domyślać, nie chodzi o flagowce. A o średnią półkę, która debiutowała w 2020 roku, czyli cztery lata temu. Wśród tych urządzeń znalazły się:

Samsung Galaxy A51 5G;

Samsung Galaxy A41;

Samsung Galaxy M01.

I zgodnie z zapowiedziami producenta — otrzymały one trzy lata nowych aktualizacji systemowych. Wszystkie z powyższych modeli startowały z systemem Android 10, a kończą swoją przygodę z "trzynastką" na pokładzie. Ta okazała się dla nich dość pechowa.

